Joka neljäs suomalainen kaipaa asumiseen yhteisöllisyyttä – keinutuoli on kotinostalgian ykkönen
5.10.2026 14:43:34 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote
Suomalaiset kaipaavat asumiseen menneiltä vuosikymmeniltä yhteisöllisyyttä. Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen ikävöi spontaania naapurikyläilyä ja lähes yhtä moni matalan kynnyksen naapuriapua. Kotinostalgia näkyy myös kodin esineissä, joista erityisellä lämmöllä muistellaan keinutuolia.
Joka neljäs suomalainen (25 %) kaipaa mahdollisuutta kyläillä naapurin luona ilman etukäteen sopimista. Lähes yhtä moni (24 %) toivoisi takaisin matalan kynnyksen naapuriapua, kuten elintarvikkeiden tai tavaroiden lainaamista. Lisäksi viidennes suomalaisista (21 %) kaipaa asumista lähempänä sukulaisiaan.
Samalla kun moni kaipaa kyläilyä asumisen arkeen, jopa yli puolet (54 %) suomalaisista ei koe voivansa poiketa naapurin luokse kylään. *
"Tulokset kertovat, että moni kaipaa asumiseen enemmän arkisia kohtaamisia. Moni muistaa naapurikyläilyn ja -avun myönteisesti, mutta ne eivät enää tunnu kaikille luontevalta osalta arkea. Yhteisöllisyyden kaipuu kertoo, että koti ei ole vain oma asunto, vaan myös ympäristö ja ihmiset ympärillä", Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen summaa.
Yhteisöllisyyden kaipuussa alueellisia eroja
Tutkimuksen mukaan kyläilyä ilman ennakkosopimista kaivataan eniten Satakunnassa (34 %), Kainuussa ja Lapissa (33 %) sekä Varsinais-Suomessa (31 %). Naapuriapua puolestaan muistelevat erityisellä lämmöllä keskisuomalaiset (32 %) ja karjalaiset (30 %) sekä 25–44-vuotiaat (31 %).
Kaipuu lähempänä sukulaisia asumiseen korostuu erityisesti nuorten keskuudessa: lähes kolmannes 18–24-vuotiaista (31 %) toivoo mahdollisuutta asua lähempänä sukulaisiaan.
Asumisen arjessa kaivataan kohtaamisten lisäksi myös yhteistä tekemistä. Erityisesti kaipuu kohdistuu perinteisiin talkoisiin, joita kaipaa 18 prosenttia suomalaisista. Talkoita kaipaavat eniten 45–54-vuotiaat (24 %) suomalaiset.
Keinutuoli on menneiden vuosikymmenten kotisuosikki
Suomalaisten menneiden vuosikymmenten kodin suosikkiesineeksi nousi kaikissa ikäryhmissä keinutuoli, jonka nosti suosikikseen yli kolmannes (35 %) vastaajista. Seuraavaksi eniten kotiin kaivattiin stereoita (30 %) ja tauluja seinille (26 %). Kaivattujen kodin esineiden joukossa olivat myös säkkituoli (22 %), kirjahylly sisustuksen keskiössä (21 %), laavalamppu (19 %) sekä rottinkikalusteet ja -esineet (13 %).
Kotinostalgia näkyy sukupuolten välillä eri tavoin. Miehet muistelevat erityisellä lämmöllä stereoita (37 %), kun taas naisten muistoissa korostuvat rottinkikalusteet (19 %). Kaikki eivät kuitenkaan katso menneeseen lämmöllä: jopa 43 prosenttia suomalaisista ei kaipaa mitään menneiltä vuosilta.
Asuntosäätiön vuotuisessa Kotionnellisuus-tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhdetta kotiin ja asumiseen sekä kodin merkitystä onnellisuuteen. Väestökattavaan tutkimukseen osallistui vuonna 2026 1 613 vastaajaa, jotka edustavat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin huhtikuussa 2026.
*Tutkimustulos naapurikyläilystä julkaistiin ensimmäisen kerran 9.7.2026.
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Yhteyshenkilöt
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Soni Koliviestinnän asiantuntijaPuh:020 161 2427soni.koli@asuntosaatio.fi
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Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 34 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
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