Suomen joukkue nuorten purjehduksen MM-kisoihin valittu
5.10.2026 20:18:10 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Maailman parhaat nuoret purjehtijat ottavat mittaa toisistaan joulukuussa, kun nuorten maailmanmestaruuksista kilpaillaan Vilamourassa, Portugalissa. Vilamoura isännöi kilpailuja myös vuonna 2025.
Muista nuorten kisoista poiketen MM-kisojen kilpailuformaatti on sama kuin olympialaisissa eli jokaisessa luokassa on yksi edustaja osallistuvaa maata kohti.
MM-kilpailut ovat nuorten purjehduksen huipputapahtuma ja ne ovat vuosien varrella toimineet tärkeänä ponnahduslautana monille aikuisten maailmanmestareille ja olympiavoittajille.
– Suomella on tämän vuoden Youth Worldsissa motivoitunut ja kilpailukykyinen joukkue. Teemme edellisvuosien tapaan valmennuksellista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, mikä tuo kisapäiviin tukea ja mahdollistaa kokemusten jakamisen yli maarajojen. MM-kisat ovat nuorille purjehtijoille hieno paikka mitata omaa tasoaan ikäluokan kärkipurjehtijoita vastaan ja haastaa itseään viikon aikana, sanoo Tapio Nirkko SPV:stä.
Suomen joukkue
29er tytöt
Maisa Kauppi/Alisa Kylävainio, Helsingfors Segelklubb, STF U-21 Akatemia
29er pojat
Anton Reivilä/Toivo Saarikivi, Helsingfors Segelklubb
ILCA6 tytöt
Iiris Sepponen, Helsingfors Segelklubb, STF U-21 Akatemia
ILCA6 pojat
Emil Aminoff, Helsingfors Segelklubb, STF U-21 Akatemia
Valmentajat
Tom Lönnqvist (ILCA)
Joao Prieto (29er)
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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