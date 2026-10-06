EK esittää perustuslain muuttamista: Jäykkä virkavastuuajattelu ei saa estää tekoälyn hyödyntämistä
6.10.2026 10:20:57 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Uutinen
Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa perustuslain 118 §:n virkavastuusäännöksen täydentämistä niin, että tekoälyä voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin julkishallinnon toiminnassa.
Suomalaisen virkavastuuajattelun lähtökohta on vastuun henkilökohtaisuus, eli virkamiehen vastuu omista virkatoimistaan. Tekoälyaikana tämä ajatus vaatii päivittämistä kohti organisaatiovastuuta, jossa korostuvat riittävät suojatoimet ja riskienhallinta. EK esittää perustuslain 118 §:n täydentämistä uudella organisaatiovastuuta koskevalla säännöksellä.
– Suomessa perustuslain virkavastuusäännös on johtanut yksityiskohtaiseen sääntelyyn automaattisen päätöksenteon osalta, joka on jo pitkään käytetty laajasti esimerkiksi Verohallinnossa, Kelassa ja monissa muissa organisaatioissa. Lisäksi tällainen sääntely rajaa tekoälyjärjestelmien käyttöä täysin tarpeettomasti, sanoo EK:n Yrityslainsäädäntö-vastuualueen johtaja Juho Mäki-Lohiluoma.
Mäki-Lohiluoman mukaan perustuslain virkavastuusäännöksen on tulkittu edellyttävän niin sanotusti virheiden jäljitettävyyttä. Jos automaattinen päätöksentekojärjestelmä tekee virheen, on voitava jäljittää, kenen virkamiehen tekemisen tai tekemättömyyden johdosta virhe on tapahtunut
– Tekoälyjärjestelmät eivät kuitenkaan toimi niin, että joku yksittäinen virkamies niitä käsiohjaa, vaan olennaista on riskienhallinta ja tähän liittyvien prosessien asianmukaisuus. Siksi meillä pitää olla rohkeutta tarkastella myös perustuslakia, jotta se ei johda tarpeettomaan jäykkyyteen ja estä tekoälyn hyödyntämistä toiminnoissa, joissa sillä on saavutettavissa merkittäviä laatu- ja tuottavuushyötyjä, Mäki-Lohiluoma sanoo.
EK:n tilaamassa Vaasan yliopiston julkisoikeuden professorin Niina Mäntylän asiantuntijalausunnossa on arvioitu kolmea mahdollista virkavastuuajattelun mallia: 1) nykytilan jatkoa, 2) virkavastuun rajaamista julkisiin hallintotehtäviin sekä 3) osittaista irtautumista henkilökohtaisesta vastuusta siirtymällä kohti johdon ja organisaation vastuuta.
EK esittää näistä kolmannen vaihtoehdon toteuttamista.
– Jos tekoälyä halutaan käyttää laajemmin julkisella sektorilla, on henkilökohtaisen virkavastuun rinnalle löydettävä myös muita hallinnon asiakkaan oikeusturvaa tehostavia vastuuratkaisuja. Koneoppivat järjestelmät synnyttävät väistämättä aukkoja, joita on tilkittävä muilla vastuun muodoilla, erityisesti organisaatiotasolla, Mäntylä arvioi.
Lisätietoja: johtaja Juho Mäkilohiluoma p. 041 546 0606
Yhteyshenkilöt
Vesa PerälampiViestintäpäällikkö
Työelämä ja talouspolitiikka
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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