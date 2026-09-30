Tulli hylkäsi yritysten maahantuomia sadeasuja ftalaattien vuoksi
6.10.2026 08:15:00 EEST | Tulli | Tiedote
Ulkoiluvarusteet voivat altistaa käyttäjänsä haitallisille kemikaaleille, sillä sään kestävät ominaisuudet syntyvät monenlaisten muovien ja kemikaalien avulla. Tulli valvoi kesällä 2026 tehostetusti yritysten maahantuomia vettähylkiviä vaatteita, sadeviittoja ja lasten vedenkestäviä kuori- ja toppahaalareita. Tulli tutki 60 tekstiilierää ja esti kahden sadeasuerän maahantuonnin ftalaattien eli hormonihäiriköksi määriteltyjen muovinpehmittimien vuoksi.
Kesällä 2026 toteutetussa tehovalvonnassa Tulli keskittyi vettähylkiviin ja vedenkestäviin ulkoiluvaatteisiin sekä kertakäyttöisiin sadeasusteisiin. Yritykset maahantuovat syksyn sesonkituotteet Suomeen jo kesällä suurissa, jopa kymmenien tuhansien tuotteiden kokoisissa erissä. Tulli otti maahantuonnin yhteydessä näytteitä 60 erästä, jotka sisälsivät yhteensä yli 260 000 yksittäistä vaatetta tai kertakäyttöistä sadeasustetta.
Valvontaan valittiin vettähylkiviä tekstiilejä kaikista hintaluokista: mukana oli niin 500 euron arvoisia teknisiä ulkoilutakkeja kuin kertakäyttöisiä sadeviittojakin. Kaikki tuotteet tuotiin Euroopan unionin ulkopuolelta, useimmiten Kiinasta, joka Tullin tilastojen mukaan onkin Suomen suurin tekstiilien ja vaatteiden tuontimaa.
Tullin laboratoriotesteissä paljastui, että kaksi sadeasuerää sisälsi haitallisen korkeita ftalaattipitoisuuksia. Tulli hylkäsi määräystenvastaiset erät ja esti niiden maahantuonnin. Hylätyt erät sisälsivät yhteensä noin 1 300 sadeasua.
Vaatteista voi löytyä myös haitallisia kemikaaleja
Moni ei tule ajatelleeksi, että kemikaalikuormitusta tulee myös vaatteiden kautta. Ulkoiluvaatteiden vettähylkivät ominaisuudet ovat monenlaisten materiaalien tulos.
– Tutkimme tähän valvontaan valituista eristä erityisesti ftalaatteja, jotka ovat hormonihäiriköiksi luokiteltuja muovinpehmittimiä. Ulkoilu- ja kuorivaatteissa käytetään yleensä erilaisia pehmeitä muoveja, joten epäilimme, että niitä voisi löytyä – kuten molemmista hylätyistä eristä löytyikin, tullikemisti Marja Hemmilä kertoo.
Toinen Tullin tässä valvonnassa etsimä aine oli formaldehydi, jota käytetään kankaiden valmistuksessa erityisesti sileän pinnan aikaansaamiseksi. Formaldehydi on herkästi allergisoiva ja syöpäriskiä aiheuttava kemikaali, jolle on asetettu tarkat pitoisuusrajat. Tässä valvonnassa tutkittujen tuotteiden formaldehydipitoisuudet olivat sallitulla tasolla.
Tulli valvoo turvallisuutta, mutta vastuu on valmistajilla ja maahantuojilla
Tulli valvoo vuosittain satoja erilaisia tekstiilejä tuoteturvallisuuden valvontasuunnitelmansa mukaisesti. Valvonnassa painotetaan vaatteita, sillä terveysvaaraa aiheuttavat kemikaalit aiheuttavat suurinta vahinkoa suorassa ihokosketuksessa.
Lisäksi valvonnassa huomioidaan erityisen herkät käyttäjäryhmät, kuten pienet lapset, joille kemikaalialtistuksista on eniten pitkäaikaista haittaa. Kesän 2026 ulkoiluvaatevalvontaan valittiinkin yli 10 erää vauvojen sadetakkeja, -housuja, -haalareita ja vedenkestäviä ulkoiluhaalareita.
– Olemme joutuneet hylkäämään viime vuosina vain vähän tekstiilejä, eikä tälläkään kertaa onneksi löytynyt montaa määräystenvastaista tuontierää. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on ensisijaisesti tuotteen valmistajalla ja maahantuojalla. Me kaupallista maahantuontia valvovana viranomaisena varmistamme pistokoeluontoisesti ja riskiarvioihimme perustuen, että vastuita noudatetaan, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander kuvaa.
|
Ftalaatit
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja medialle:
Tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander (valvonta)
Tullikemisti Marja Hemmilä (kemikaalit, laboratoriotestit)
Yhteydenotot asiantuntijoihin Tullin viestinnän kautta: viestinta@tulli.fi ja mediapalvelu puh. 0295 527 150
Linkit
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
Yli 3 500 haki Tulliin töihin – ennätysmäärä hakijoita Tullin peruskoulutukseen30.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Tulli rekrytoi tulevina vuosina entistä enemmän tulevaisuuden valvontaosaajia. Vuoden 2027 keväällä alkaviin tullivalvonnan peruskoulutuksiin haki yli 3 500 hakijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Uusia tullilaisia tarvitaan vahvistamaan entisestään Tullin toimintaa yhteiskunnan suojaamiseksi.
Tulli lähestyy satoja verkkokauppaostajia – esitutkinta väärinkäytöksistä käynnissä28.9.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Tulli on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. EU:n ulkopuolelta toimitetuissa vähäarvoisissa lähetyksissä on havaittu järjestelmällistä väärinilmoittamista, jonka johdosta verotulojen menetykset Suomessa ja EU:ssa ovat merkittäviä. Tullin rikostutkinta tulee pyytämään useilta verkkokauppatilauksia tehneiltä henkilöiltä lisätietoja. Tilaajia ei epäillä rikoksista tässä yhteydessä. Myös muita petoksia on havaittu.
Asennustyöt etenevät Torniossa aikataulussa – yötyöt mahdollisia Ratatiellä25.9.2026 10:09:20 EEST | Tiedote
Tullivalvontalaitteiden asennustyöt Torniossa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti aikataulussa.
Lemmikkieläinten maahantulovaatimuksilla ehkäistään raivotaudin leviämistä25.9.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Kansainvälistä raivotautipäivää vietetään maanantaina 28. syyskuuta. Tulli muistuttaa raivotaudin riskistä lemmikin kanssa matkailevia ja ulkomailta lemmikkejä ostavia. EU:ssa äskettäin todetut raivotautitapaukset osoittavat, että lemmikkieläinten laiton tuonti muodostaa raivotautiriskin myös niissä maissa, joissa tautia ei esiinny kotoperäisenä. Noudattamalla lemmikkieläimen tuontivaatimuksia voi ehkäistä raivotaudin leviämistä.
EU:n tulliliitto astui uuteen aikakauteen – luvassa lisää muutoksia verkkokauppaan24.9.2026 14:09:47 EEST | Tiedote
EU-maiden yhteisen tullilainsäädännön uudistus tuli voimaan viikonloppuna, mikä on askel kohti nykyaikaisempaa ja yhtenäisempää tullitoimintaa koko EU-alueella. Lisäksi verkkokauppaan tulee marraskuun alusta lähtien maksettavaksi uusi kahden euron käsittelymaksu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme