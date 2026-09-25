Sosiaalihuoltolain uudistusvauhti vaarantaa palvelujen jatkuvuuden - aikalisä välttämätön
6.10.2026 07:04:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitukselta lisäaikaa sosiaalihuoltolain uudistuksen valmisteluun. Talentian mukaan esitetty voimaantuloaikataulu on liian kiireinen ja vaarantaa asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden.
Asiakkaat uhkaavat jäädä palvelujen väliin kuntouttavan työtoiminnan loppuessa
Hallitus esittää aikuisten palveluihin merkittäviä muutoksia jo 1.1.2027 alkaen, vaikka suurin osa sosiaalihuoltolain uudistuksesta tulisi voimaan vasta 1.7.2027. Samalla hallitus aikoo vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta.
Vuoden 2027 alusta lukien nykyiset sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut korvattaisiin uudella toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Nykyiset palvelut tukevat vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten arjen hallintaa, osallisuutta, työkykyä ja etenemistä kohti työelämää tai koulutusta.
– Uusi palvelu on tarkoitettu täydentämään työvoimapalveluja, mutta siihen liittyvät muut uudistukset tulisivat voimaan vasta myöhemmin. Riskinä on, että asiakkaiden palvelupolut katkeavat ja vastuut palveluista jäävät epäselviksi, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.
Muutokset edellyttäisivät hyvinvointialueilta asiakkaiden palvelupäätösten päivittämistä sekä uusien palvelujen valmistelua ja kilpailuttamista lyhyessä ajassa.
– Aikuisten tuen muutosten aikataulu on epärealistinen. Liian kiireinen toimeenpano vaarantaa työikäisten asiakkaiden tuen jatkuvuuden ja lisää henkilöstön kuormitusta. Pahimmillaan asiakkaat jäävät palvelujen väliin, Karsio sanoo.
Samalla palvelusta tehtäisiin määrärahasidonnainen ja nykyinen kuntouttavan työtoiminnan 9 euron päivittäinen kulukorvaus poistuisi.
Huoli asiakkaiden oikeuksista
Talentia on huolissaan myös suunnitelmasta avata sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta yritysten tuotettavaksi.
– Yritysten mukaantulo lisää merkittävästi riskiä asiakkaiden hyväksikäytöstä. Samalla hyvinvointialueille siirtyy entistä suurempi vastuu valvonnasta ja hankinnoista tilanteessa, jossa niiden resurssit ovat jo valmiiksi tiukilla, Karsio toteaa.
Uudistus heikentäisi myös asiakkaiden oikeutta omatyöntekijään ja asiakassuunnitelmaan.
Kiire uhkaa jättää uudistuksen vaikutukset arvioimatta
Talentia vaatii, että sosiaalihuoltolain käsittelylle varataan enemmän aikaa ja uudistuksen vaikutukset arvioidaan huolellisesti ennen päätöksentekoa. Kansanedustajilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus arvioida näin laajan uudistuksen vaikutukset ennen päätöksentekoa.
– Kyse on suomalaisen sosiaalihuollon perusteita muuttavasta uudistuksesta, joka vaikuttaa lasten, nuorten, työikäisten, perheiden ja ikääntyneiden palveluihin sekä heidän oikeuteensa saada tarvitsemansa tuki, Karsio sanoo.
>> Tutustu Talentian ehdotukseen kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi
>> Lue koko Talentian sosiaalihuoltolain uudistusta koskeva lausunto
Lue lisää: Sosiaalihuoltolain uudistusvauhti vaarantaa palvelujen jatkuvuuden - aikalisä välttämätön
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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