Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus jatkaa Hiilineutraali Espoo -ilmastotiekartan käsittelyä marraskuussa

5.10.2026 17:59:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus palautti Hiilineutraali Espoo -tiekartan puolivälitarkastelun ja lisätoimenpiteistä päättämisen uudelleen valmisteltavaksi niin, että siihen täydennetään esitettyjen lisätoimien vaikutustenarvioinnit ja päätöksentekoprosessien kuvaukset.

Asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi marraskuun 2026 loppuun mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli mm. vastauksia valtuustoaloitteisiin.
Valtuustoaloite Tvijälpin luonnonsuojelualueen perustamisesta (asia 10) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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