Laittomasti maassa oleskelevia työllistäneille työnantajille määrätty seuraamusmaksuja

Seuraamusmaksu voi olla suuruudeltaan 1 250–37 530 euroa. Seuraamusmaksu perustuu työsopimuslakiin. Joissain tapauksissa työnantaja voidaan velvoittaa myös korvaamaan laittomasti maassa olleen työntekijän palauttamisesta aiheutuneet kulut.

– Seuraamusmaksun tavoitteena on vähentää laittoman maahanmuuton ja pimeän työn houkuttelevuutta. Maksun suuruuteen vaikuttavat muun muassa työnantajan menettelyn tahallisuus ja toistuvuus sekä laittomasti maassa oleskelevien työntekijöiden lukumäärä, kertoo työntekijän oleskelulupien prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen.

Maahanmuuttovirasto voi saada ilmoituksen laittomasti työllistävästä työnantajasta muilta viranomaisilta. Työnantajaa kuullaan asiaan liittyen.

Seuraamusmaksuja määrätty kuudelle työnantajalle

Maahanmuuttovirastolla oli käsittelyssä kymmenen ilmoitusta, joista seitsemän kohdalla virasto päätyi määräämään seuraamusmaksun. Näistä kaksi koski samaa työnantajaa, ja virasto määräsi seuraamusmaksun yhteensä kuudelle työnantajalle. Ilmoitukset tulivat poliisilta, Lupa- ja valvontavirastolta ja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelystä.

Suurin, 30 000 euron suuruinen seuraamusmaksu määrättiin talonrakennusalan työnantajalle, jonka moitittava toiminta oli ollut pitkäkestoista ja osoitti selvää piittaamattomuutta. Työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin antamasta sakosta huolimatta. Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan yrityksessä oli työskennellyt ainakin neljä laittomasti maassa oleskellutta henkilöä ja työskentely oli tapahtunut useiden vuosien ajanjaksolla.

Elintarvikkeiden valmistuksen alalla toimivalle yritykselle virasto määräsi 10 000 euron seuraamusmaksun. Yritys oli työllistänyt kolmen vuoden ajan kahta laittomasti maassa oleskellutta henkilöä. Työsuhteen alussa henkilöiden oleskeluluvat olivat kuitenkin olleet voimassa, minkä virasto katsoi maksua vähentäväksi seikaksi.

Lisäksi Maahanmuuttovirasto määräsi 5 000 euron suuruisen seuraamusmaksun kolmelle työnantajalle. Näistä kaksi toimii ravitsemustoiminnan toimialalla ja yksi laivojen ja kelluvien rakenteiden valmistamisen toimialalla.

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