Yle käyttää rahansa tehokkaasti, osoittaa ulkopuolinen selvitys

Viime vuonna astui voimaan Yle-lain muutos, jossa säädettiin Ylen hallintoneuvoston tehtäväksi valvoa julkisen palvelun varojen tehokasta ja avointa käyttöä. Valvontatehtävänsä toteuttamiseksi Ylen hallintoneuvosto edellytti Yleltä ulkopuolista tehokkuusselvitystä. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva Ylen tehokkuuden nykytilasta ja tunnistaa konkreettiset alueet, joissa resurssien käyttöä voidaan parantaa.

Yle on Spring Advisorin toteuttaman selvityksen perusteella tehokas verovarojen käyttäjä ja toteuttanut merkittäviä tehostamistoimia viimeisen vuosikymmenen aikana.

Yhtiön reaalikustannukset ovat laskeneet 15 prosenttia vuosien 2014–2025 aikana. Myös henkilöstömäärä on supistunut 17 prosenttia. Vuosina 2024–2026 kokonaishenkilöstömäärä on laskenut 13 prosenttia, ja esihenkilöiden määrä on supistunut samassa suhteessa.

Ylen kiinteistö- ja kalustokulut ovat niin ikään suhteellisesti laskeneet. Koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53 prosenttia vuosina 2014–2025, tuotantoautojen määrä on laskenut 27 prosenttia ja käytössä olevat neliöt ovat vähentyneet 23 prosenttia.

Selvityksessä todetaan, että noin neljännes Ylen kuluista, eli noin 125 miljoonaa euroa, on julkisen hankintalain piirissä. Se tarkoittaa, että hinnat ovat markkinatestattuja.

“Ylen toiminnan pitää olla sekä tehokasta, että vaikuttavaa, toimimmehan suomalaisten yhteisillä varoilla. Selvityksestä käy hyvin ilmi, kuinka Yle on tehostanut toimintaansa jatkuvasti reilun kymmenen vuoden ajan. Toisaalta selvityksen havainnot kirittävät meitä toimimaan jatkossakin tehokkaasti ja uudistumaan, jotta pysymme kilpailukykyisenä yhä haastavammalla globaalilla mediakentällä”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten.

Sisäisen tehokkuuden lisäksi selvitys arvioi Ylen tehokkuutta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tavoittavuuden kannalta. Selvityksen mukaan suomalaiset saavat verorahoilleen poikkeuksellisen vahvan vastineen – Yle tuottaa kilpailukykyistä yhteiskunnallista arvoa verrattuna pohjoismaisiin julkisen palvelun verrokkeihinsa (NRK, DR, SVT).

Yle tavoittaa viikoittain 91 prosenttia suomalaisista, mikä on kansainvälistä kärkiluokkaa. Toisaalta monet vaikuttavuusmittarit ovat olleet viime vuosina lievässä laskussa ja kilpailu globaalien alustojen kanssa kiihtyy.

Selvityksen mukaan Ylen on jatkettava tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaa, kehittämällä toimintamalleja ja prosesseja sekä hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin.

Selvityksestä:

Ylen hallintoneuvoston tilaaman tehokkuusselvityksen toteutti Spring Advisor. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva Ylen tehokkuuden nykytilasta ja tunnistaa konkreettiset alueet, joissa resurssien käyttöä voidaan optimoida ilman julkisen palvelun tehtävän vaarantumista. Tarkoituksena oli myös luoda toistettava tarkastelukehikko tehokkuuden mittaamiseen tulevia arviointeja varten.

Tehtävänantoon ei kuulunut arvioida Ylelle lain mukaan määriteltyä tehtävää eikä Ylen strategiaa.

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