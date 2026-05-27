Lastenkulttuurifoorumi kokoaa mediataitojen asiantuntijat Ouluun
6.10.2026 07:30:00 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Miten lasten mediataitoja, osallisuutta ja hyvinvointia voidaan vahvistaa nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä? Näihin kysymyksiin pureudutaan Oulussa järjestettävässä Lastenkulttuurifoorumissa 10.–11.11.2026. Keskiviikon 11.11. ohjelma on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, joka on avoinna 20.10. saakka osoitteessa lastenkulttuurifoorumi.fi.
Tämän vuoden Lastenkulttuurifoorumin teemana on lapset ja media. Tapahtuma kokoaa yhteen lastenkulttuurin, mediakasvatuksen ja mediataiteen parissa työskenteleviä sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Foorumin kaikille avoin päivä järjestetään 11.11. Pohjankartanolla Oulussa. Päivän aikana tarkastellaan mediakasvatuksen mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden ja kriittisen media- ja tekoälylukutaidon tukemisessa.
– Mediaympäristöt ja teknologiat kehittyvät nykyään nopeammin kuin koskaan, ja samalla esimerkiksi tekoäly on yhä vahvemmin osa myös lasten arkea, oppimista ja vuorovaikutusta. Siksi on tärkeää pohtia, miten lapsia suojellaan haitallisilta mediasisällöiltä, mutta samalla myös tuetaan aktiivisina, kriittisinä ja luovina median käyttäjinä ja tuottajina niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Lastenkulttuurifoorumissa haluamme tuoda yhteen erilaisia mediakasvatuksen näkökulmia ja keinoja, joiden avulla voidaan vahvistaa lasten hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta, Lastenkulttuurikeskus Kotilon vastaava tuottaja Tommi Nevala sanoo.
Puhujina osaajia Suomesta ja maailmalta
Aamupäivän keynote-puheenvuoroissa kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia asiantuntijoita. BAFTA-palkittu norjalainen pelisuunnittelija Catharina Bøhler tarkastelee puheenvuorossaan digitaalisten pelien mahdollisuuksia oppimisen, empatian ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tekno-filosofi, kirjailija ja digitaalisten yhteisöjen rakentaja Jarno Alastalo puolestaan pohtii tekoälyn vaikutuksia kasvatukseen sekä kasvattajien vastuuta lasten ja nuorten tekoälylukutaidon vahvistamisessa. Lisäksi Taide- ja kulttuuriviraston audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen päällikkö Marjo Kovanen avaa lastenelokuvien kauhuelementtejä ja niiden tarkastelua monilukutaidon sekä elokuvakasvatuksen näkökulmista.
Iltapäivällä osallistujat voivat syventyä itseään kiinnostavaan teemaan rinnakkaisohjelmissa, joissa käsitellään demokraattista ja osallistavaa mediatulevaisuutta, elokuvakasvatusta osana taide- ja mediakasvatusta sekä perheiden media-arkea ja hyvinvointia. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuusosallistua Oulun kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla järjestettävään elokuvanäytökseen.
Lastenkulttuurifoorumin ensimmäinen päivä 10.11. on maksullinen ja suunnattu Suomen lastenkulttuuriliiton jäsenille ja yhteistyöjäsenille. Lastenkulttuurifoorumi 2026 on osa Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Foorumin pääjärjestäjinä toimivat Lastenkulttuurikeskus Kotilo ja Suomen lastenkulttuuriliitto. Toisen foorumipäivän työryhmässä ovat mukana myös Oulun kaupunginkirjasto, Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali sekä Lupa- ja valvontavirasto.
Lastenkulttuurifoorumi
Linkki: www.lastenkulttuurifoorumi.fi
Keskiviikkona 11.11.2026
Aika: klo 8.15–15.30
Paikka: Pohjankartanon sali, Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu
Lisätiedot:
Tommi Nevala
puh. 044 703 7547 / tommi.nevala@ouka.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
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Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
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