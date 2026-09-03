Nuoret ratkovat lintujen pesäpaikkapulaa ja oppivat samalla yrittäjyystaitoja

Suomessa monet lintulajit kärsivät pesäpaikkapulasta. Lintuasuntosijoittajat-toiminnassa yhdistyy nuorten yrittäjyystaitojen ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Toiminnan suojelija on Tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Toiminnassa nuoret 4H-yrittäjät rakentavat lintuasuntoja ja vievät ne yhteistyössä maanomistajien ja asiantuntijatahojen kanssa kohteisiin, jossa pesäpaikkoja kaivataan. Toiminta kohdistuu alkuvaiheessa maatalousympäristöihin, kosteikkotyyppisille alueille ja talousmetsien luonnonhoitokohteisiin. Näissä ympäristöissä pöntötyksellä voidaan tukea taantuvien lajien, kuten kottaraisen, leppälinnun, telkän, hömötiaisen ja varpusen, elinvoimaisuutta.

”Lintuasuntosijoittajat-toiminta on loistava esimerkki nimenomaan nuorten elämänsuunnittelun tueksi. Oman yrittäjyyden yhdistäminen luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi on hyvä ohje meille vanhemmillekin”, toteaa yhteistyötahona toimivan maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.

Vaikuttavuutta luonnolle ja lajeille

Lajivalinnat ja kohteet suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Toiminta tuottaa nopeasti näkyviä tuloksia: uusia pesäpaikkoja syntyy vuositasolla vähintään 1 200 – tulevaisuudessa todennäköisesti enemmänkin.

”Linnuilla on pesäpaikkapula esimerkiksi talousmetsissä, missä kolopuita on vähän. Hyvin kohdistetulla pöntötyksellä voidaan auttaa myös muiden elinympäristöjen lajeja, kuten suuressa osassa Suomea harvinaiseksi käynyttä kottaraista, ja taajamissa, mutta myös maaseudulla pesivää BirdLifen vuoden lintua, erittäin uhanalaista tervapääskyä”, kertoo BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Nuorille työtä, osaamista ja onnistumisen kokemuksia

“Lintuasuntosijoittajat-toiminnassa kohtaavat kaksi tärkeää osaa, eli nuorten osaamisen lisääminen sekä luonnon monimuotoisuus. Linnunpönttöjen rakentaminen on selkeä tuote 4H-yrittäjille, ja linnunpöntöt ovat tarpeellisia ympäristömme linnuille”, kertoo jo syksyn 2025 pilotissa mukana ollut Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuija Ruokolahti.

Lintuasunnot tilataan nuorilta 4H-yrittäjiltä. 4H-yrittäjä saa 40 euroa jokaisesta rakentamastaan ja sijoittamastaan lintuasunnosta.

4H-yrittäjyys on tuettu pienimuotoisen yrittäjyyden malli 13–28-vuotiaille. 4H-yrittäjyyteen kuuluu 4H:n yrityskoulutuksen suorittaminen, minkä lisäksi Lintuasuntosijoittajat-toimintaan osallistuva saa koulutuksen lintujen pesimäkäyttäytymiseen sekä turvalliseen pönttöjen rakentamiseen ja sijoittamiseen. Nuori ansaitsee omaa rahaa ja saa valmiudet jatkaa 4H-yrittäjänä toimista.

16-vuotias Tomi Ranki on tehnyt 4H-yrittäjänä monenlaisia töitä maatiloilla. Lintuasuntosijoittajat-toiminnan kautta hän on päässyt ensimmäistä kertaa rakentamaan linnunpönttöjä ja on oppinut, millaisia vaatimuksia eri lajeilla on asunnoilleen.

“On tärkeetä tarjota nuorille työmahdollisuuksia ja vielä kun sitä pääsee tälleen yrittäjänä tekemään, nii se ehkä rohkaisee siihen, että aikuisenakin voi jotain omaa yritystä kehitellä.”

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit tärkeällä asialla

Lintuasuntosijoittajat-toimintaa toteutetaan laajassa yhteistyössä. Mukana on kumppaneita, rahoittajia ja asiantuntijatahoja, jotka tukevat lajivalintoja, kohteiden löytämistä ja toiminnan toteutusta.

Toimintaa ovat ensivaiheessa mukana tukemassa muun muassa BirdLife Suomi, Metsästäjäliitto, MTK, Finsilva, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö. Saastamoisen säätiön rahoitus vuosille 2025–2028 on mahdollistanut toiminnan kehittämisen, pilotoinnin ja laajentamisen.

”Saastamoisen säätiö on ollut mukana Lintuasuntosijoittajat-hankkeessa sen pilotoinnista lähtien. Toiminta tarjoaa nuorille kokemuksen yrittäjyydestä ja työtä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Uskomme, että nuorten luontosuhdetta edistävän toiminnan kautta saadut onnistumisen kokemuksen kantavat aikuisuuteen asti,” toteaa Saastamoisen säätiön hallituksen jäsen Anton Karttunen.

Mukaan lähti myös Espoon kaupunki, joka tukee Lintuasuntosijoittajat-toimintaa ensimmäisenä kuntana Suomessa.

”Lintuasuntosijoittajat yhdistää hienolla tavalla kaksi Espoolle tärkeää tavoitetta: luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen ja nuorten työllistymisen tukemisen. Yhteistyössä Espoon 4H-yhdistyksen kanssa voimme lisätä linnuille sopivia pesäpaikkoja ja samalla tarjota nuorille arvokasta työkokemusta ja yrittäjyysosaamista”, kertoo ympäristöasiantuntija Anna Hakala.

”Toiminta käynnistyy Espoossa Kestävä ja luonnonläheinen Espoo- sekä Yritysten ja yrittäjyyden Espoo -kehitysohjelmien rahoituksella. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevat nuoret voivat jatkossa kehittää toimintaansa itsenäisesti ja löytää sille uusia rahoittajia ja asiakkaita. Samalla osa nuorista saattaa innostua luonnonhoidosta myös tulevana ammattina”, Hakala jatkaa.

Tavoitteena vähintään 1 200 lintuasuntoa vuodessa

Syksyllä 2026 Lintuasuntosijoittajat-toimintaa käynnistetään Espoon ja Punkalaitumen lisäksi eri puolilla Suomea, esimerkiksi Heinolassa, Huittisissa, Hämeenlinnan seudulla ja Mänttä-Vilppulassa.

Tavoitteena on sijoittaa tämän vuoden aikana vähintään 1 200 lintuasuntoa eri puolille Suomea, ja samalla työllistää 70–120 nuorta 4H-yrittäjää. Toimintaa laajennetaan vaiheittain, ja sijoitusmahdollisuudet avataan organisaatioille syksystä 2026 alkaen.

Lintuasuntosijoittajat huipentuu 4H-järjestön 100-vuotisjuhlavuonna 2028, jolloin Suomen metsistä löytyy vähintään 3 600 uutta asuntoa siivekkäille. Tavoitteena on pysyvä toimintamalli, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja nuorten mahdollisuuksia myös juhlavuoden jälkeen.

Toiminnasta on mahdollista haastatella:

4H:n asiantuntijoita

yhteistyökumppaneita ja rahoittajia