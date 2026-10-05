Asunnottomien yö on ohjelmantäyteinen mielenilmaus, johon kaikki ovat tervetulleita

Tänä vuonna tapahtuman valtakunnallinen teema on “Näkyvillä, mutta näkymätön – miesten asunnottomuus Suomessa”. Teema nostaa esiin ilmiön, joka on tilastollisesti laaja mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa usein sivuutettu: miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuuden.

– Asunnottomien yön tarkoituksena on ylläpitää keskustelua asunnottomuudesta ja sen monista muodoista. Asunnottomuus on valtakunnallisen trendin mukaan kasvussa valitettavasti myös Vaasassa. Tilannetta vaikeuttaa köyhyyden lisääntyminen, työttömyys ja pula edullisista sekä pienistä vuokra-asunnoista. Samaan aikaan Vaasan väkiluku kasvaa vauhdilla, Vaasan kaupungin asumisneuvoja Sanna Halonen kertoo.

Kaikille avoin tapahtuma

Tapahtumalla pyritään tavoittamaan esimerkiksi päätöksentekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, median edustajia sekä ihmisiä, joita asunnottomuus koskee tavalla tai toisella. Tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tilaisuus on kaikille avoin.

– Toivomme, että syyslomasta huolimatta vaasalaiset löytäisivät paikalle Asunnottomien yöhön. Ohjelmassa on mielenkiintoisia keskusteluja ja tietoa Vaasan seudun palveluista. Tapahtumaan voi osallistua myös vain hetkeksi, käydä seuraamassa itseään kiinnostavia ohjelmanumeroita ja tutustua alueen toimijoiden neuvontapisteisiin, Halonen rohkaisee.

Tavoitteena vaikuttaa

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Tapahtuma on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan mielenilmaus. Sen tavoitteena on muistuttaa, että asunto on perusoikeus, ja vaatia päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Tapahtuma järjestetään osoitteessa Korsholmanpuistikko 44. Tarkemmat tiedot ja ohjelma (vaasa.fi)