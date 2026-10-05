Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen organisaatiomuutosesitys palautettiin

5.10.2026 17:34:48 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Aluehallitus antoi HUS-yhtymälle lausunnon Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuun liittyen. Opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskeva esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä palautettiin valmisteluun.

Aluehallitus antoi lausunnon HUS-yhtymän yhtymähallitukselle koskien Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua.

Aluehallitus täydensi pohjaesityksenä olevaa lausuntoa:

Aluehallitus pitää välttämättömänä, että jatkovalmistelussa eri vaihtoehtojen arvioinnissa huomioidaan lisäksi:

  • eri asiakasjärjestelmien käyttäjälähtöisyyttä henkilöstön ja tuottavuuden näkökulmasta, kuten käyttöjärjestelmän käytön vaatimaa henkilöstön työaikaa, helppokäyttöisyyttä, päällekkäisen työn vähentämistä ja perehtymiseen vaadittavaa työaikaa. Arvioinnin osana selvitetään henkilöstön näkemyksiä eri käyttöjärjestelmistä.
  • integraatiomahdollisuus muihin käyttöjärjestelmiin niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten suuntaan.
  • mahdollisten EU:n ja Suomen tietosuojalainsäädännön ja muiden lainsäädännöllisten muutostarpeiden aiheuttamien muutosten vieminen järjestelmään mahdollisimman jouhevasti ilman merkittäviä viiveitä tai lisäkustannuksia.
  • muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimukset, laaja-alainen riskinarviointi, huoltovarmuuden varmistaminen ja varautuminen mahdollisiin kansallisiin tai kansainvälisiin poikkeustilanteisiin.
  • lyhyemmän ja pidemmän aikavälin taloudelliset vaikutukset.

  • maksukertymätietojen siirtyminen HUS:n ja Uudenmaan hyvinvointialueiden tietojärjestelmien välillä, maksukaton seuraamiseksi.

Aluehallitus palautti äänin 9–8 valmisteluun opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen palvelulinjaa koskevien toiminnallisten ja organisatoristen muutosten toteuttamiseksi käynnistettävät yhteistoimintaneuvottelut.

Kahdeksan aluehallituksen jäsentä, mukaan lukien aluehallituksen puheenjohtaja, jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuehallitus

Yhteyshenkilöt

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Puh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

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Verkkosivut: www.luvn.fi 

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