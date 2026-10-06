Saksan vihreän vedyn markkina luonut merkittävää kysyntää suomalaisille yrityksille - Suomen ja Saksan vetyteollisuus kokoontui ministereiden johdolla Müncheniin vetydialogiin
6.10.2026 09:56:09 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Saksalais-suomalainen kauppakamari järjesti yhteistyössä Suomen vetyklusterin ja Saksan ja Suomen johtavien energiayritysten kanssa Saksa-Suomi vetydialogin 5.10.2026 Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan johdolla.
Suomen vetyklusterin strategiana on edistää EU:n ja erityisesti Itämeren alueen vetykotimarkkinan kehittymistä. Vetyklusteri vie Suomea EU:n vetykartalle viestien Suomen kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä ja Suomen potentiaalista vedyntuotantomaana sekä alueellisen ja maiden välisen yhteistyön merkityksestä investoinneille.
Suomen hallitus on asettanut valtion tavoitteeksi tulla merkittäväksi vedyn tuotantomaaksi ja tuottaa 10 % EU:n vihreästä ja vähähiilisestä vedystä.
Suomen ja Saksan vety-yhteistyö kantaa hedelmää
Suomen ja Saksan hallitukset allekirjoittivat helmikuussa 2026 aiejulistuksen maiden välisen vety-yhteistyön edistämisestä. Yhteistyösopimus on luonut merkittävää kiinnostusta Suomea, Suomen vetymarkkinaa ja tuotantopotentiaalia kohtaan.
”Suomi ja Saksa tuovat eurooppalaiseen vetytalouteen toisiaan täydentäviä vahvuuksia. Suomessa on runsaasti puhdasta sähköä ja kilpailukykyiset tuotanto-olosuhteet, kun taas Saksassa on teknologista huippuosaamista ja teollista kysyntää vetymarkkinoille. Yhdessä voimme rakentaa aidosti eurooppalaisen vedyn arvoketjun”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.
Suomalaiset yritykset ovat viime kuukausina solmineet merkittäviä pitkäaikaisia myyntisopimuksia Saksan vetymarkkinalle: ”On hienoa nähdä miten valtioiden, yritysten ja klustereiden välinen yhteistyö kantaa hedelmää ja Suomen kilpailukykyinen tuotantopotentiaali tunnistetaan Saksassa”, toteaa Riitta Silvennoinen, Suomen vetyklusterin toiminnanjohtaja.
Saksan kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää ei pelkästään Saksan suuren vetymarkkinan takia vaan myös huomioiden Saksan painoarvo eurooppalaisessa sääntelykeskustelussa. ”Vetytalous tarjoaa valtavan potentiaalin Suomen kasvulle tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Nyt on erityisen tärkeää vakuuttaa päättäjät pitkäjänteisen ja luotettavan toimintaympäristön merkityksestä investoinneille. Saksalla on tärkeä rooli, kun tulevista mandaateista sovitaan. Toivottavasti Saksan esimerkki kannustaa myös muita maita laatimaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tulevaisuuden merkittävät investoinnit”, toteaa Herkko Plit, Suomen vetyklusterin hallituksen puheenjohtaja.
Suomen ja Saksan välinen vety-yhteistyön aiejulistus on ollut merkittävä tekijä saksalaisille yrityksille. ”Valtioiden väliset yhteistyösopimukset ovat tärkeässä roolissa, kun saksalaiset yritykset tarkastelevat investointeja ja yhteistyösopimuksia Saksan ulkopuolella. On ollut hienoa edistää Saksan ja Suomen välistä vety-yhteistyötä kauppakamarin toimesta ja uskon, että yhteistyö luo vielä paljon uusia mahdollisuuksia erityisesti kun ensimmäisiä miljardisopimuksia on nyt kesällä jo syntynyt yritysten välille”, toteaa saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller.
Yhteystiedot:
Herkko Plit
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen vetyklusteri
+358 50 462 0788
Riitta Silvennoinen
Toiminnanjohtaja, Suomen vetyklusteri
riitta.silvennoinen@h2cluster.fi
+358 50 589 3036
Avainsanat
Suomen vetyklusteri
Suomen vetyklusteri ry – Hydrogen Cluster Finland on noin 90 eri toimialoilla toimivan yrityksen ja elinkeinoelämän liittojen yhteisö. Maaliskuussa 2025 klusteri järjestyi viralliseksi yhdistykseksi ja toimialajärjestöksi, jonka myötä sen kyky kirittää yhteistyötä ja tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa vahvistui entisestään. https://h2cluster.fi
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