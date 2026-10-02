Vuoden 2026 Daphne Caruana Galizia ‑journalismipalkinto: kymmenen finalistia

Migranten opsluiten in een kooi in Albanië: Italië doet het, Nederland wil het

(analyysi Euroopan ”innovatiivisista ratkaisuista” ei-toivottuihin muuttajiin)

De Correspondent (Alankomaat)

War Made Sustainable: how green investment funds bankroll the arms industry with EU backing (analyysi siitä, kuinka vihreiden investointirahastojen varoja käytetään EU:n tuella puolustushankintoihin)

Koordinoija VoxEurop (Ranska), yhteistyökumppanit El País (Espanja), IrpiMedia (Italia) ja Mediapart (Ranska)

Protagonista Podcast ( -podcast-sivusto)

Protagonista (Tšekki)

Russian Secrets. So schützt Putin seine Atomwaffen (videosarja: Venäjän salaisuudet – näin Putin piilottaa ydinaseensa)

Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) ja Süddeutsche Zeitung (SZ) (Saksa) sekä yhteistyökumppaneina Le Monde (Ranska), L’Espresso (Italia), ICIJ (Yhdysvallat), Kyodo (Japani), NRK (Norja), Pointer (Alankomaat), SVT (Ruotsi), The Times (Iso-Britannia) ja Washington Post (Yhdysvallat)

Baanbrekende analyse van indegazette.be: Zeebrugge nog steeds belangrijkste Europese aankomsthaven voor Russisch poolgas

(analyysi Venäjän arktiselta alueelta peräisin olevan maakaasun tuonnista Eurooppaan Zeebruggen sataman kautta)

Indegazette.be (Belgia)

How Big Tech wrote secrecy into EU law to hide data centres’ environmental toll (tutkiva artikkeli siitä, kuinka suuret teknologiayritykset ujuttivat EU:n lainsäädäntöön kohdan, jolla estetään tietoja datakeskusten ympäristövaikutuksista päätymästä julkisiksi)

Investigate Europe ja yhteistyökumppanit Altreconomia (Italia), Die Zeit (Saksa), El País (Espanja), EU Observer (Belgia), the Guardian (Iso-Britannia), the Journal (Irlanti), Le Monde (Ranska), Publico (Portugali) ja Tech Policy Press (Yhdysvallat)

Depredadores en TikTok 2: un bufé libre para más de 1.300 pedófilos (tutkiva artikkeli pedofiileistä TikTokissa)

Maldita.es (Espanja)

Noticias falsas, vítimas reales (artikkeli-, video- ja podcast-sarja disinformaation uhreista)

EFE Verifica (Espanja)

Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili (Sponsored hate -hankkeen tutkiva artikkeli siitä, kuinka Keski-Euroopan poliitikot rahoittavat toimittajiin kohdistuneita hyökkäyksiä sosiaalisen median mainoksilla)

Investigative Centre of Ján Kuciak (Slovakia), yhteistyössä Frontstory.pl:n (Puola), Investigace.cz:n (Tšekki) ja VSquare.orgin (Puola) kanssa

’They protect the law while breaking it’: Inside Europol’s Shadow IT System (artikkeli Europolin salaisesta ja laittomasta tietoteknisestä ympäristöstä, joka sisältää erittäin arkaluontoisia tietoja)

Solomon (Kreikka), CORRECTIV (Saksa), Computer Weekly (Iso-Britannia)



Lisätietoja finalisteista on täällä.



Sadat toimittajat 27 EU-maasta lähettivät kilpailuun töitään 4.5.–31.7.2026 välisenä aikana. Ehdokkaita oli 344, ja niistä kymmenen valittiin finalisteiksi.

Voittaja julkistetaan palkintoseremoniassa, joka pidetään Euroopan parlamentissa Strasbourgissa (Daphne Caruana Galizia -lehdistösali) lokakuun 21. päivän iltana 2026. Finalistit osallistuvat palkintoseremoniaan sekä lehdistönvapautta käsittelevään seminaariin, joka järjestetään aiemmin samana päivänä.

Akkreditoidut toimittajat kutsutaan osallistumaan molempiin tilaisuuksiin.



Lehdistöseminaari ennen palkintoseremoniaa



Seminaarissa tarkastellaan toimittajien asemaa nykymaailmassa ja uhkia, joita heihin kohdistuu. Daphne Caruana Galizian ja Ján Kuciakin ratkaisemattomat tapaukset ovat keskiössä tilaisuudessa, johon osallistuu myös Vera Politkovskaja, Anna Politkovskajan tytär.

Jotta voimme arvioida lehdistöseminaarin osallistujamäärää ja järjestää puhujien ja finalistien haastatteluja, pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan ja/tai haastatteluihin 15. lokakuuta klo 15.00 CET mennessä tämän linkin kautta.



Tietoa palkinnosta



Vuonna 2020 perustettuun Daphne Caruana Galizia -journalismipalkintoon voivat osallistua toimittajat ja toimittajaryhmät kansallisuudesta riippumatta syväluotaavilla töillään, jotka on julkaistu tai esitetty jossakin EU:n 27 jäsenmaassa toimivassa tiedotusvälineessä. Voittajatyön valitsee riippumaton tuomaristo. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Tuomaristoon kuuluu myös tärkeimpien eurooppalaisten journalistiliittojen edustajia. Palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat vapaan lehdistön tärkeyttä ja Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille. Tänä vuonna osallistujia oli ennätykselliset 344 kappaletta.



Aiemmat voittajat



2025 – Venäjän pakotteita kiertävän öljykaupan mahdollistavia piilotettuja rahoitusverkostoja käsitellyt yhteisreportaasi, jota koordinoi Follow the Money

2024 – Reportaasi ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajalasten katoamisista (Lost in Europe)).

2023 – Yhteisreportaasi siirtolaisveneen haaksirikosta Pylosin edustalla (Solomon, Forensis, StrgF/ARD ja The Guardian)

2022 – Clément Di Roman ja Carol Valaden dokumenttielokuva The Central African Republic under Russian Influence (ARTE/France24/Le Monde)

2021 – Pegasus-hanke, jota koordinoi Forbidden Stories -ryhmä



Kuka oli Daphne Caruana Galizia?



Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, bloggaaja ja korruptiota vastustava aktivisti. Hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, kansalaisuuksien myynnistä sekä Maltan hallituksen yhteyksistä niin kutsuttuihin Panaman papereihin. Caruana Galizia joutui häirinnän ja uhkailun kohteeksi, ja hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa. Vastalauseet viranomaisten tavasta hoitaa murhatutkimukset johtivat lopulta pääministeri Joseph Muscat’n eroon. Euroopan parlamentin jäsenet arvostelivat tutkimuksen puutteita jakehottivat joulukuussa 2019 Euroopan komissiota ryhtymään toimiin. Mepit ovat sen jälkeen tarkastelleet tutkimuksen jokaista käännettä. Esimerkiksi vuonna 2023 annetussa ajankohtaisessa päätöslauselmassa he tuomitsivat sen, että vastuussa olevien saattamisessa oikeuden eteen oli edistytty vain vähän. Tähän mennessä viisi henkilöä on vangittu murhan toteuttamisesta, mutta murhan pääsuunnittelijaa ei ole vielä tuomittu.