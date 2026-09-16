SDP Helsinki

SDP:n kaupunginhallitusryhmä: Baanoja suunniteltaessa on huomioitava asukkaiden mielipiteet ja turvallisuus

5.10.2026 17:32:28 EEST | SDP Helsinki | Tiedote

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Arabianrannan alueelle suunniteltu pyöräbaanahanke palasi tänään valmisteluun SDP:n esityksestä. Asiaa käsiteltiin Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 5.10.2026.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari.
Kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari. Leena Koskela

Arabianbaana on suunniteltu pyöräliikenteen pääyhteys Kalasatamasta Viikkiin. Reitin välittömässä läheisyydessä on päiväkoteja, kouluja, lasten leikkireittejä, kotipihoja ja puistoja. Alueen asukkaat ovat esittäneet laajasti huoliaan aiheen tiimoilta. Siksi baanaratkaisut on tehtävä huolella ja asukkaita kuunnellen.

– Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssäkin teimme asiaan korjauksia, mutta lautakuntakäsittelyn jälkeen turvallisuusnäkökulma nousi edelleen vahvasti esiin alueen asukkaiden yhteydenotoissa. Nämä huolet haluamme ottaa vakavasti ja katsoa vielä kerran asiat läpi huolella suunnittelupöydällä ennen kuin asia etenee päätöksenteossa pidemmälle, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari

SDP edellyttää, että baanan turvallisuuteen kiinnitetään jatkovalmistelussa erityistä huomiota kohdissa, joissa reitti kulkee lähellä asutusta, päiväkoteja, kouluja, leikkireittejä, lähipalveluita ja vilkkaita jalankulkuyhteyksiä. 

Näihin kohtiin tulee toteuttaa turvalliset ylitysjärjestelyt, varmistaa riittävät näkymät sekä selvittää jalankulun ja pyöräilyn nykyistä selkeämpää erottelua ja etsiä ajonopeuksia hillitseviä ratkaisuja. Nämä ovat myös asioita, joita alueen asukkaat ovat nostaneet omissa toiveissaan esille.

Laisaari korostaa, että baanat ovat liikenneväyliä, joissa liikutaan kulkuneuvoilla vauhdikkaasti. 

– Tästäkin näkökulmasta olen käynyt keskusteluja useiden alueen asukkaiden kanssa. Tämä baanan kohta vaatii lisäedellytyksiä turvallisuudelle. Alueella kulkee paljon lapsia, joten turvallisuusasiat on tarkasteltava erittäin huolellisesti, Laisaari sanoo.

– Kun baana valmistuu, pyöräliikenne on ohjattava ensisijaisesti sille. Samalla on selvitettävä, voidaanko pyöräilyä rajoittaa baanan vieressä kulkevilla puistopoluilla ja muilla jalankulun sekä virkistyskäytön kannalta tärkeillä reiteillä. Tavoitteena on, että kaikkien puistossa liikkuvien ihmisten, leikkivien lasten ja pyöräilijöiden reitit ovat selkeitä ja turvallisia, Laisaari jatkaa.

Arabianrannan seutu on vehreää kaupunkiympäristöä. SDP haluaa, että se tuodaan hankesuunnitelmassa tulevaisuudessa myös paremmin esille. Haluamme selvittää, miten alueen maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja luonnonympäristöön liittyvät erityispiirteet voitaisiin huomioida baanan toteutuksessa.

– Me haluamme, että baanan visuaalinen ilme on hillitty ja alueen luonnetta kunnioittava. Pidämme tarpeellisena selvittää, voisiko pintamateriaalina olla jokin luonnonläheisempi vaihtoehto kuin asfaltti, Laisaari kertoo.

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