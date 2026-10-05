RKP HALUAA KIRURGISET ABORTIT MAKSUTTOMIKSI POHJANMAALLA
5.10.2026 18:32:35 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa tänään maanantaina 5.10.2026. Kokouksessa käsiteltiin useita vastauksia valtuustoaloitteisiin, ja valtuutetut jättivät myös uusia aloitteita. RKP:n koko valtuustoryhmä allekirjoitti ja jätti aloitteen kaikkien kirurgisten aborttien maksuttomuudesta. Aloite sai laajaa kannatusta yli puoluerajojen.
– Tämä on ollut RKP:n linja ja tavoite myös hallituksessa, mutta siellä asiassa jouduttiin tekemään kompromissi. Nyt käytämme sen sijaan mahdollisuuttamme vaikuttaa asiaan alueellisesti”, sanoo aloitteen alullepanija Anne Salovaara-Kero.
Eva-Maria Strömsholmin (RKP) aloitteesta valtuutetut toivat kokoukseen mukanaan myös pehmoleluja, jotka kerättiin sairaille lapsille.
– Olen iloinen aloitteen saamasta laajasta kannatuksesta valtuustossa. Pehmolelun ansiosta sairaalakäynti voi tuntua monesta lapsesta hieman vähemmän pelottavalta”, Eva-Maria Strömsholm toteaa.
Lisää tietoa
Anne Salovaara-Kero puh. 044 060 2660
Eva-Maria Strömsholm puh. 050 590 1927
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