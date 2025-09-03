Rastor-instituutti on nyt Rastor

Työelämä muuttuu nopeasti, ja organisaatioiden kilpailukyky rakentuu yhä vahvemmin jatkuvalle uudistumiskyvylle ja ammatilliselle kehittymiselle. Haluamme tukea asiakkaidemme menestystä ja yksilöiden kehittymistä tarjoamalla yhä laajemmin ratkaisuja osaamisen kehittämiseen, urakehitykseen ja työllistymiseen. Palvelemme jatkossakin sekä yksilöitä että organisaatioita kaikkialla Suomessa.

Miksi nimi muuttuu?

Rastor on monelle jo tuttu nimi, ja asiakkaamme käyttävät sitä arjessa jo laajasti. Uudistuneen nimen tavoitteena on tehdä asioinnista asiakkaillemme selkeämpää ja samalla kuvastaa paremmin toimintamme tulevaisuuden suuntaa. Kehitämme palveluitamme vastaamaan entistä paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin hyödyntämällä uusien teknologioiden ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla laajennamme palveluitamme uusille alueille, osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja urapalveluiden ulkopuolelle. Nimenuudistus heijastaa siten myös matkaamme osaamisen kehittäjästä Suomen halutuimmaksi työelämän uudistajaksi.

Mitä nimenmuutos tarkoittaa asiakkaillemme?

Asiakkaillemme nimenmuutos näkyy luontevana ja käytännönläheisenä, eikä se edellytä heiltä mitään toimenpiteitä. Uusi nimi, Rastor, näkyy 6.10. alkaen kaikessa viestinnässämme, palveluissamme ja materiaaleissamme.

Samat asiantuntijat ja tutut yhteyshenkilöt palvelevat asiakkaitamme myös jatkossa ja säilytämme edelleen ne vahvuudet, joista meidät tunnetaan: asiantuntemuksen, luotettavuuden ja laadukkaat palvelut.

Kuljemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme rinnalla tavoitteenamme aikaansaada tunnistettava muutos sekä suomalaisessa työelämässä että yksilöiden ammatillisessa kasvussa.