Telian liittymät eivät toimi Sastamalassa
5.10.2026 22:02:19 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Telian tietoliikenne- ja puhelinyhteyksissä on havaittu häiriö Nokian ja Sastamalan välisellä alueella. Häiriö johtuu kaapeliviasta, jota korjataan parhaillaan. Korjauksen on arvioitu kestävän muutamia tunteja.
Telian liittymistä voi häiriöstä huolimatta soittaa hätänumeroon 112. Lisäksi Sastamalan sopimuspalokunnat (VPK) päivystävät paloasemilla. Seuraavilta asemilta saa tarvittaessa apua hätätilanteessa:
Mouhijärven VPK, Pynnärintie 7
Keikyän VPK, Äetsäntie 329
Punkalaitumen VPK, Lauttakyläntie 329
Hyvinvointialueen omat kiireellisen hoidon numerot, kuten päivystysapu 116117 toimivat normaalisti. Sastamalan kampuksen sairaalaosastoilla on käytössä varapuhelimia. Myös turvapuhelimet toimivat.
Hyvinvointialue seuraa tilannetta illan ja yön aikana ja lisää valmiutta alueella tarpeen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Santala JukkaTukipalvelujohtajaPuh:044 473 5397jukka.santala@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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