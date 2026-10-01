Suosittu Kerää ja skannaa -palvelu kehittyy: ostokset voi nyt skannata omalla kännykällä Prismoissa
6.10.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Uusi Kerää ja skannaa kännykällä -palvelu on otettu käyttöön Osuuskauppa Suur-Savon Prismoissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. S-ostoslista-sovellukseen kehitetyn uuden toiminnallisuuden avulla kauppareissut sujuvat nyt entistä helpommin ja nopeammin.
Helppoutta ja joustavuutta arkeen
Erillisillä käsiskannereilla toteutettu Kerää ja skannaa -palvelu on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten sydämissä: reilusti yli puolet asiakkaista palaa hyödyntämään palvelua uudelleen sitä kokeiltuaan. Uusi kännykkäversio vie sujuvuuden askeleen pidemmälle, sillä oma puhelin kulkee luonnostaan aina mukana.
-Kerää ja skannaa -skannerilla tehtävä keräily on ollut erittäin suosittua asiakkaidemme keskuudessa. Omalla kännykällä skannaaminen tuo kauppareissuihin entistä enemmän joustavuutta, sillä oma puhelin on aina mukana ja asioinnin aloittaminen käy helposti ja nopeasti, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon marketkaupan toimialajohtaja Tommi Viitanen.
Uusi ominaisuus on rakennettu suoraan S-ostoslista-mobiilisovelluksen sisään, joka on ladattavissa App Storesta ja Play Storesta. Sovelluksen ja skannauksen saumaton integraatio mahdollistaa omien ostoslistojen seuraamisen ja tuotteiden helpon skannauksen yhdellä laitteella ilman turhaa sovelluksesta toiseen siirtymistä.
Näin palvelu toimii
Palvelu on tarkoitettu S-ryhmän asiakasomistajille, joilla on S-Etukortti, ja siihen kirjaudutaan turvallisesti S-tunnuksella. Käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi:
- Lataa sovellus: Lataa tai päivitä S-ostoslista-sovellus puhelimeesi App Storesta tai Google Play Storesta.
- Kirjaudu sisään: Kirjaudu palveluun S-tunnuksellasi (vahvistettu sähköpostiosoite tai puhelinnumero).
- Kerää ja skannaa: Skannaa ostamiesi tuotteiden viivakoodit suoraan puhelimellasi. Ostokset voi pakata suoraan haluamaansa kassiin, kestokassiin tai vaikka kylmälaukkuun – myös ostettavan kassin viivakoodi skannataan normaalisti.
- Maksa vaivattomasti: Ostokset maksetaan ensisijaisesti pikakassoilla tai haluttaessa millä tahansa vapaalla perinteisellä kassalla ilmoittamalla olevansa Kerää ja skannaa -asiakas.
Laatu ja turvallisuus etusijalla
Asiakkaiden ja kaupan välinen luottamus on uuden palvelun kulmakivi. Kokemukset vastaavista ratkaisuista osoittavat, että asiakkaat hoitavat skannauksen esimerkillisesti eikä hävikissä ole havaittu poikkeavaa kasvua. Osana palvelun laadunvarmistusta järjestelmä suorittaa satunnaisesti osittaisia tai kokonaisia uusintaskannauksia, joissa myyjä skannaa osan tai kaikki asiakkaan keräämistä tuotteista. Järjestelmä valikoi tarkastettavat automaattisesti, mikä varmistaa prosessin tasapuolisuuden.
Perinteiset erilliset skannerit säilyvät edelleen rinnalla, joten asiakkaat voivat jatkossakin vapaasti valita omiin mieltymyksiinsä ja tilanteeseensa parhaiten sopivan tavan asioida. Kerää ja skannaa –palvelu on ollut käytössä Osuuskauppa Suur-Savossa vuodesta 2022 asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LiimatainenRyhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-Savo / Prisma MikkeliPuh:010 764 0201jari.liimatainen@sok.fi
Mervi HämäläinenPrisma-johtajaOsuuskauppa Suur-Savo / Prisma SavonlinnaPuh:010 764 0301mervi.hamalainen@sok.fi
Sanna PalmroosRyhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-Savo / Prisma PieksämäkiPuh:010 764 0401sanna.c.palmroos@sok.fi
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