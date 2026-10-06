Innon keväässä 2027 jännitystä, suuria tunteita ja uusia tapoja kuunnella maailmaa
7.10.2026 10:00:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Into Kustannuksen kevään 2027 kirjoissa kuljetaan suurvaltapolitiikan ja rikosten maailmasta rakkauden ja luonnon monisyisiin maastoihin, kiehtoviin elämäntarinoihin ja vedenalaiseen äänimaailmaan. Kevään uutuudet tarjoavat sekä koukuttavaa viihdettä että kirjoja, jotka auttavat ymmärtämään muuttuvaa maailmaa.
Luke Hardingin Petos – Putin, Trump ja uusi valloitusten aikakausi tarkastelee Venäjän, Yhdysvaltojen ja uuden suurvaltapolitiikan valtapelejä trillerimäisellä otteella. Kirja vie lukijan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin ympärille kietoutuvaan voimapolitiikkaan ja suurvaltojen uuteen pelikirjaan. Palkittu Guardianin toimittaja Harding kirjoittaa eturintaman vauhdilla ja journalistin tarkkuudella.
Anders de la Motten Yösaalistaja jatkaa suosittua Kadonneet sielut -sarjaa. Sarjan neljännessä osassa vanhan kirkon raunioilla tapahtuva veriteko, vuosikymmenten takainen ratkaisematon rikos ja syrjäisen linnan ympärillä liikkuva naamioitu hahmo kietoutuvat hyytäväksi mysteeriksi. Sarjan ensimmäinen osa Keräilijä oli yksi vuoden 2025 myydyimpiä dekkareita Suomessa.
Eppu Nuotion ja Sanna Pelliccionin Suurten rakkauksien kirja on ylistys kaikelle sille, mikä tekee arjesta arvokasta. Pienisuuri kirja nostaa esiin ohikiitävät hetket, vanhat talot, puiden huminan, koiran tuhinnan, yöuinnin, ystävän valmistaman ruoan ja muut arjen pienet ihmeet. Elämän rosoisemman puolen näyttää Sami Lotilan kirjoittama Katson vielä tän yhden roskiksen, joka on tositarina keski-ikäisen suomalaisen leipurin Hannu Auramon elämästä roskisdyykkarina Tallinnassa. Auramo tuntee Tallinnan kadut, epämääräiset hanttihommat ja selviytymisen niksit. Teos avaa näkymän elämään, joka kulkee kaukana tavallisista menestystarinoista.
Ryhävalaiden uudet laulut on äänikirja, jollaista kukaan ei ole aiemmin tuottanut. Se on maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja, jossa ryhävalaat laulavat ja jossa niiden ääni kuuluu yhtä aikaa kaikista suunnista – aivan kuin olisit meren alla. Teos kertoo myös, mitä olemme saaneet viime vuosina tietää valaiden kielistä, kulttuureista ja älykkyydestä sekä miksi valaiden suojelu on ratkaisevan tärkeää valtamerien hiilinieluille. Kirjassa voi kuulla eri valaslajien laulua ja teoksen lopussa on ainutlaatuinen, suoraan immersiiviseksi äänitetty, ryhävalaiden lauluista koottu vaikuttava sinfonia. Kirja on toteutettu yhdessä Genelecin kanssa.
Kevään kirjoissa maailma näyttää toisenlaiselta
Innon kevät tarjoaa myös uudenlaisia näkökulmia rakkauteen, historiaan ja siihen, millaisessa maailmassa elämme. Aura Koiviston uusi romaani Maailmansiemenet uppoaa kasveille elämänsä omistaneiden ihmisten tarinoihin. Eevi Sjöholmin romaani Voi ei, rakastuin mieheen ravistelee raikkaasti heteronormatiivisia parisuhdekäsityksiä ja kysyy, mitä tapahtuu, kun ihminen rakastuu vastoin omia ennakko-oletuksiaan.
Indrek Harglan Apteekkari Melchior ja noiduttu kappeli jatkaa rakastettua historiallista rikosromaanisarjaa. Odotetussa uudessa suomennoksessa vuoden 1434 Tallinna herää eloon murhien, kadonneen nunnan ja noiduttuun kappeliin liittyvän arvoituksen näyttämönä.
Tietokirjoissa katse ulottuu politiikan vallankäytöstä ruokaan, historiaan ja tulevaisuuden suuriin kysymyksiin. Katri Merikallion Heidi Hautala – rohkeus muuttaa maailmaa -elämäkerta kulkee 1970-luvun aktivismista Euroopan parlamentin vallan kabinetteihin ja tutustuu myös yksityisempään Heidi Hautalaan. Miten ja mistä pelkäämätön poliitikko on löytänyt voiman ja rohkeuden tarttua vääryyksiin?
Politiikkaan syvennytään useista muistakin ajankohtaisista kulmista.
Naomi Kleinin ja Astra Taylorin päivänpolttava Lopun ajan fasistit tarkastelee autoritaarisen oikeiston, Piilaakson oligarkkien ja maailmanlopun kuvastojen vaarallista liittoa, ja Richard Sakwan Menetetty rauha puolestaan analysoi, miten länsimaat menettivät tilaisuutensa estää toisen kylmän sodan syttyminen. Pekka Visurin ja Seppo Laineen Hyökkäys Iraniin arvioi, miten sota Iranissa vaikuttaa koko maailmaan. Juutalaisvastaisuuden historiaa ja asemaa nykymaailmassa avaa Tuomas Laine-Frigrenin Miksi juutalaisia vihataan? -teos.
Lukija sivistyy myös Pauliina Halimaan ja Ari Kaaron Miksi syömme mitä syömme – ja kenen etuja se palvelee -teoksen äärellä ja oppii, miten talous, politiikka ja historia ovat muovanneet sitä, mitä lautasillemme päätyy. Ydinjätteen ongelmallisuuteen perehdyttää Renny Jokelinin, Jukka Pääkkösen ja Roman Schatzin Miljoonan vuoden hautarauha – ydinjäte ihmiskunnan haasteena.
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Satu LaatikainenkustantajaPuh:044 491 5462satu.laatikainen@intokustannus.fi
Into Kustannus
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi
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