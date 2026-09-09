Reetta Vanhanen: Koulutuksen riittävä rahoitus mahdollistaa vaatimustason ja oppimistulosten nostamisen
5.10.2026 15:37:13 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Vihreiden kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen on palannut perhevapaalta maanantaina 5.10.2026. Vanhasen sijaisena on toiminut Shawn Huff.
“Vauvavuosi on ollut ainutlaatuista ja ihmeellistä aikaa. Olemme kiitollisia hyvästä palvelusta Naistenklinikalle, neuvolalle, leikkipuistoille, kirjastoille ja museoille. Vauvani kulttuurikummina ovat tänä vuonna Ooppera ja Baletti, jossa pääsimme Joutsenlammen maailmaan. Toivon, että näinä yhteiskunnallisen epävarmuuden aikoinakin mahdollisimman moni uskaltaisi perustaa kaupungissamme perheen ja että lapsitoiveet voisivat toteutua. Perhevapaani on mennyt nopeasti, mutta on ilo palata töihin helsinkiläisten lasten ja nuorten puolesta”, sanoo apulaispormestari Reetta Vanhanen.
Vanhanen palasi suoraan keskelle kiireistä budjettisyksyä. Vuoden 2026 budjetissa koulujen ja päiväkotien rahoitusta lisättiin, ja lisäraha käytettiin pienempiin ensimmäisten luokkien ryhmäkokoihin, painettujen oppikirjojen lisäämiseen, tarveperusteiseen rahaan, päiväkotien sijaisiin, äidinkielen opetukseen ja oppimisen tukeen. Tänä vuonna painettuihin oppikirjoihin käytetään noin 134 euroa oppilasta kohden, kun viime vuonna rahoitus oli keskimäärin 115 euroa oppilasta kohden. Äidinkielen opetuksen lisätunnit alakoulun 5.- ja 6.-luokkalaisille alkoivat tänä syksynä.
Suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdennettiin vuonna 2026 painettuihin oppimateriaaleihin lisärahoitusta yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 koulujen käyttömenoihin on varattu painettuihin oppimateriaaleihin 134 euroa oppilasta kohden. Vuonna 2025 painettuihin oppimateriaaleihin käytettiin keskimäärin 115 euroa oppilasta kohden.
“Kiitos sijaiselleni Shawn Huffille suuresta työstä Helsingin koulutuksen eteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti talousarvioneuvotteluja. Koulut ja päiväkodit tarvitsevat myös ensi vuonna vakaan perusrahoituksen, eikä tämän valtuustokauden hyvää alkua pidä kääntää huonompaan suuntaan, vaikka Helsingin taloustilanne onkin juuri nyt aiempaa haastavampi. Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisärahaa lähipäiväkotiperiaatteen ja lapsiryhmien toimivan arjen turvaamiseksi. Painettuja oppikirjoja on edelleen lisättävä, ja myös tarveperustaisen rahan kasvattamiselle on tarvetta, jotta koulut eivät eriydy ja jokaisessa Helsingin koulussa on hyvät ja tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia”, toteaa apulaispormestari Vanhanen.
Helsingin haastava työllisyys- ja taloustilanne voi heijastua koulutuksen rahoitukseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta linjasi yksimielisesti syyskuussa talousarvioehdotuksessaan, että kaupungin taloutta ei pidä tasapainottaa heikennyksillä varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Lautakunta ei myöskään hyväksynyt alle 1-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisästä luopumista.
“Oppimistulosten heikkenevään kehitykseen ei ole olemassa mitään täsmäratkaisua, mutta riittämättömät resurssit eivät tilannetta paranna. Vaatimustasoa on helpompi nostaa, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja opettajat voivat keskittyä opettamiseen. Oppimistulosten parantaminen vaatii uskallusta satsata kouluihin ja päiväkoteihin aina, myös taloudellisesti haastavampina aikoina. Meille vihreille tärkein tavoite ensi vuoden talousarvioon on vahvistaa koulutuksen rahoitusta. Hyvää maailman opettajien päivää kaikille kaupunkimme opettajille! ”, toivottaa apulaispormestari Vanhanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julianna KentalaApulaispormestarin erityisavustajaPuh:040 1828 243
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:044 5707857reetta.vanhanen@hel.fi
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