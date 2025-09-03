Rastor-instituutti on nyt Rastor
6.10.2026 09:20:00 EEST | Rastor | Tiedote
Rastor-instituutti jatkaa toimintaansa nimellä Rastor. Uudistettu nimi kuvaa paremmin sekä nykytoimintaamme että strategista suuntaamme: haluamme vahvistaa roolimuutostamme osaamisen kehittäjästä työelämän uudistajaksi.
Työelämä muuttuu nopeasti, ja organisaatioiden kilpailukyky rakentuu yhä vahvemmin jatkuvalle uudistumiskyvylle ja ammatilliselle kehittymiselle. Haluamme tukea asiakkaidemme menestystä ja yksilöiden kehittymistä tarjoamalla yhä laajemmin ratkaisuja osaamisen kehittämiseen, urakehitykseen ja työllistymiseen. Palvelemme jatkossakin sekä yksilöitä että organisaatioita kaikkialla Suomessa.
Miksi nimi muuttuu?
Rastor on monelle jo tuttu nimi, ja asiakkaamme käyttävät sitä arjessa jo laajasti. Uudistuneen nimen tavoitteena on tehdä asioinnista asiakkaillemme selkeämpää ja samalla kuvastaa paremmin toimintamme tulevaisuuden suuntaa. Kehitämme palveluitamme vastaamaan entistä paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin hyödyntämällä uusien teknologioiden ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla laajennamme palveluitamme uusille alueille, osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja urapalveluiden ulkopuolelle. Nimenuudistus heijastaa siten myös matkaamme osaamisen kehittäjästä Suomen halutuimmaksi työelämän uudistajaksi.
Mitä nimenmuutos tarkoittaa asiakkaillemme?
Asiakkaillemme nimenmuutos näkyy luontevana ja käytännönläheisenä, eikä se edellytä heiltä mitään toimenpiteitä. Uusi nimi, Rastor, näkyy 6.10. alkaen kaikessa viestinnässämme, palveluissamme ja materiaaleissamme.
Samat asiantuntijat ja tutut yhteyshenkilöt palvelevat asiakkaitamme myös jatkossa ja säilytämme edelleen ne vahvuudet, joista meidät tunnetaan: asiantuntemuksen, luotettavuuden ja laadukkaat palvelut.
Kuljemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme rinnalla tavoitteenamme aikaansaada tunnistettava muutos sekä suomalaisessa työelämässä että yksilöiden ammatillisessa kasvussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Toni Berkowits
puh. 050 3474 734
toni.berkowits@rastor.fi
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Tervo
puh. 050 4226 002
paivi.tervo@rastor.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Rastor on valtakunnallisesti paikallinen työelämän uudistaja. Autamme organisaatioita ja yksilöitä kasvamaan ja menestymään muuttuvassa työelämässä. Tarjoamme yrityksille räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia. Työikäisille aikuisille tarjoamme käytännönläheistä koulutusta sekä työllistymis- ja urapalveluita uran eri vaiheisiin.
Lupauksemme on tunnistettava muutos: työmme tulokset näkyvät parempana osaamisena, uudistuneena toimintana ja vahvempana kilpailukykynä.
Yli 160 vuotta kokemusta työelämän uudistamisesta antaa erinomaiset lähtökohdat jatkaa tätä työtä tulevaisuudessakin. Tavoitteenamme on olla Suomen halutuin työelämän uudistaja.
Rastor toimii kaikkialla Suomessa ja toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. www.rastor.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rastor
Tutkimus paljastaa: johtajien puutteellinen tekoälyosaaminen estää organisaatioiden kasvun – uusi valmennus täyttää kriittisen aukon3.9.2025 14:31:34 EEST | Tiedote
Samalla kun tekoälyteknologia leviää räjähdysmäisesti, vain alle 50 prosenttia suomalaisjohtajista osaa käyttää tekoälyä osana liiketoimintastrategiaa ja päätöksentekoa. Tuloksena organisaatiot menettävät tekoälyn tarjoaman valtavan potentiaalin, koska kokonaisuutta ei oteta haltuun strategisella tasolla.
"Suomi ei selviä ilman ulkomaista osaamista" – seminaari muistutti työnantaja-asenteiden merkityksestä3.3.2025 10:01:42 EET | Tiedote
Rastor-instituutin työelämäseminaarissa 26.2.2025 keskusteltiin maahanmuuttajien työllistymisen haasteista. Työministeri Arto Satonen ja muut asiantuntijat korostivat, että Suomen talous ei selviä ilman osaavaa työvoimaa ulkomailta ja vaativat keskusteluun faktapohjaisuutta: ikärakenteen muutos ja eläköityminen luovat väistämättä tarpeen ulkomaiselle työvoimalle. Työllistymiseen vaikuttavat kuitenkin monet muutkin tekijät kuin pelkkä kielitaito.
Rastor-instituutti laajentaa toimintaansa Pohjanmaalle4.11.2024 07:11:00 EET | Tiedote
Rastor-instituutti avaa uuden alueyksikön Vaasaan ja tarjoaa laajasti osaamisen kehittämisen ja työllistämisen palveluita Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Uuden yksikön palvelut tukevat organisaatioiden kasvua ja liiketoiminnan uudistamista sekä auttavat yksilöitä kehittymään koko työuransa ajan.
Suomen menetetty mahdollisuus – kelpaavatko erikoisosaajiemme tutkinnot vain sytykkeeksi?1.10.2024 07:10:00 EEST | Tiedote
Korkeakoulutetut maahanmuuttajat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle, mutta osaamista alihyödynnetään osin ennakkoluulojen vuoksi. Suomi menettää näin jopa 185 miljoonaa verotuloeuroa vuodessa*. Rastor-instituutti muistuttaa, että erikoisosaajien tutkinnot tulee saada sytykettä parempaan käyttöön.
Poikkeustila vei aikuisopiskelijat verkkoon menestyksekkäästi – myös jatkossa halutaan suosia etäopiskelua25.6.2020 13:06:57 EEST | Tiedote
Kun koronavirusepidemiasta johtuva kansallinen poikkeustila astui voimaan maaliskuussa 2020, myös aikuisopiskelijat siirtyivät verkkoon. Vastoin yleisiä ennakkoluuloja siirtyminen etäopiskeluun jopa edesauttoi osaamisen kehittymistä. Positiivinen kokemus etäkoulutuksesta saa aikuisopiskelijat suosimaan myös jatkossa etäosallistumista, selviää Rastor-instituutin kyselyn tuloksista.