Burson Finland Oy

Pohjoismaiden johtava tapahtumatoimisto LIWLIG hakee kasvua Euroopasta – muutoksia konsernijohtoon ja uusi toimitusjohtaja Suomeen

6.10.2026 12:00:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote

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Liwligin tavoitteena on vahvistaa asemaansa kansainvälisenä tapahtumatoimistona ja hakea kasvua Euroopasta. Uusien rooliensa myötä avainhenkilöt pääsevät valjastamaan osaamisensa ja hyödyntämään vahvuuksiaan täysimääräisesti Liwligin ottaessa seuraavia askeleita.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikael Castrén, Timo Aalto ja Harri Sieppi
Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikael Castrén, Timo Aalto ja Harri Sieppi

LIWLIG Groupissa on tehty seuraavat nimitykset:

  • LIWLIG Groupin nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustajajäsen Timo Aalto siirtyy konsernin toimeenpanevaksi hallituksen puheenjohtajaksi ja keskittyy jatkossa yhtiön kasvustrategiaan, johon esimerkiksi yritysostot oleellisesti liittyvät.
  • LIWLIG Finlandin nykyinen toimitusjohtaja Mikael Castrén siirtyy LIWLIG Groupin toimitusjohtajaksi ja ottaa kokonaisvastuun konsernin operatiivisesta liiketoiminnasta ja johtamisesta.
  • Uudeksi LIWLIG Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty markkinointialan moniosaaja ja yrittäjä, KTM Harri Sieppi. Siepillä on vankkaa kokemusta kasvuyhtiön johtamisesta.

    Nimitykset astuvat voimaan 1.12.2026.

    "Olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa kasvamme vahvemmin eurooppalaiseksi toimijaksi. Minulla on ollut kunnia johtaa yhtiön kasvua Tapauksen perustamisesta vuonna 2012 kansainväliseksi LIWLIG Groupiksi, ja olen saanut seurata aitiopaikalta tapahtumateollisuuden kasvua ja kehitystä yli 30 vuoden ajan.  Astun uuteen rooliini täynnä odotuksia ja intoa. Uudella vastuunjaolla varmistamme, että meillä on parhaat edellytykset kulkea kohti tavoitteitamme ja viedä Liwligiä päättäväisesti eteenpäin," sanoo Timo Aalto, LIWLIG Groupin toimitusjohtaja ja perustajajäsen.

    “Otan innolla vastuun LIWLIG Groupin liiketoiminnan johtamisesta ja kasvustrategian toteuttamisesta. Olemme rakentaneet vahvan aseman Pohjoismaissa, ja nyt tavoitteemme on kasvaa aidosti eurooppalaiseksi yhtiöksi. Meillä on vahva kulttuuri, poikkeuksellisen osaavat ihmiset ja paljon potentiaalia yli maarajojen. Tehtäväni on varmistaa, että pystymme rakentamaan Liwligistä yhä vahvemman kansainvälisen toimijan,” toteaa Mikael Castrén, LIWLIG Finlandin toimitusjohtaja.

    LIWLIG on toimialallaan aivan omaan luokkaansa. Olen erittäin innoissani päästessäni osaksi upeiden liwligläisten joukkoa, enkä malta odottaa mitä saamme aikaiseksi yhdessä Liwligin huippuammattilaisten kanssa”, sanoo Harri Sieppi, LIWLIG Finlandin toimitusjohtaja 1.12.2026 alkaen.

    Lisätiedot ja yhteydenotot

    Timo Aalto
    toimitusjohtaja, LIWLIG Group
    +358 400 801 205

    Mikael Castrén
    toimitusjohtaja, LIWLIG Finland
    +358 50 358 1818

    Me olemme LIWLIG.

    Vahvat kokemukset synnyttävät todellista muutosta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa luomme hetkiä, jotka rakentavat kulttuuria, vahvistavat suhteita ja luovat mitattavaa arvoa.

    LIWLIG toimii globaalisti ja on Pohjoismaiden johtava tapahtuma- ja brändikokemustoimisto, jonka toimistot sijaitsevat Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

    Tutustu LIWLIGin tarinaan.

    Kuvat

    Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikael Castrén, Timo Aalto ja Harri Sieppi
    Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikael Castrén, Timo Aalto ja Harri Sieppi
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