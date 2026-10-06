Ruotsinlaiva Malmilla, pomppufiilis Myllypurossa ja lukubileet Puistolassa – tällainen on Helsingin syyslomaviikko
6.10.2026 08:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Syyslomaviikkoa vietetään Helsingissä 12.–18. lokakuuta ja kaupunki on täynnä tekemistä lomalaisille. Nuorisotalot, liikuntapaikat, leikkipuistot, kirjastot, museot ja kulttuurikeskukset tarjoavat lomaviikolla runsaasti maksutonta tai edullista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille eri puolilla kaupunkia.
Nuorille retkiä, työpajoja ja ruotsinlaivatunnelmaa
Nuorisotalojen syyslomaohjelmassa on työpajoja, pelaamista, leipomista, musiikkia, elokuvailtoja sekä retkiä esimerkiksi Heurekaan, Fazerilaan, trampoliinipuistoon ja lähiluontoon.
”Nuoret tietävät parhaiten, millainen ohjelma heitä innostaa. Siksi syysloman tapahtumia ja tekemistä suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Lopputuloksena on monipuolinen ohjelmakokonaisuus, jossa näkyvät nuorten omat kiinnostuksenkohteet ja ideat", kertoo nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.
Lomaviikon näyttävimpiin tapahtumiin kuuluu perjantaina 16. lokakuuta järjestettävä Ruotsinlaiva goes Malmitalo. Maksuttomassa tapahtumassa 13–17-vuotiaille on luvassa risteilytunnelmaa, karaokea, pallomeri, DJ Academyn soittamaa tanssimusiikkia ja pääesiintyjänä Seksikäs-Suklaa.
Yhdessä liikkumista ja uusia lajeja
Myllypuron Liikuntamyllyssä järjestettävä syyslomatapahtuma kutsuu alakouluikäiset lapset perheineen kokeilemaan erilaisia lajeja maanantaista keskiviikkoon 12.–14.10. Ohjelmassa on muun muassa pomppupatjalla pomppimista, pallopelejä, kiipeilyä ja tutustumista eri liikuntamuotoihin.
Nuorille on tarjolla maksutonta Vimma- ja Puhti-liikuntaa liikuntapaikoissa ympäri Helsinkiä. Kyseessä on matalan kynnyksen harrasteliikunta, johon voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.
Leikkipuistot kokoavat perheitä yhteen
Syyslomaviikolla avoinna olevissa leikkipuistoissa leikitään, ulkoillaan, pelataan, askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Maksutonta ohjelmaa järjestetään koululaisille, leikki-ikäisille ja vauvoille.
Lukemisen iloa kirjastoissa
Kirjastossa syysloma on lukuloma. Puistolan kirjaston lukubileissä yhdistyvät kirjat ja herkut, Kannelmäessä kokoonnutaan hiljaiseen lukupiiriin ja lukukoirat kuuntelevat ääneen lukemista useissa kirjastoissa. Kirjoittamisesta ja sarjakuvista kiinnostuneille järjestetään muun muassa tarinakerhoja ja sarjakuvapajoja.
Lasten kaupunki ja Ratikkamuseo kutsuvat tutkimaan historiaa
Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungissa ja Ratikkamuseossa syyslomavieraat pääsevät eläytymään Helsingin historiaan. Lasten kaupungin näyttelyissä voi tutustua eri aikakausien koteihin, leluihin ja arkeen. Ratikkamuseossa hypätään Helsingin katuja yli sata vuotta kolistelleiden ratikoiden kyytiin. Molempiin museoihin on aina vapaa pääsy.
Kulttuurikeskuksissa työpajoja, leffoja ja diskoilua
Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalolla syyslomaa vietetään kirjojen inspiroimien työpajojen ja elokuvien merkeissä. Viikko huipentuu perjantaina 16.10. suosittuun AnnanHouse-diskoon, jossa tavataan Risto Räppääjä ja muita tuttuja hahmoja.
Malmitalossa järjestetään kädentaitoleirejä ja maksuttomia elokuvanäytöksiä. Vuotalossa pääsee tutustumaan sarjakuvan ja mangan maailmaan työpajoissa, joihin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Kanneltalossa puolestaan tehdään ekologista taidetta Seikkailutaidekoulun työpajoissa.
Ajantasaiset ohjelmatiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta:
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Yhteyshenkilöt
Mikko VatkaNuorisoasiainjohtaja
Kultturi ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
Soila LeppäkangasViestintäsuunnittelija
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
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Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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