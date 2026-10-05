Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus käsitteli aloitteita ja hyväksyi osaltaan Helsingin rakennusjärjestyksen uusimisen

5.10.2026 17:27:43 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Helsingin kaupunginhallitus käsitteli 5. lokakuuta kokouksessaan valtuutettujen aloitteita ja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisen.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö

Helsingin kaupungin edellinen rakennusjärjestys on tullut voimaan kesäkuussa 2023. Rakennusjärjestys tulee uusia vastaamaan 1.1.2025 voimaan tullutta rakentamislakia. Lopullisen päätöksen rakennusjärjestyksen uusimisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisäksi kaupunginhallitus palautti Arabianbaanan hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu 19. lokakuuta.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

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