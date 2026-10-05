Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Stadion-säätiön ajankohtaiskatsausta
5.10.2026 18:25:06 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 5. lokakuuta Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Stadion-säätiön tavoitteena on edistää ja tukea urheilua, liikuntaa, kulttuuria ja matkailua sekä kehittää ja edistää Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintoja ja tapahtumia. Omistajastrategiassaan Helsinki on asettanut säätiölle kolme tavoitetta: kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu 26. lokakuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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