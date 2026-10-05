Asunnottomien yö on ohjelmantäyteinen mielenilmaus, johon kaikki ovat tervetulleita
5.10.2026 16:05:13 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Asunnottomien yötä vietetään Vaasassa lauantaina 17.10. klo 13–16. Ohjelmassa on livemusiikkia, yhteiskunnallista keskustelua, katsaus Vaasan asuntotilanteeseen sekä ruokaa, vaatteita ja ohjausta tarvitseville. Tapahtumaan osallistuu laaja verkosto sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja asiantuntijoita.
Tänä vuonna tapahtuman valtakunnallinen teema on “Näkyvillä, mutta näkymätön – miesten asunnottomuus Suomessa”. Teema nostaa esiin ilmiön, joka on tilastollisesti laaja mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa usein sivuutettu: miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuuden.
– Asunnottomien yön tarkoituksena on ylläpitää keskustelua asunnottomuudesta ja sen monista muodoista. Asunnottomuus on valtakunnallisen trendin mukaan kasvussa valitettavasti myös Vaasassa. Tilannetta vaikeuttaa köyhyyden lisääntyminen, työttömyys ja pula edullisista sekä pienistä vuokra-asunnoista. Samaan aikaan Vaasan väkiluku kasvaa vauhdilla, Vaasan kaupungin asumisneuvoja Sanna Halonen kertoo.
Kaikille avoin tapahtuma
Tapahtumalla pyritään tavoittamaan esimerkiksi päätöksentekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, median edustajia sekä ihmisiä, joita asunnottomuus koskee tavalla tai toisella. Tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tilaisuus on kaikille avoin.
– Toivomme, että syyslomasta huolimatta vaasalaiset löytäisivät paikalle Asunnottomien yöhön. Ohjelmassa on mielenkiintoisia keskusteluja ja tietoa Vaasan seudun palveluista. Tapahtumaan voi osallistua myös vain hetkeksi, käydä seuraamassa itseään kiinnostavia ohjelmanumeroita ja tutustua alueen toimijoiden neuvontapisteisiin, Halonen rohkaisee.
Tavoitteena vaikuttaa
Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Tapahtuma on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan mielenilmaus. Sen tavoitteena on muistuttaa, että asunto on perusoikeus, ja vaatia päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
Tapahtuma järjestetään osoitteessa Korsholmanpuistikko 44. Tarkemmat tiedot ja ohjelma (vaasa.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna HalonenAsumisneuvojaPuh:0405162779sanna.halonen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
De bostadslösas natt är en programfylld manifestation som alla är välkomna på5.10.2026 16:05:41 EEST | Pressmeddelande
Evenemanget De bostadslösas natt ordnas i Vasa lördag 17.10 kl. 13–16. På programmet finns livemusik, samhällelig diskussion, en översikt över bostadssituationen i Vasa samt mat, kläder och handledning för behövande. I evenemanget deltar många social- och hälsovårdsaktörer och experter.
Ungdomsarbetet i Vasa fyller 80 år: ungdomsarbetsveckan synliggör arbetet5.10.2026 11:32:02 EEST | Pressmeddelande
I Vasa har kommunalt ungdomsarbete bedrivits redan i 80 år. Jubileumsåret uppmärksammas genom att synliggöra ungdomstiden som ett skede i livet, yrkespersonerna inom ungdomsarbetet, ungdomsarbetets betydelse samt dess roll i ett samhälle i förändring.
Nuorisotyö Vaasassa täyttää 80 vuotta: nuorisotyön viikko tuo työtä näkyväksi5.10.2026 11:31:40 EEST | Tiedote
Vaasassa on tehty kunnallista nuorisotyötä jo 80 vuoden ajan. Pyöreitä vuosia juhlitaan tuomalla näkyväksi nuoruutta elämänvaiheena, nuorisotyön ammattilaisia, nuorisotyön merkitystä sekä sen roolia muuttuvassa yhteiskunnassa.
Inbjudan och meddelande: Finlands första konstnärskoloni och dess starka kvinnliga konstnärer i fokus på ny utställning vid Tikanojas konsthem - presskonferens fre 9.10.2026 kl. 102.10.2026 14:57:00 EEST | Tiedote
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS INFÖR UTSTÄLLNING Välkommen till presskonferensen för utställningarna mÅland – Önningeby konstnärskoloni och Stilla dagar, glödande färger fredag 9.10.2026 kl. 10 i Tikanojas konsthem, adr. Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa. På plats vid presskonferensen är kuratorn för utställningen mÅland – Önningeby konstnärskoloni Janna Sirén och utställningschef Maaria Salo, samt amanuens Simon Holm, som berättar om den förnyade permanenta utställningen. Välkommen på utställningens öppna vernissage fredag 9.10.2026 kl. 18–20 i Tikanojas konsthem. Intervjumöjligheter: Man kan även komma överens om intervjuer före presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Pressbilder: mÅland – Önningeby konstnärskoloni: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/1R9tcqzdrNcDxTAh Stilla dagar, glödande färger: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/SeIyn0u8ShZbDD6N Mer information: mÅland – Önningeby konstnärskoloni: Amanuens Janna Sirén, Va
Kutsu ja tiedote: Suomen ensimmäinen taiteilijasiirtokunta ja sen vahvat naistaiteilijat uuden näyttelyn keskiössä Tikanojan taidekodissa - tiedotustilaisuus pe 9.10.2026 klo 102.10.2026 14:56:30 EEST | Tiedote
KUTSU NÄYTTELYIDEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN Tervetuloa näyttelyiden: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta ja Hiljaiseloa, hehkuvia värejä tiedotustilaisuuteen perjantaina 9.10.2026 klo 10 Tikanojan taidekodissa, os. Hovioikeudenpuistikko 4, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta -näyttelyn kuraattori Janna Sirén ja näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Simon Holm, joka kertoo uudistetusta pysyvästä näyttelystä Hiljaiseloa, hehkuvia värejä. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 9.10.2026 klo 18–20 Tikanojan taidekotiin. Haastattelumahdollisuudet: Haastatteluita voi sopia myös ennen tiedotustilaisuutta. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/1R9tcqzdrNcDxTAh Hiljaiseloa, hehkuvia värejä: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/SeIyn0u8ShZbDD6N Lisätiedot: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirt
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme