Markku Tukiainen Huoltoluxin toimitusjohtajaksi
6.10.2026 09:50:19 EEST | Huoltolux Oy | Tiedote
Huoltolux Oy on nimittänyt Markku Tukiaisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Tukiainen siirtyy tehtävään yhtiön operatiivisen johtajan (COO) roolista ja ottaa vastuulleen Huoltoluxin seuraavan kasvuvaiheen johtamisen.
Uusi toimitusjohtaja Huoltoluxin seuraavaan kasvuvaiheeseen
Tukiaisella on vahva toimialaosaaminen sekä pitkä kokemus Huoltoluxin toiminnan, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Hän on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa Huoltoluxin kasvua paikallisesta huoltoalan yrityksestä valtakunnalliseksi palveluverkostoksi. Tänään Huoltolux palvelee asiakkaitaan 11 toimipaikan ja 90 ammattilaisen voimin eri puolilla Suomea.
”Huoltoluxin vahvuus on osaavissa ihmisissä, paikallisessa palvelussa ja valtakunnallisessa verkostossa. Tehtäväni on varmistaa, että hyödynnämme tämän vahvuuden entistä paremmin asiakkaidemme hyväksi ja rakennamme yhdessä Huoltoluxin seuraavaa kasvuvaihetta", kertoo Markku Tukiainen
Vahva kenttäorganisaatio luo perustan kasvulle
”Markku tuntee asiakkaamme, henkilöstömme ja liiketoimintamme poikkeuksellisen hyvin. Hän on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa yhtiöstä valtakunnallista palveluverkostoa ja kehittämässä operatiivista toimintaamme. Uudessa roolissaan hän johtaa vahvaa kenttäorganisaatiota ja vie Huoltoluxia seuraavaan kasvuvaiheeseen", kuvailee Juha Tommila
Kasvua paikallisuus säilyttäen
Huoltolux palvelee valtakunnallisesti kiinteistönomistajia, taloyhtiöitä, yrityksiä, hyvinvointialueita, julkisen sektorin toimijoita sekä kotitalouksia. Yhtiön vahvuus perustuu paikallisiin tiimeihin, syvään tekniseen osaamiseen ja valtakunnallisesti kattavaan palveluverkostoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Tommila
Hallituksen puheenjohtaja, Huoltolux Oy
040 860 9400
juha.tommila@huoltolux.fi
Markku Tukiainen
Toimitusjohtaja, Huoltolux Oy
040 522 2595
markku.tukiainen@huoltolux.fi
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Huoltolux lyhyesti
Vuonna 1992 perustettu Huoltolux on Suomen laajin laitteiden monimerkkihuoltoon erikoistunut palveluyritys. Yhtiö tarjoaa kodinkoneiden, pesulalaitteiden ja muiden ammattilaitteiden sekä ilmalämpöpumppujen myynti-, asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluita. Yhtiön valtakunnalliseen verkostoon kuuluu 11 toimipaikkaa ja 90 ammattilaista. Liikevaihto on yli 10 miljoonan euroa.
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