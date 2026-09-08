Valkeaan avautuu viisi uutta ravintolaa – uuden ravintolamaailma Hehkun rakentaminen käynnistyy
6.10.2026 07:58:00 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Kauppakeskus Valkean uuteen ravintolamaailma Hehkuun avautuu viisi ravintolaa, joista neljän kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset. Ravintolamaailman rakennustyöt ovat käynnistymässä, ja Kesäkadun varrelle rakentuvan ravintolakokonaisuuden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.
Hehku rakentuu kauppakeskuksen aiemmin City-talona tunnettuun osaan ensimmäiseen kerrokseen. Ravintolamaailman tavoitteena on vahvistaa Valkean ravintolatarjontaa ja tuoda keskustaan uusia ruokailuelämyksiä.
– Hehku on nimensä mukaisesti hehkuvaa urbaania tyylikkyyttä keskellä Oulun sydäntä. Hehkussa sekoittuvat aistillisesti niin maut, tuoksut, kuin kosketeltavat materiaaliset ja visuaaliset maailmatkin. Haluamme rakentaa ravintolamaailmasta paikan, joka kokoaa ihmiset yhteen hyvän ruoan, kohtaamisten ja elämysten äärelle, kauppakeskusjohtaja Heli Sironen kuvailee.
Ravintolamaailman pinta-ala on noin 1300 neliömetriä. Kokonaisuuteen tulee noin 365 uutta asiakaspaikkaa sekä uudet WC-tilat. Tunnelmallisen miljöön ja kiinnostavien ravintoloiden lisäksi Hehku tekee korttelista entistä avoimemman ja helpommin kuljettavan ja parantaa Valkean saavutettavuutta Rotuaarilta.
Hehkuun avautuu viisi uutta ravintolaa
Hehkuun suunnitelluista viidestä ravintolatilasta neljä on jo vuokrattu. Varmistuneet ravintolakonseptit ovat uusia Oulussa, eikä niillä ole ennestään toimipaikkoja Oulun seudulla. Valikoima sisältää kansainvälisiä makuja rennossa casual dining hengessä. Hehkusta löytyy vaihtoehtoja niin arjen lounaalle, kiireettömälle tapaamiselle kuin illan pidemmälle illalliselle.
Viidennen ravintolatilan osalta vuokrausprosessi on parhaillaan käynnissä, sillä viimeinen ravintolakonsepti valitaan täydentämään kokonaisuutta ja tuomaan siihen vielä uudenlaista tarjontaa.
– Hehkun suunnittelutyössä on ollut upea nähdä, kuinka runsasta kiinnostus on ollut Oulun keskustaa ja Kauppakeskus Valkeaa kohtaan, Sironen hehkuttaa.
Coffee House jatkaa toimintaansa nykyisellä paikallaan sekä rakennustöiden aikana että uudistuksen valmistumisen jälkeen. Nykyiset ravintola- ja kahvilatoimijat jatkavat normaalisti. Rakennustyöt toteutetaan vaiheittain vuosina 2026–2027. Kauppakeskus Valkea palvelee normaalisti koko rakennushankkeen ajan. Ravintolahankkeeseen investoidaan yhteensä neljä miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli Sironentavaratalojohtaja, kauppakeskusjohtaja, ryhmäpäällikköOsuuskauppa Arina, erikoistavarakauppa ja Kauppakeskus ValkeaPuh:+358 44 788 5933heli.sironen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 190 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
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