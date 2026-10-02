Hoitotarvikkeiden toimitukset pakettiautomaatteihin laajenevat koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle

Hoitotarvikkeiden toimitukset Postin pakettiautomaatteihin ja noutopisteisiin laajenevat maanantaista 2.11.2026 alkaen koko hyvinvointialueelle, eli myös Hämeenlinnan seudulle ja Hattulaan.



Hoitotarvikkeita on jo toimitettu Postin pakettiautomaatteihin ja noutopisteisiin Forssan, Riihimäen, Janakkalan ja Rengon alueilla.

Toimintamalli on lyhentänyt tarvikkeiden toimitusaikaa ja sujuvoittanut palvelua. Hyvien kokemusten perusteella palvelua laajennetaan koko hyvinvointialueelle.

Hoitotarvikkeiden tilaaminen ja noutaminen

Hoitotarvikkeet tilataan hoitotarvikejakelusta. Hoitotarvikejakelun ammattilainen sopii asiakkaan kanssa, mihin Postin pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen tarvikkeet toimitetaan.

Hoitotarvikejakelun puhelinnumero on 03 629 6230.

Kun lähetys on noudettavissa, asiakas saa Postilta saapumisilmoituksen ja ohjeet lähetyksen noutamiseen.



Tutustu hoitotarvikejakeluun ja tarkempiin tilausohjeisiin