Uusia toimintoja OmaKantaan – taustalla EU-asetus

OmaKantaan suunnitellaan uusia toimintoja, joita EU-asetus edellyttää toteuttamaan Suomessa. OmaKannassa voisi tulevaisuudessa pyytää oikaisua omiin terveystietoihin. Tällä hetkellä oikaisupyyntö pitää tehdä ottamalla yhteyttä terveydenhuoltoon.

OmaKanta on Suomen käytetyin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, jolla on yli miljoona käyttäjää kuukausittain.

– On todella tärkeää, että omia terveystietoja voi katsoa ja hallinnoida helposti yhdessä palvelussa. Moni asioi sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. OmaKanta kokoaa tiedot yhteen näistä kaikista, sanoo Kanta-palvelujen kehityspäällikkö Lotta Fordell Kelasta.

Tulevina vuosina on tulossa mahdolliseksi pyytää omien tietojen korjaamista suoraan OmaKannassa.

– Jos tiedoissa huomaa virheen, on potilaalle helpompaa, kun korjausta voi pyytää suoraan OmaKannan kautta, eikä tarvitse esimerkiksi selvittää tiedot kirjanneen hoitopaikan yhteystietoja ja käytäntöjä, Fordell toteaa.

OmaKannasta voisi tulevaisuudessa myös saada ilmoituksen, kun terveydenhuollon ammattilainen käsittelee tietoja muualla kuin kirjauksen tehneessä hoitopaikassa.

– OmaKanta lähettäisi ilmoituksen, kun lääkäri tai hoitaja käsittelee sinusta sellaisia tietoja, jotka on kirjattu jossakin toisessa hoitopaikassa. Esimerkiksi kun hyvinvointialueella kirjattuja terveystietoja hyödynnetään työterveydessä, Fordell kertoo.

OmaKantaan suunnitellut muutokset sisältyvät hallituksen lakiesityksiin, jotka on juuri annettu eduskunnalle käsiteltäväksi. Toteutusten yksityiskohdat tarkentuvat lähivuosien aikana.

OmaKantaan tulisi hallituksen esityksen mukaan myös mahdollisuus kieltää terveystietojen käyttö niin sanotussa toissijaisessa käytössä, kuten tieteellisessä tutkimuksessa. On myös mahdollista, että OmaKannassa voisi tulevaisuudessa tehdä tiettyjä omia merkintöjä potilaskertomuksen yhteyteen. Näitä merkintöjä voisivat olla esimerkiksi tiedot käytössä olevista itsehoitovalmisteista.

Tietojen liikkuminen Euroopassa laajenee

Hallitus esittää myös muutoksia, jotka helpottavat terveystietojen välittämistä hoidon yhteydessä toisen EU- tai ETA-maan terveydenhuoltoon. Muutokset ovat osa eurooppalaisen terveystietoalueen eli EHDS-asetuksen toimeenpanoa. Asetuksen tavoitteena on edistää terveystietojen liikkuvuutta Euroopassa. Tietojen sujuva liikkuminen tukee hoidon jatkuvuutta ja parantaa potilasturvallisuutta.

– Potilaan hoito nopeutuu ja hoidon laatu paranee, kun ammattilaisilla on enemmän tietoa hoitopäätöksiä tehdessään, Fordell sanoo.

Terveystietoja voidaan jo nyt välittää Kanta-palvelujen avulla viiteen Euroopan maahan. Sen lisäksi suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä kahdeksassa EU-maassa. Tulevaisuudessa EU-maiden välillä voidaan välittää entistä laajemmin tietoja, kuten esimerkiksi laboratoriotuloksia.

Kanta-palvelut huolehtisivat myös jatkossa terveystietojen välittämisestä toisen EU- tai ETA-maan terveydenhuoltoon hoidon yhteydessä.

Muutoksia myös muihin tietojärjestelmiin

Kanta-palvelujen lisäksi EHDS-asetuksen toimeenpano aiheuttaa muutoksia muihin terveydenhuollon tietojärjestelmiin.

– EHDS-asetuksen vaatimukset koskettavat niin julkista kuin yksityistä terveydenhuoltoa kuin myös apteekkien käyttämiä järjestelmiä, Fordell vahvistaa.

Muutoksia suunnitellaan hänen mukaansa tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten, tietojärjestelmätoimittajien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

EHDS-asetus on tullut voimaan 26.3.2025. Asetusta aletaan soveltamaan vaiheittain 2027 alkaen. Aikataulut uusien toimintojen toteutuksesta OmaKantaan tarkentuvat myöhemmin.

OmaKanta lyhyesti

OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.

OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2025 palvelua käytti 3,25 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin 41,1 miljoonaa kertaa. OmaKanta-sovelluksella on tällä hetkellä yli 400 000 käyttäjää ja sen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play -kaupasta.

OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.

OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:

• lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta

• kirjautumalla verkkopalveluun osoitteessa www.kanta.fi.

Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.