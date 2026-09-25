MTV:n alkusyksyn ohjelmistossa useampi miljoonayleisön tavoittava ohjelma
6.10.2026 09:55:52 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV:n syksy on alkanut vahvasti: kaupallinen katseluosuus on yli 46 %, ohjelmiston useampi ohjelma on tavoittanut miljoonayleisön, ja MTV Katsomossa katselu on kasvanut erityisesti 25–44-vuotiaiden naisten osalta edellisvuoden syyskuusta.
Moninkertainen Kultainen Venla -voittaja Tanssii Tähtien Kanssa on MTV:n alkusyksyn katsotuin ohjelma: sarja on tavoittanut Finnpanelin TotalTV-mittauksen mukaan 2,8 miljoonaa suomalaista, ja paras jaksokin pari miljoonaa katsojaa. Tanssii Tähtien kanssa -ohjelman kintereillä ovat tavoittavuudessa juuri 5000. jaksoaan juhlistanut päivittäisdraama Salatut elämät (2,8 milj.), Liiga (2,6 milj.) ja rakkausreality Maajussille morsian (2,5 milj.), jotka ovat tavoittaneet huomattavasti edellissyksyä enemmän katsojia. MTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat ovat tavoittaneet syyskuun viikkoina noin 2,7 miljoonaa suomalaista viikossa, ja näiden ohjelmien katseluun käytetty aika on kasvanut MTV Katsomossa 15 %.
MTV Katsomossa 25–44-vuotiaiden naisten katselu on kasvanut syyskuussa 40 % edellisvuoden syyskuusta. MTV:n rakkausrealityt kiinnostavat erityisesti naiskohderyhmää, jonka keskuudessa suosittuja ovat olleet Ensitreffit alttarilla Australia sekä Rakkaat maajussit. Draamasarjoista kohderyhmää kiinnostivat erityisesti vain MTV Katsomossa nähtävissä oleva psykologinen trilleri Nainen joka katosi ja taikuutta, demoneita ja sisarusten välistä voimaa huokuva vuosituhannen vaihteen ikoninen kulttisarja Siskoni on noita. Koko väestössä MTV Katsomon kasvu oli syyskuussa 10 %.
Kaupallisten kanavien katseluosuuksista MTV:n osuus oli 46,4 % (vrt. syyskuu 2025: 44,3 %), Sanoman 23,6 %, WBD:n 20,3 % ja Disneyn 9,8 % (15–64-vuotiaissa: koko vuorokauden katselu, syyskuu 2026).
MTV:n katsotuimmat alkusyksyn ohjelmat (TotalTV)
|Ohjelma
|Kokonaistavoittavuus
|Tavoittavuus
|Keskikatsojamäärä
|Tanssii Tähtien Kanssa
|2,8 milj.
|1 957 000
|1 144 000
|Salatut elämät
|2,8 milj.
|842 000
|643 000
|Liiga
|2,6 milj.
|982 000
|277 000
|Maajussille morsian
|2,5 milj.
|1 362 000
|880 000
|Race Across The World Suomi
|2,0 milj.
|1 173 000
|621 000
|Rakkaat maajussit
|1,9 milj.
|840 000
|617 000
|Jarkko Tammisen maailma
|1,8 milj.
|1 223 000
|909 000
|Pirunpeli
|1,7 milj.
|1 027 000
|536 000
Lähde: Finnpanel TotalTV-mittaus, A3+, 4.10.2026 asti. Tavoittavuus- ja keskikatsojamääräluvut: paras jakso. Finnpanel TV-mittaritutkimus, kaupalliset katseluosuudet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iina Eloranta, VP, Content, Channels & Programming, iina.eloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, Research Director, taina.mecklin@mtv.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
NHL jatkaa MTV Katsomon ja MTV Subin sunnuntai-illoissa uudella viisivuotisella sopimuksella25.9.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
NHL:n viikoittaiset ottelut saavat jatkoa MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Otteluita nähdään nyt ennen kaikkea sunnuntai-illoissa. Uusi NHL-sirkus -ohjelma kokoaa viikon tähtihetket tiistai-iltaisin.
Salatut elämät juhlii 5000. jaksoa – suomalaisten suosikkisarja tekee televisiohistoriaa23.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suursuosikki Salatut elämät saavuttaa 5000. jakson rajapyykin samalla, kun Pihlajakadun käänteet tavoittavat MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla vuosittain miljoonia suomalaisia. Virstanpylvästä juhlitaan myös elokuvateattereissa, kun Salatut elämät 5000 -erikoisnäytös kokoaa yhteen faneja ympäri Suomen torstaina 24.9.
MTV:n lokakuun kärkitärpit: Masked Singer Suomi, Suurmestari Comeback, Suomen älyttömin julkkis, Vares 2.0, The Teacher ja Killings at Parrish Station22.9.2026 10:25:00 EEST | Tiedote
Lokakuussa laitetaan tietämys, nokkeluus ja pokka koetukselle. Torstait tarjoilevat älytöntä viihdettä, kun Suurmestari kutsuu tutut kilpailijat takaisin kartanolle Comeback-kaudella ja uusi visailuohjelma Suomen älyttömin julkkis alkaa. Rakastetut suosikit valtaavat lauantai-illat Masked Singer Suomen jatkuessa uudistuneella etsivistöllä ja Koko Suomi Leipoo -ohjelman pistäessä jälleen uunit kuumiksi. Kotimaisessa rikossarjassa Vares 2.0 Leo Sjöman astuu yksityisetsivä Jussi Vareksen saappaisiin. Hyytäviin Halloween-tunnelmiin johdattavat Australian autiomaahan sijoittuva The Killings at Parrish Station, kauhuelokuva Shelby Oaks sekä Stephen Kingin töitä tutkiva dokumentti King on Screen. Toisenlaista jännitystä tarjoilee tulikuuma urheilusyksy, jossa huippusarjat ovat päässeet täyteen vauhtiin. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Syyskuun tärppeihin pääset vielä tästä.
Reijo Mäen romaaneihin perustuva Vares 2.0 alkaa MTV Katsomossa 15.10.18.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Leo Sjöman on turkulaisen alamaailman yllättäviä rikoksia ja katoamistapauksia selvittelevä yksityisetsivä Jussi Vares MTV:n uudessa rikossarjassa. Reijo Mäen dekkareihin pohjautuva Vares 2.0 alkaa MTV Katsomossa torstaina 15.10.
MTV:n loppuvuosi lupaa suurta realityä, romantiikkaa, draamakomediaa ja uusia kausia suosikkisarjoista – tutustu monipuoliseen ohjelmistoon!17.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pimeä vuodenaika valaistuu, kun MTV:n sisällöt tuovat jännitystä ja tunteita sekä ajankohtaista asiaa ja urheilun huippuhetkiä talven keskelle. Poimi talteen ohjelmiston kohokohdat marras-tammikuulta. Kevään ohjelmiston julkaisemme joulukuussa. TALVEN SUURET VIIHDEILMIÖT Bachelor Suomi ti 17.11. alkaen MTV Katsomo ja MTV3 Bachelor-Arttu etsii rakkautta kymmenien upeiden naisten joukosta romanttisessa realitysarjassa. Uusi Bachelor Suomi -kausi on sarjan tähän asti syvällisin. Päähenkilö sanoittaa avoimesti haluaan rakastua, ja kausi vie matkalle tunteiden, luottamuksen ja läheisyyden äärelle. Ruususeremonioissa Arttu tekee vaikeita päätöksiä siitä, kenen kanssa hän haluaa jatkaa tutustumista ja selvittää, voisiko yhteys kasvaa joksikin suuremmaksi. Ohjelman juontajana ja Artun ja naisten tukena nähdään Shirly Karvinen. Bachelor Suomi -ohjelma saa tällä kaudella rinnalleen podcastin, jossa paneudutaan syvemmin tapahtumiin kulissien takana. Podcast on kuultavissa ohjelmakauden aikana Pod
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme