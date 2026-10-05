Kaupunginhallitus jatkaa Hiilineutraali Espoo -ilmastotiekartan käsittelyä marraskuussa
5.10.2026 17:59:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus palautti Hiilineutraali Espoo -tiekartan puolivälitarkastelun ja lisätoimenpiteistä päättämisen uudelleen valmisteltavaksi niin, että siihen täydennetään esitettyjen lisätoimien vaikutustenarvioinnit ja päätöksentekoprosessien kuvaukset.
Asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi marraskuun 2026 loppuun mennessä.
Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli mm. vastauksia valtuustoaloitteisiin.
Valtuustoaloite Tvijälpin luonnonsuojelualueen perustamisesta (asia 10) jätettiin pöydälle.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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