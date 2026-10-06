Markku Tukiainen Huoltoluxin toimitusjohtajaksi

Uusi toimitusjohtaja Huoltoluxin seuraavaan kasvuvaiheeseen

Tukiaisella on vahva toimialaosaaminen sekä pitkä kokemus Huoltoluxin toiminnan, palveluverkoston ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Hän on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa Huoltoluxin kasvua paikallisesta huoltoalan yrityksestä valtakunnalliseksi palveluverkostoksi. Tänään Huoltolux palvelee asiakkaitaan 11 toimipaikan ja 90 ammattilaisen voimin eri puolilla Suomea.

”Huoltoluxin vahvuus on osaavissa ihmisissä, paikallisessa palvelussa ja valtakunnallisessa verkostossa. Tehtäväni on varmistaa, että hyödynnämme tämän vahvuuden entistä paremmin asiakkaidemme hyväksi ja rakennamme yhdessä Huoltoluxin seuraavaa kasvuvaihetta", kertoo Markku Tukiainen

Vahva kenttäorganisaatio luo perustan kasvulle

”Markku tuntee asiakkaamme, henkilöstömme ja liiketoimintamme poikkeuksellisen hyvin. Hän on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa yhtiöstä valtakunnallista palveluverkostoa ja kehittämässä operatiivista toimintaamme. Uudessa roolissaan hän johtaa vahvaa kenttäorganisaatiota ja vie Huoltoluxia seuraavaan kasvuvaiheeseen", kuvailee Juha Tommila

Kasvua paikallisuus säilyttäen

Huoltolux palvelee valtakunnallisesti kiinteistönomistajia, taloyhtiöitä, yrityksiä, hyvinvointialueita, julkisen sektorin toimijoita sekä kotitalouksia. Yhtiön vahvuus perustuu paikallisiin tiimeihin, syvään tekniseen osaamiseen ja valtakunnallisesti kattavaan palveluverkostoon.