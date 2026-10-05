Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuuksissa edelleenkin puutteita pääkaupunkiseudulla
6.10.2026 10:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto antoi 28.9.2026 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeille huomautuksen suomenkielisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuuksissa jatkuneista puutteista. Espoon kaupungille virasto antoi huomautuksen ja Helsingin kaupungille huomion kiinnittämisen myös ruotsinkielisten päiväkotien osalta.
Lupa- ja valvontavirasto selvitti keväällä 2026 Helsingin, Espoon ja Vantaan päiväkotien opettajien kelpoisuuksia. Selvityksen perusteella opettajien kelpoisuusaste oli monissa päiväkodeissa parantunut tai pysynyt ennallaan, mutta useasta päiväkodista kelpoiset opettajat puuttuivat edelleen kokonaan. Valvontaa jatketaan niiden päiväkotien osalta, joissa ei ollut yhtään kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa.
Helsingin kaupungilta pyydettiin selvityksiä 27 päiväkodin, Vantaalta 26 päiväkodin ja Espoosta 25 päiväkodin osalta kelpoisten opettajien määrästä. Lisäksi selvityksiä pyydettiin Helsingistä kuudesta ja Espoossa neljästä ruotsinkielisestä päiväkodista. Henkilöstön kelpoisuustietojen lisäksi kaupungeilta pyydettiin selvitystä siitä, mitä toimia ne olivat tehneet kelpoisen henkilöstön saamiseksi.
Valvonta jatkuu useassa suomenkielisessä päiväkodissa
Helsingissä selvityksiä pyydettiin 27 suomenkieliseltä ja kuudelta ruotsinkieliseltä päiväkodilta. Saatujen selvitysten mukaan Helsingissä 11 päiväkodissa opettajien kelpoisuusaste oli noussut, ja 10 päiväkodissa pysynyt samana. Kuudessa päiväkodissa tilanne oli puolestaan huonontunut. Lupa- ja valvontavirasto päätti jatkaa valvontaa Jollaksen, Vikkerin ja Tonttulan päiväkodeissa.
Espoossa valvontaan osallistui 25 suomenkielistä ja neljä ruotsinkielistä päiväkotia. Näistä opettajien kelpoisuusaste oli noussut kahdeksassa päiväkodissa ja pysynyt samana 13 päiväkodissa. Neljässä päiväkodissa tilanne oli puolestaan huonontunut. Valvontaa jatketaan Koivuhovin, Lansankallion ja Sokinvuoren päiväkodeissa.
Vantaalla selvityksiä pyydettiin 26 päiväkodilta, joista neljä oli lopettanut toimintansa. Koko henkilöstön kelpoisuusaste oli noussut 13 päiväkodissa. Päiväkodeista kahdeksassa opettajien kelpoisuusaste oli noussut, mutta viidessä päiväkodissa ei ollut lainkaan kelpoista opettajaa. Nämä olivat Kiirunatien, Louhelan, Hepopuiston, Piilipuun ja Nikkarin päiväkodit. Virasto päätti jatkaa valvontaa näissä päiväkodeissa.
Ruotsinkielisten päiväkotien tilanne on hieman parantunut
Helsingistä valvonnan kohteena olleista kuudesta päiväkodista kaikissa opettajien kelpoisuusaste oli noussut siten, että kaikissa päiväkodeissa oli ainakin yksi kelpoinen opettaja. Espoosta valvonnan kohteena olleista neljästä päiväkodista kahdessa kelpoisuusaste oli noussut ja kahdessa oli pysynyt samana.
Lupa- ja valvontavirasto jatkaa valvontaa edelleen Ivisnäs daghemissa ja Askbackens daghemissa.
Helsingin, Espoon ja Vantaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuksia koskeva valvonta käynnistyi osana varhaiskasvatuksen valtakunnallista valvontaohjelmaan vuonna 2024. Valvontaa jatkettiin virastoissa keväällä ja syksyllä 2025. Virastojen syksyllä 2025 antamassa päätöksessä todettiin, että valvontaa jatketaan Lupa- ja valvontaviraston toimesta vuonna 2026.
Lisätietoja
Vantaa: Marjo Mäntyjärvi, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 255 397, marjo.mantyjarvi@lvv.fi
Espoo: Hanna-Leena Sippola, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 254274, hanna-leena.sippola@lvv.fi
Helsinki: Ulla Soukainen, ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 255609, ulla.soukainen@lvv.fi
Helsinki ja Espoo ruotsinkielinen varhaiskasvatus: Hanna Valkeinen
ylitarkastaja, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin toimiala, 0295 254327, hanna.valkeinen@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Lahden Kiveriön datakeskukselle myönnettiin ympäristölupa5.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kiinteistö Oy Lahden Ilmarisentie 3:n Kiveriön alueelle sijoittuvan datakeskuksen toiminnalle. Lupa koskee datakeskuksen varavoimageneraattorien toimintaa ja polttoaineen varastointia.
Lupa- ja valvontavirasto: Sakatin kaivoshankkeen Natura 2000 -verkostolle aiheutuvien heikennysten korvaamista koskevaa suunnitelmaa on täydennettävä2.10.2026 14:38:30 EEST | Tiedote
Sodankylän Sakatin kaivoshanke heikentää useita Viiankiaavan Natura-alueen suojeluperusteena olevia suo- ja vesiluontotyyppejä sekä kasvi- ja lintulajeja. Hankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamista Viiankiaavan Natura 2000 -alueen suojelusta. Ympäristöministeriö on pyytänyt Lupa- ja valvontavirastolta lausunnon kaivosyhtiön esittämistä toimenpiteistä, joilla hankkeen Natura-alueelle aiheuttamia heikennyksiä on tarkoitus korvata.
Työntekijä putosi katolta työmaalla – toimitusjohtajalle sakkoja ja yhtiölle yhteisösakko2.10.2026 13:32:34 EEST | Tiedote
Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi rakennusalan yhtiön toimitusjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 5 000 euron suuruisen yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.9.2026.
Uusnivalan aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä2.10.2026 10:32:37 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Uusnivalan aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Vaalan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistynyt1.10.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Tuike Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisen toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Vaalan datakeskushanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 2.11.2026 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme