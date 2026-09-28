Turun Kirjamessut houkuttelivat hienosti väkeä Logomoon – kirjallisuus kiinnostaa

– Turun Kirjamessut näyttävät suuntaa muillekin messuille. Kun kirjapinoja halutaan sankoin joukoin saapua hypistelemään, se tuo koko alalle toivoa. Osa kirjoista kuunnellaan, mutta on selvä trendi hankkia kotiin myös se ihan oikea kirja. Totta kai kirjailijoiden tapaaminen livenä on messuilla kaikkein tärkeintä. Turun Kirjamessujen erityispiirteenä Logomossa ovat komeat ja viihtyisät näyttämötilat, joilla poikkitaide kukoistaa. Päälavalle kiipesi tänä vuonna muun muassa Maria Ylipää harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaaran kanssa. Jo perinteeksi ovat muodostuneet myös maistiaiset tanssiteattereiden esityksistä, kertoo Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

Monipuolinen ohjelma keräsi täysiä katsomoita

Turun Kirjamessut tarjosi ohjelmaa seitsemällä eri lavalla. Viikonlopun aikana nähtiin yhteensä noin 300 ohjelmanumeroa ja yli 500 esiintyjää. Esiintymässä oli laaja joukko yleisön rakastamia kirjailijoita ja esiintyjiä. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön, Monika Fagerholmin ja Pirkko Saision, Kari Hotakaisen sekä piispa Mari Leppäsen ja Tommi Kinnusen esitykset vetivät katsomot täyteen. Suosittuja ohjelmanumeroita olivat myös yhteiskuntaan ja aikaan liittyvät keskustelut sekä Näköala-teeman ympärille rakennetut dialogit, kuten esimerkiksi Timo R. Stewartin pohdinnat Gazan tuhosta sekä Li Anderssonin ja Sixten Korkmanin keskustelu lukemisesta. Nuoret jonottivat Joona Hellmania tapaamaan. Myös kirjasome oli aktiivinen ohjelmien järjestäjä.

Elämysvaunun immersiiviset ohjelmanumerot ihastuttivat kirjamessukävijöitä. Suosittuja esityksiä olivat muun muassa Suvi Auvisen luento karhukaisista, Kuvittajat ry:n Veera Jalavan kuratoima ja tuottama 360-asteinen näytös uusista lastenkirjankuvituksista, Pikkuli meet & greet sekä Mikael Agricola -seura ry:n esitys näkökulmia Agricolan ajan maailmaan.

Suuren yleisön keräsi myös Linda Bondestamsin esitys Dyk in i Linda Bondestams förunderliga värld, Kaj Kunnaksen Kohtaaminen-kirjaprojektiin pohjautuva keskustelu Pekka Hyysalon kanssa sekä Hippo Taatilan keskustelutuokio taiteilija A.W. Yrjänän kanssa.

Turun Kirjamessuilla palkittiin runsaasti kirja-alan tekijöitä

Turun Kirjamessujen Kirja à la Carte 2026 -palkinto myönnettiin kirjailija Jyrki Kiiskiselle romaanistaan Kolme päivä, kolme yötä (Teos). Kirja à la Carte on tunnustuspalkinto sellaiselle fiktiiviselle teokselle, jossa ruoalla on näkyvä rooli.

Vuoden nuori runoilija -palkinnon sai turkulainen Matilda Kirvelä. Runoyhdistys Nihil Interit valitsi Niillas Holmbergin teoksen "Naarattu" (Gummerus) vuoden runoteokseksi ja vuoden runousteoksi valittiin Erkka Filanderin "Siemenholvi" (Poesia).

Nuori Aleksis -palkinnon sai Tiia Mattila teoksellaan Humalan soundtrack (Myllylahti, 2025). Nuori Aleksis -palkinto jaetaan nuorten mielestä parhaalle edellisvuonna il­mestyneelle nuorille suunnatulle kotimaiselle kauno- tai tietokir­jalle. Pyhän Henrikin säätiön kulttuuripalkinto myönnettiin kirjailija ja toimittaja Roope Lipastille. Vuoden kotiseututeos -palkinnon sai Docendon kustantaman kirja Maarian kirkko ja pappila – Hengen ja maan viljelyä keskiajalta nykypäivään.

Vuoden 2027 teemana Luonto

Turun Kirjamessut järjestetään Logomossa seuraavan kerran 8.–10.10.2027 teemalla Luonto. Kirjamessujen ohjelmajohtajana jatkaa kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen.

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