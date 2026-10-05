Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuuksissa edelleenkin puutteita pääkaupunkiseudulla

Lupa- ja valvontavirasto selvitti keväällä 2026 Helsingin, Espoon ja Vantaan päiväkotien opettajien kelpoisuuksia. Selvityksen perusteella opettajien kelpoisuusaste oli monissa päiväkodeissa parantunut tai pysynyt ennallaan, mutta useasta päiväkodista kelpoiset opettajat puuttuivat edelleen kokonaan. Valvontaa jatketaan niiden päiväkotien osalta, joissa ei ollut yhtään kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa.

Helsingin kaupungilta pyydettiin selvityksiä 27 päiväkodin, Vantaalta 26 päiväkodin ja Espoosta 25 päiväkodin osalta kelpoisten opettajien määrästä. Lisäksi selvityksiä pyydettiin Helsingistä kuudesta ja Espoossa neljästä ruotsinkielisestä päiväkodista. Henkilöstön kelpoisuustietojen lisäksi kaupungeilta pyydettiin selvitystä siitä, mitä toimia ne olivat tehneet kelpoisen henkilöstön saamiseksi.

Valvonta jatkuu useassa suomenkielisessä päiväkodissa

Helsingissä selvityksiä pyydettiin 27 suomenkieliseltä ja kuudelta ruotsinkieliseltä päiväkodilta. Saatujen selvitysten mukaan Helsingissä 11 päiväkodissa opettajien kelpoisuusaste oli noussut, ja 10 päiväkodissa pysynyt samana. Kuudessa päiväkodissa tilanne oli puolestaan huonontunut. Lupa- ja valvontavirasto päätti jatkaa valvontaa Jollaksen, Vikkerin ja Tonttulan päiväkodeissa.

Espoossa valvontaan osallistui 25 suomenkielistä ja neljä ruotsinkielistä päiväkotia. Näistä opettajien kelpoisuusaste oli noussut kahdeksassa päiväkodissa ja pysynyt samana 13 päiväkodissa. Neljässä päiväkodissa tilanne oli puolestaan huonontunut. Valvontaa jatketaan Koivuhovin, Lansankallion ja Sokinvuoren päiväkodeissa.

Vantaalla selvityksiä pyydettiin 26 päiväkodilta, joista neljä oli lopettanut toimintansa. Koko henkilöstön kelpoisuusaste oli noussut 13 päiväkodissa. Päiväkodeista kahdeksassa opettajien kelpoisuusaste oli noussut, mutta viidessä päiväkodissa ei ollut lainkaan kelpoista opettajaa. Nämä olivat Kiirunatien, Louhelan, Hepopuiston, Piilipuun ja Nikkarin päiväkodit. Virasto päätti jatkaa valvontaa näissä päiväkodeissa.

Ruotsinkielisten päiväkotien tilanne on hieman parantunut

Helsingistä valvonnan kohteena olleista kuudesta päiväkodista kaikissa opettajien kelpoisuusaste oli noussut siten, että kaikissa päiväkodeissa oli ainakin yksi kelpoinen opettaja. Espoosta valvonnan kohteena olleista neljästä päiväkodista kahdessa kelpoisuusaste oli noussut ja kahdessa oli pysynyt samana.

Lupa- ja valvontavirasto jatkaa valvontaa edelleen Ivisnäs daghemissa ja Askbackens daghemissa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuksia koskeva valvonta käynnistyi osana varhaiskasvatuksen valtakunnallista valvontaohjelmaan vuonna 2024. Valvontaa jatkettiin virastoissa keväällä ja syksyllä 2025. Virastojen syksyllä 2025 antamassa päätöksessä todettiin, että valvontaa jatketaan Lupa- ja valvontaviraston toimesta vuonna 2026.

Lisätietoja

Vantaa: Marjo Mäntyjärvi, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 255 397, marjo.mantyjarvi@lvv.fi

Espoo: Hanna-Leena Sippola, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 254274, hanna-leena.sippola@lvv.fi

Helsinki: Ulla Soukainen, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 255609, ulla.soukainen@lvv.fi

Helsinki ja Espoo ruotsinkielinen varhaiskasvatus: Hanna Valkeinen

ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 254327, hanna.valkeinen@lvv.fi