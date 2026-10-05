Förslaget om en organisationsförändring inom elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades
5.10.2026 17:35:43 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav HUS-sammanslutningen ett utlåtande om Apotti-lösningen för klient- och patientdatasystem. Förslaget om att inleda samarbetsförhandlingar om en omorganisering av servicelinjen för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades för fortsatt beredning.
Välfärdsområdesstyrelsen gav HUS-sammanslutningens styrelse ett utlåtande om Apotti-lösningen för klient- och patientdatasystem.
Välfärdsområdesstyrelsen kompletterade grundförslaget till utlåtande.
Enligt välfärdsområdesstyrelsen är det nödvändigt att den fortsatta beredningen även beaktar följande när de olika alternativen bedöms:
- hur användarvänliga de olika klientdatasystemen är med tanke på personalens arbete och produktiviteten, bland annat hur mycket arbetstid det krävs för att använda systemen och sätta sig in i dem, hur lätta de är att använda och i vilken mån de minskar överlappande arbete. Som en del av bedömningen ska personalens synpunkter på de olika systemen utredas.
- möjligheterna att integrera systemen med andra system, både för klienternas del och i kontakterna med samarbetspartner och myndigheter.
- möjligheterna att utan betydande dröjsmål eller merkostnader genomföra de systemändringar som eventuella ändringar i EU:s och Finlands dataskyddslagstiftning eller annan lagstiftning kräver.
- de krav som den föränderliga säkerhetsmiljön ställer, en övergripande riskbedömning, tryggad försörjningsberedskap och beredskap för eventuella nationella eller internationella undantagssituationer.
- de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt.
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överföringen av uppgifter om influtna avgifter mellan datasystemen i HUS och välfärdsområdena i Nyland, så att avgiftstaket kan följas upp.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade med rösterna 9–8 att återremittera förslaget om att inleda samarbetsförhandlingar för att genomföra operativa och organisatoriska förändringar inom servicelinjen för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna.
Åtta ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen, däribland ordföranden för välfärdsområdesstyrelse, reserverade sig mot beslutet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
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