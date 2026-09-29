MobilePayn nimeksi Vipps

Uusi nimi on yksinkertainen, pohjoismainen, erottuva ja auttaa käyttäjiä tunnistamaan sovelluksen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Grönlannissa. Sovelluksen käytettävyys ja sen ominaisuudet säilyvät ennallaan.

Muutos tulee suomalaisille tammikuun 12. päivä 2027. Siitä lähtien MobilePay-sovellus löytyy puhelimesta, verkkokaupasta ja kioskeilta nimellä Vipps ja uudella logolla.

Nimen ja logon muutos on jatkumoa MobilePayn ja Vippsin yhdistymiselle vuonna 2022. Yhdistyminen loi yhteisen pohjoismaisen mobiililompakon, joka toimii kaikkialla Pohjoismaissa, nyt myös samalla nimellä kaikissa maissa.

”Sovellus on ollut täysin sama jo pari vuotta kaikkialla Pohjoismaissa, mutta sillä on ollut kaksi eri nimeä ja eri sovelluskuvakkeet. Jatkossa suomalaiset, tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset käyttävät saman nimistä sovellusta”, kertoo Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger.

Muutos tapahtuu vaiheittain. Sovelluksen kuvake vaihtuu jo tänään ja nimi muuttuu ensi vuoden tammikuussa. Näin käyttäjillä on aikaa totutella muutokseen.

”Nimeä ja kuvaketta lukuun ottamatta sovellus on sama kuin ennenkin, eikä käyttäjiltä vaadita mitään toimenpiteitä”, Kröger kertoo.

Nimenmuutoksessa Vipps säilyttää sekä Tanskassa että Suomessa MobilePaysta tutun sinisen värin, joten sovellus on jatkossakin helppo löytää puhelimesta ja verkkokaupasta. Norjassa ja Ruotsissa sovellus on oranssi.

MobilePayn ja Vippsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja. Kuten tähänkin saakka, Vippsiä kehitetään ja ylläpidetään Helsingissä, Kööpenhaminassa, Aarhusissa ja Oslossa. Asiakaspalvelua saa edelleen suomeksi ja ruotsiksi, ja ratkaisuja räätälöidään suomalaisille kuluttajille ja kauppiaille.

”MobilePayn muuttuminen Vippsiksi vaatii varmasti totuttelua. Uskomme kuitenkin, että yhtenäinen nimi ja ilme Pohjoismaissa tekee meistä vahvemman. Meillä on 13 miljoonaa käyttäjää ja brändimme tunnistetaan tästä lähtien kaikkialla Pohjoismaissa puhelimissa, kivijalkakaupoissa ja verkkokaupoissa”, Kröger sanoo.

Suomi ei ole ainoa maa, jossa MobilePay muuttuu Vippsiksi. Sama muutos tehdään Grönlannissa ja Tanskassa, josta MobilePay on lähtöisin.

Yhtenäistyminen alkoi vuonna 2022, kun MobilePay ja Vipps yhdistyivät Vipps MobilePayksi. Vuonna 2024 sovellukset siirtyivät yhteiselle tekniselle alustalle ja nyt vuorossa on viimeinen askel kohti yhtä pohjoismaista sovellusta.

”Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kaikki käyttäjämme ja kauppiaamme saavat kaiken tarvittavan tiedon brändimuutoksesta. Olemme lisänneet tietoa muutoksesta verkkosivuillemme ja sovellukseen ja tiedottaneet kaikki käyttäjämme sähköpostitse”, Perttu Kröger sanoo.

MobilePay-nimen muuttuminen Vippsiksi ei vaikuta sovellukseen toimintaan. Kaikki yhteystiedot, ryhmät, toivelistat ja tapahtumahistoria säilyvät omilla paikoillaan sovelluksessa.

Verkkokauppiaamme ja muut yhteistyökumppanimme valmistautuvat vaihtamaan uuden nimen ja kuvakkeen kanaviinsa ja maksupolkuihinsa alkaen 12. tammikuuta. MobilePay-nimiset maksupainikkeet tai esimerkiksi QR-koodit eivät lakkaa toimimasta ja nimen ja kuvakkeen päivittämisessä voi kestä hetken aikaa.

Lue lisää: www.miksimobilepayvaihtaanimea.fi