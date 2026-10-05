Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Stadion-säätiön ajankohtaiskatsausta

Stadion-säätiön tavoitteena on edistää ja tukea urheilua, liikuntaa, kulttuuria ja matkailua sekä kehittää ja edistää Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintoja ja tapahtumia. Omistajastrategiassaan Helsinki on asettanut säätiölle kolme tavoitetta: kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 26. lokakuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.