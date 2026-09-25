Sosiaalihuoltolain uudistusvauhti vaarantaa palvelujen jatkuvuuden - aikalisä välttämätön

Asiakkaat uhkaavat jäädä palvelujen väliin kuntouttavan työtoiminnan loppuessa

Hallitus esittää aikuisten palveluihin merkittäviä muutoksia jo 1.1.2027 alkaen, vaikka suurin osa sosiaalihuoltolain uudistuksesta tulisi voimaan vasta 1.7.2027. Samalla hallitus aikoo vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta.

Vuoden 2027 alusta lukien nykyiset sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut korvattaisiin uudella toimintakyvyn ja osallisuuden tuella. Nykyiset palvelut tukevat vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten arjen hallintaa, osallisuutta, työkykyä ja etenemistä kohti työelämää tai koulutusta.

– Uusi palvelu on tarkoitettu täydentämään työvoimapalveluja, mutta siihen liittyvät muut uudistukset tulisivat voimaan vasta myöhemmin. Riskinä on, että asiakkaiden palvelupolut katkeavat ja vastuut palveluista jäävät epäselviksi, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Muutokset edellyttäisivät hyvinvointialueilta asiakkaiden palvelupäätösten päivittämistä sekä uusien palvelujen valmistelua ja kilpailuttamista lyhyessä ajassa.

– Aikuisten tuen muutosten aikataulu on epärealistinen. Liian kiireinen toimeenpano vaarantaa työikäisten asiakkaiden tuen jatkuvuuden ja lisää henkilöstön kuormitusta. Pahimmillaan asiakkaat jäävät palvelujen väliin, Karsio sanoo.

Samalla palvelusta tehtäisiin määrärahasidonnainen ja nykyinen kuntouttavan työtoiminnan 9 euron päivittäinen kulukorvaus poistuisi.

Huoli asiakkaiden oikeuksista

Talentia on huolissaan myös suunnitelmasta avata sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta yritysten tuotettavaksi.

– Yritysten mukaantulo lisää merkittävästi riskiä asiakkaiden hyväksikäytöstä. Samalla hyvinvointialueille siirtyy entistä suurempi vastuu valvonnasta ja hankinnoista tilanteessa, jossa niiden resurssit ovat jo valmiiksi tiukilla, Karsio toteaa.

Uudistus heikentäisi myös asiakkaiden oikeutta omatyöntekijään ja asiakassuunnitelmaan.

Kiire uhkaa jättää uudistuksen vaikutukset arvioimatta

Talentia vaatii, että sosiaalihuoltolain käsittelylle varataan enemmän aikaa ja uudistuksen vaikutukset arvioidaan huolellisesti ennen päätöksentekoa. Kansanedustajilla pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus arvioida näin laajan uudistuksen vaikutukset ennen päätöksentekoa.

– Kyse on suomalaisen sosiaalihuollon perusteita muuttavasta uudistuksesta, joka vaikuttaa lasten, nuorten, työikäisten, perheiden ja ikääntyneiden palveluihin sekä heidän oikeuteensa saada tarvitsemansa tuki, Karsio sanoo.

>> Tutustu Talentian ehdotukseen kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi

>> Lue koko Talentian sosiaalihuoltolain uudistusta koskeva lausunto

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