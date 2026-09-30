Tulli hylkäsi yritysten maahantuomia sadeasuja ftalaattien vuoksi

Kesällä 2026 toteutetussa tehovalvonnassa Tulli keskittyi vettähylkiviin ja vedenkestäviin ulkoiluvaatteisiin sekä kertakäyttöisiin sadeasusteisiin. Yritykset maahantuovat syksyn sesonkituotteet Suomeen jo kesällä suurissa, jopa kymmenien tuhansien tuotteiden kokoisissa erissä. Tulli otti maahantuonnin yhteydessä näytteitä 60 erästä, jotka sisälsivät yhteensä yli 260 000 yksittäistä vaatetta tai kertakäyttöistä sadeasustetta.

Valvontaan valittiin vettähylkiviä tekstiilejä kaikista hintaluokista: mukana oli niin 500 euron arvoisia teknisiä ulkoilutakkeja kuin kertakäyttöisiä sadeviittojakin. Kaikki tuotteet tuotiin Euroopan unionin ulkopuolelta, useimmiten Kiinasta, joka Tullin tilastojen mukaan onkin Suomen suurin tekstiilien ja vaatteiden tuontimaa.

Tullin laboratoriotesteissä paljastui, että kaksi sadeasuerää sisälsi haitallisen korkeita ftalaattipitoisuuksia. Tulli hylkäsi määräystenvastaiset erät ja esti niiden maahantuonnin. Hylätyt erät sisälsivät yhteensä noin 1 300 sadeasua.

Vaatteista voi löytyä myös haitallisia kemikaaleja

Moni ei tule ajatelleeksi, että kemikaalikuormitusta tulee myös vaatteiden kautta. Ulkoiluvaatteiden vettähylkivät ominaisuudet ovat monenlaisten materiaalien tulos.

– Tutkimme tähän valvontaan valituista eristä erityisesti ftalaatteja, jotka ovat hormonihäiriköiksi luokiteltuja muovinpehmittimiä. Ulkoilu- ja kuorivaatteissa käytetään yleensä erilaisia pehmeitä muoveja, joten epäilimme, että niitä voisi löytyä – kuten molemmista hylätyistä eristä löytyikin, tullikemisti Marja Hemmilä kertoo.

Toinen Tullin tässä valvonnassa etsimä aine oli formaldehydi, jota käytetään kankaiden valmistuksessa erityisesti sileän pinnan aikaansaamiseksi. Formaldehydi on herkästi allergisoiva ja syöpäriskiä aiheuttava kemikaali, jolle on asetettu tarkat pitoisuusrajat. Tässä valvonnassa tutkittujen tuotteiden formaldehydipitoisuudet olivat sallitulla tasolla.

Tulli valvoo turvallisuutta, mutta vastuu on valmistajilla ja maahantuojilla

Tulli valvoo vuosittain satoja erilaisia tekstiilejä tuoteturvallisuuden valvontasuunnitelmansa mukaisesti. Valvonnassa painotetaan vaatteita, sillä terveysvaaraa aiheuttavat kemikaalit aiheuttavat suurinta vahinkoa suorassa ihokosketuksessa.

Lisäksi valvonnassa huomioidaan erityisen herkät käyttäjäryhmät, kuten pienet lapset, joille kemikaalialtistuksista on eniten pitkäaikaista haittaa. Kesän 2026 ulkoiluvaatevalvontaan valittiinkin yli 10 erää vauvojen sadetakkeja, -housuja, -haalareita ja vedenkestäviä ulkoiluhaalareita.

– Olemme joutuneet hylkäämään viime vuosina vain vähän tekstiilejä, eikä tälläkään kertaa onneksi löytynyt montaa määräystenvastaista tuontierää. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on ensisijaisesti tuotteen valmistajalla ja maahantuojalla. Me kaupallista maahantuontia valvovana viranomaisena varmistamme pistokoeluontoisesti ja riskiarvioihimme perustuen, että vastuita noudatetaan, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander kuvaa.