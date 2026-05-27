Lastenkulttuurifoorumi kokoaa mediataitojen asiantuntijat Ouluun

Tämän vuoden Lastenkulttuurifoorumin teemana on lapset ja media. Tapahtuma kokoaa yhteen lastenkulttuurin, mediakasvatuksen ja mediataiteen parissa työskenteleviä sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Foorumin kaikille avoin päivä järjestetään 11.11. Pohjankartanolla Oulussa. Päivän aikana tarkastellaan mediakasvatuksen mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden ja kriittisen media- ja tekoälylukutaidon tukemisessa.

– Mediaympäristöt ja teknologiat kehittyvät nykyään nopeammin kuin koskaan, ja samalla esimerkiksi tekoäly on yhä vahvemmin osa myös lasten arkea, oppimista ja vuorovaikutusta. Siksi on tärkeää pohtia, miten lapsia suojellaan haitallisilta mediasisällöiltä, mutta samalla myös tuetaan aktiivisina, kriittisinä ja luovina median käyttäjinä ja tuottajina niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Lastenkulttuurifoorumissa haluamme tuoda yhteen erilaisia mediakasvatuksen näkökulmia ja keinoja, joiden avulla voidaan vahvistaa lasten hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta, Lastenkulttuurikeskus Kotilon vastaava tuottaja Tommi Nevala sanoo.

Puhujina osaajia Suomesta ja maailmalta

Aamupäivän keynote-puheenvuoroissa kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia asiantuntijoita. BAFTA-palkittu norjalainen pelisuunnittelija Catharina Bøhler tarkastelee puheenvuorossaan digitaalisten pelien mahdollisuuksia oppimisen, empatian ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tekno-filosofi, kirjailija ja digitaalisten yhteisöjen rakentaja Jarno Alastalo puolestaan pohtii tekoälyn vaikutuksia kasvatukseen sekä kasvattajien vastuuta lasten ja nuorten tekoälylukutaidon vahvistamisessa. Lisäksi Taide- ja kulttuuriviraston audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen päällikkö Marjo Kovanen avaa lastenelokuvien kauhuelementtejä ja niiden tarkastelua monilukutaidon sekä elokuvakasvatuksen näkökulmista.

Iltapäivällä osallistujat voivat syventyä itseään kiinnostavaan teemaan rinnakkaisohjelmissa, joissa käsitellään demokraattista ja osallistavaa mediatulevaisuutta, elokuvakasvatusta osana taide- ja mediakasvatusta sekä perheiden media-arkea ja hyvinvointia. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuusosallistua Oulun kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla järjestettävään elokuvanäytökseen.

Lastenkulttuurifoorumin ensimmäinen päivä 10.11. on maksullinen ja suunnattu Suomen lastenkulttuuriliiton jäsenille ja yhteistyöjäsenille. Lastenkulttuurifoorumi 2026 on osa Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Foorumin pääjärjestäjinä toimivat Lastenkulttuurikeskus Kotilo ja Suomen lastenkulttuuriliitto. Toisen foorumipäivän työryhmässä ovat mukana myös Oulun kaupunginkirjasto, Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali sekä Lupa- ja valvontavirasto.

Lastenkulttuurifoorumi

Linkki: www.lastenkulttuurifoorumi.fi

Keskiviikkona 11.11.2026

Aika: klo 8.15–15.30

Paikka: Pohjankartanon sali, Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu

Lisätiedot:

Tommi Nevala

puh. 044 703 7547 / tommi.nevala@ouka.fi