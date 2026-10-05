RKP HALUAA KIRURGISET ABORTIT MAKSUTTOMIKSI POHJANMAALLA

– Tämä on ollut RKP:n linja ja tavoite myös hallituksessa, mutta siellä asiassa jouduttiin tekemään kompromissi. Nyt käytämme sen sijaan mahdollisuuttamme vaikuttaa asiaan alueellisesti”, sanoo aloitteen alullepanija Anne Salovaara-Kero.

Eva-Maria Strömsholmin (RKP) aloitteesta valtuutetut toivat kokoukseen mukanaan myös pehmoleluja, jotka kerättiin sairaille lapsille.

– Olen iloinen aloitteen saamasta laajasta kannatuksesta valtuustossa. Pehmolelun ansiosta sairaalakäynti voi tuntua monesta lapsesta hieman vähemmän pelottavalta”, Eva-Maria Strömsholm toteaa.

Lisää tietoa

Anne Salovaara-Kero puh. 044 060 2660

Eva-Maria Strömsholm puh. 050 590 1927