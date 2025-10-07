Työeläkemaksut vuonna 2027

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta ja antaa asetuksilla työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja yrittäjien työeläkemaksun määrät marraskuussa.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen käsittelemän ehdotuksen mukaan vuonna 2027:

TyEL-maksu on 24,4 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Maksu on samalla tasolla kuin 2026.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,10 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.

Työntekijän maksu on 7,30 prosenttia. Maksu on samansuuruinen kaikille ikäryhmille.

Yrittäjien YEL- ja MYEL-eläkemaksu ilman alennuksia on TyEL-maksun suuruinen eli 24,4 %. Myöskään yrittäjien eläkemaksun tasoon ei tule muutosta vuoteen 2026 verrattuna

Lisätietoja:

Mikko Kautto, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, mikko.kautto (at) etk.fi, puh. 029 411 2185