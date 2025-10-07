Työeläkemaksut vuonna 2027

6.10.2026 12:15:00 EEST | Eläkeneuvotteluryhmä | Tiedote

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Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 6.10.2026 käsitelleet ja hyväksyneet ehdotuksen vuoden 2027 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi.  

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta ja antaa asetuksilla työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja yrittäjien työeläkemaksun määrät marraskuussa.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen käsittelemän ehdotuksen mukaan vuonna 2027:

  • TyEL-maksu on 24,4 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Maksu on samalla tasolla kuin 2026.
  • Työnantajan maksu on keskimäärin 17,10 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.
  • Työntekijän maksu on 7,30 prosenttia. Maksu on samansuuruinen kaikille ikäryhmille.

Yrittäjien YEL- ja MYEL-eläkemaksu ilman alennuksia on TyEL-maksun suuruinen eli 24,4 %. Myöskään yrittäjien eläkemaksun tasoon ei tule muutosta vuoteen 2026 verrattuna

Lisätietoja:

Mikko Kautto, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, mikko.kautto (at) etk.fi, puh. 029 411 2185

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työeläkemaksut

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