Työeläkemaksut vuonna 2027
6.10.2026 12:15:00 EEST | Eläkeneuvotteluryhmä | Tiedote
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 6.10.2026 käsitelleet ja hyväksyneet ehdotuksen vuoden 2027 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta ja antaa asetuksilla työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja yrittäjien työeläkemaksun määrät marraskuussa.
Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen käsittelemän ehdotuksen mukaan vuonna 2027:
- TyEL-maksu on 24,4 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Maksu on samalla tasolla kuin 2026.
- Työnantajan maksu on keskimäärin 17,10 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.
- Työntekijän maksu on 7,30 prosenttia. Maksu on samansuuruinen kaikille ikäryhmille.
Yrittäjien YEL- ja MYEL-eläkemaksu ilman alennuksia on TyEL-maksun suuruinen eli 24,4 %. Myöskään yrittäjien eläkemaksun tasoon ei tule muutosta vuoteen 2026 verrattuna
Lisätietoja:
Mikko Kautto, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, mikko.kautto (at) etk.fi, puh. 029 411 2185
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