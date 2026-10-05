Adlercreutz kansainvälisenä opettajien päivänä: Opettajien pitää saada olla opettajia

Opettajilla on keskeinen rooli koulutuksessa. Kansainvälisenä opettajien päivänä RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa nostaa esiin opettajien merkityksellisen työn eri puolilla Suomea ja korostaa, että opettajien työn edellytysten parantamista on jatkettava.

– Opettajat tekevät korvaamattoman arvokasta työtä lastemme ja nuortemme hyväksi. Heidän pitää voida käyttää aikansa siihen, mihin heidät on koulutettu ja palkattu: opettamiseen, tukemiseen ja oppilaiden kohtaamiseen. Siksi meille RKP:ssä on ollut tärkeää vähentää turhaa hallinnollista työtä, vahvistaa kouluissa tarjottavaa tukea ja parantaa työrauhaa, Adlercreutz sanoo.

Tällä hallituskaudella esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki on uudistettu. Uudistuksen yhtenä nimenomaisena tavoitteena on ollut vähentää opetushenkilöstön hallinnollista työtä ja keventää tukeen liittyvää kirjaamista. Uudistukseen on osoitettu opetuksen järjestäjille noin 100 miljoonaa euroa pysyvää vuosittaista rahoitusta.

Toinen hallituksen toteuttama toimenpide on koulujen matkapuhelinten käyttöä koskevien sääntöjen tiukentaminen. Tavoitteena on vahvistaa työrauhaa sekä antaa kouluille ja opettajille selkeämmät keinot rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä oppituntien aikana. Adlercreutzin mukaan palaute uudistuksesta on ollut yksinomaan positiivista.

Lisäksi hallitus on lisännyt perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. Lisätunnit kohdennetaan äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä matematiikkaan vuosiluokilla 1–6.

– Olemme ottaneet tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, mutta vielä ei ole valmista. Meidän on jatkossakin huolehdittava siitä, että opettajilla on aikaa ja edellytyksiä keskittyä ydintehtäväänsä ja että sekä oppilaat että opettajat voivat koulussa hyvin. Turvallinen koulu, jossa on työrauhaa ja riittävästi tukea, on kaikkien etu, Adlercreutz sanoo.

– Tänään toivon ennen kaikkea, että jokainen opettaja tuntee itsensä erityisen arvostetuksi. Suuret kiitokset siitä työstä, jota teette joka päivä, Adlercreutz sanoo.

Lisätietoja: Erityisavustaja Andreas Elfving, 050 310 0274