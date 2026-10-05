Euroalueen talous pitää pintansa, mutta Lähi-idän konfliktin pitkittymisellä voi olla kauaskantoisia seurauksia
6.10.2026 11:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Lähi-idän kriisi hidastaa maailmantalouden kasvua ja luo epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut ohjauskorkoja tänä vuonna kahdesti. Tehtyjä nostoja ovat puoltaneet inflaationäkymät ja niihin liittyvät riskit.
”Nykyisen korostuneen epävarmuuden vallitessa on erityisen perusteltua, ettei EKP sitoudu etukäteen mihinkään tiettyyn korkotasoon, vaan tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan ja hyödyntää uusimpia tietoja”, toteaa Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn. ”Toistaiseksi emme ole havainneet, että inflaatio olisi levinnyt energian ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin. Valppautta kuitenkin vaaditaan, sillä tällaisia vaikutuksia voi ilmaantua hiipien ja huomaamatta. Mitä kauemmin Lähi-idän konflikti on päällä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että energiahintojen nousu leviää.”
Talouden muulla suhdannetilanteella on myös väliä inflaation kannalta, sillä jos kysyntä on voimakasta, yritykset voivat helpommin siirtää kustannusten nousua lopputuotteiden hintoihin. Euroalueen talous on osoittanut iskunkestävyyttä, mutta kasvu euroalueella on silti varsin vaimeaa.
Maailmantaloudessa vaikuttaa kaksi vastakkaissuuntaista voimaa
Iranin sota ja toisaalta tekoälyinvestointien voimakas kasvu puhaltavat talouteen erisuuntaisia tuulia. Sodan taloutta jarruttavan vaikutuksen sijaan tekoälykehitys tukee talouskasvua globaalisti, ja Euroopan tulee hyödyntää tekoälyn käyttöönottoa laahaavan tuottavuuskehityksensä vauhdittamiseen. Tekoäly-yritysten korkeat arvostustasot ja kasvanut velkavipu lisäävät markkinakorjauksen riskiä.
Tekoälyinvestointibuumin myötä lisääntynyt pääoman kysyntä on nostanut sen hintaa, ja se näkyy pitkien korkojen nousuna globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Pitkien korkojen viimeaikaiseen nousuun vaikuttavat lisäksi inflaatio-odotukset ja julkisten velkatasojen nousu. Myös globaalin toimintaympäristön muuttuminen vaikeammin ennustettavaksi saa sijoittajat vaatimaan suurempaa tuottoa pitkäaikaisemmista sijoituksista.
”Pitkien korkojen nousu hidastaa kasvua ja osaltaan hillitsee energian hintojen välittymistä muihin hintoihin ja palkkoihin”, sanoo Rehn.
Tulevaisuuden kannalta on keskeistä, että taloudesta löytyy liikkumavaraa välttämättömille investoinneille uusiin teknologioihin ja kriittisiin puolustusinvestointeihin. Valtioiden velkaantuminen tulee saattaa kestävälle uralle, jotta julkisella taloudella on varaa panostaa näihin.
Huoli julkisen talouden nopeasta velkaantumisesta koskee kehittyneitä talouksia laajasti ja myös Suomea. Lähivuosina liiallisen alijäämän menettelyn velvoitteet asettavat raamit Suomen julkisen talouden sopeutukselle. Samalla on kuitenkin katsottava myös pidemmälle ja varmistettava, että julkinen velkasuhde saadaan kestävästi laskevalle uralle. ”Parlamentaarisen sitoutumisen tuomia hyötyjä ei kannattaisi heti romuttaa eikä riskeerata kansainvälistä luottamusta Suomen kykyyn selvitä julkisen talouden paineista”, Rehn muistuttaa.
Esityskalvot 6.10.2026, pääjohtaja Olli Rehn
Esityskalvot 6.10.2026, toimistopäällikkö Markku Lehmus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
BOFIT-ennuste Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026–20285.10.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Venäjän tuotannon kasvu hiipuu edelleen ja riskit kasvavat
BOFIT Forecast for Russia 2026–20285.10.2026 11:00:00 EEST | Press release
Russian economic output growth slows further amid rising risks
MUISTUTUS: Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta2.10.2026 10:00:00 EEST | Kutsu
Millaisia seurauksia Lähi-idän konfliktin pitkittymisestä on taloudelle? Miten rahapolitiikka ja korot reagoivat Iranin sotaan ja toisaalta tekoälyinvestointien voimakkaaseen kasvuun? Mitä tekijöitä on viime aikojen globaalien pitkien korkojen nousun taustalla?
Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta30.9.2026 15:44:27 EEST | Kutsu
Millaisia seurauksia Lähi-idän konfliktin pitkittymisestä on taloudelle? Miten rahapolitiikka ja korot reagoivat Iranin sotaan ja toisaalta tekoälyinvestointien voimakkaaseen kasvuun? Mitä tekijöitä on viime aikojen globaalien pitkien korkojen nousun taustalla?
Utlåningen till företag ökade sommaren 202628.9.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under sommaren 2026 ökade det utestående beloppet av företagslån i banker med verksamhet i Finland. Företagen lyfte rikligt med lån i juni–augusti jämfört med motsvarande tidpunkt 2025. Lagstiftningen förändrades (pensionsreformen) och arbetspensionsanstalternas dotterbolag kan därför i sina fastighetsinvesteringar använda finansiell hävstång i större utsträckning än tidigare, vilket för sin del förklarar ökningen i utbetalningarna av företagslån.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme