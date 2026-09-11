Kirjailija Alena Mornštajnová tulee Helsinkiin – Kairaamo Helsingin kirjamessuilla

Perjantaina 23.10. klo 16.00–16.30 suomentaja Susanna Räty keskustelee kirjailija Alena Mornštajnován kanssa Helsingin kirjamessuilla aiheesta Perheet historian viimassa.

Keskieurooppalaisen nykykirjallisuuden tähtiin kuuluvan Alena Mornštajnován teoksissa historian traumat ja vaietut kohtalot avautuvat lasten ja aikuisten välisten suhteiden kautta. Miksi tämä näkökulma tekee historiasta niin henkilökohtaista?

Alena Mornštajnová (1963) on tšekkiläinen kirjailija ja kääntäjä, joka kuuluu kotimaansa merkittävimpien nykykirjailijoiden joukkoon. Hän opiskeli tšekin ja englannin kieltä Ostravan yliopistossa ja asuu edelleen synnyinkaupungissaan Valašské Meziříčíssä, joka toimii myös monien hänen romaaniensa tapahtumapaikkana.

Mornštajnová tunnetaan erityisesti kyvystään käsitellä historian kipeitä ja vaikeita aiheita yksilön näkökulmasta. Vuodesta 2018 lähtien päätoimisena kirjailijana toimineen Mornštajnován teosten oikeuksia on myyty jo 30 maahan, hänen teoksiaan on käännetty useiden eurooppalaisten kielten lisäksi mm. arabiaksi, persiaksi ja vietnamiksi.

Mornštajnová on voittanut teoksillaan useita palkintoja, ja syksyllä 2025 hänen kirjojaan ja e-kirjojaan oli myyty jo pelkästään Tšekin tasavallassa yli miljoona kappaletta.

Mornštajnován kolmas ja tunnetuin romaani Hana ilmestyi vuonna 2017. Hana kertoo koskettavan tarinan toisen maailmansodan aikana juutalaisvainot kokeneesta perheestä. Kirjassa yhdistyvät perhehistoria, menetyksen ja anteeksiannon teemat sekä syvä ymmärrys ihmiskohtaloista.

Mornštajnován toinen suomennos, Hiljaiset vuodet (Tiché roky, 2019) tarkastelee perhesuhteiden monimutkaisuutta ja vaikenemisen seurauksia ylisukupolvisena traumana. Mornštajnován kirjoitustyyli on intensiivinen ja empaattinen, ja hänen hahmonsa ovat syvästi inhimillisiä ja moniulotteisia.

Mornštajnován tuorein suomennos Marraskuu (Listopád, 2021) avaa oven vaihtoehtoiseen historiaan, jossa yksi yö muuttaa kokonaisen kansan kohtalon. Se on tarina perheistä, jotka repäistään erilleen, ihmisistä, jotka joutuvat tekemään mahdottomia ratkaisuja tilanteissa, joissa vapautta valita ei ole.

Mornštajnová Helsingin kirjamessuilla:

Pe 23.10.2026 klo 16.00–16.30

Töölö-lava

Haastattelija: Susanna Räty

Ennen kirjamessuja järjestetään Kallion kirjastossa kirjailijatapaaminen, jossa vieraina ovat Alena Mornštajnová ja Markéta Hejkalová.

Ke 21.10. klo 17:30–18:30, Kallion kirjasto

Mornštajnován seurana on kirjailija ja kääntäjä Markéta Hejkalová, joka on tšekintänyt muun muassa Mika Waltarin ja Arto Paasilinnan teoksia. Illan aikana keskustellaan kirjallisuudesta ja kääntämisestä: Mitä suomalaista kirjallisuutta käännetään tšekiksi ja mitä tšekkiläistä kirjallisuutta suomeksi? Keistä suomalaisista kirjailijoista tšekit pitävät ja miksi?

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: susanna.raty@kairaamo.fi

Mornštajnován vierailua Suomessa tukee FILI:ä vastaava Tšekkiläisen kirjallisuuden vientiorganisaatio CzechLit.

Kairaamon muu ohjelma Helsingin kirjamessuilla:

To 22.10. klo 12:00–12:30 Risto Viitanen: Kirjan visuaalinen kieli – Omaälyllä tekoälyä vastaan

Kirjan visuaalinen kieli – Omaälyllä tekoälyä vastaan Lavalla Kairaamon graafikko Risto Viitanen

Viitanen astuu lavalle mukanaan monipuolinen diaesitys suunnitelmista valmiiksi kansiksi