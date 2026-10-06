Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden suunta on kääntynyt – vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja kattaa alijäämiä
6.10.2026 10:59:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys turvaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuutta samalla, kun Keski-Suomen hyvinvointialue jatkaa määrätietoista talouden tasapainottamista. Vuoden 2027 talousarvioesityksessä kokonaismenot ovat noin 1,4 miljardia euroa, tilikauden tulos on noin 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden kokonaisuus on 61,3 miljoonaa euroa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosi 2027 käynnistyy tilanteessa, jossa hyvinvointialueen talouden suunta on saatu kääntymään. Vuoden 2025 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana, ja alkuvuoden 2026 talous on kehittynyt hienoisesti suunniteltua paremmin. Samalla talouden lähtötilanne on edelleen vaativa: aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää on katettavana noin 304 miljoonaa euroa vuosina 2027–2030.
Talousarvio on laadittu kesällä hyväksytyn arviointimenettelyn toimenpideohjelman mukaisesti. Keskiössä on yksittäisten säästöjen sijaan palvelurakenteen, tuottavuuden ja johtamisen samanaikainen uudistaminen.
– Tavoitteenamme on parantaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta, vahvistaa varhaista tukea, parantaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa palveluketjuja ja vähentää päällekkäistä työtä. Muutosten vaikutuksia seurataan ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti, vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä sanoo.
– Olemme saaneet aikaan merkittävän käänteen taloudessa. Keski-Suomen vuosien 2023–2026 kustannusten kasvu on ollut selvästi hyvinvointialueiden keskimääräistä kehitystä maltillisempaa. Työ ei kuitenkaan ole valmis. Meidän on uudistettava palveluja ja toimintatapoja niin, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemansa avun oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja käytettävissä oleva rahoitus riittää, Leppä lisää.
– Samalla on lähetettävä terveiset valtion suuntaan. Tilanteemme osoittaa selkeästi sen, että rahoitusjärjestelmä ei toimi ja sen valuviat ovat nähtävissä meillä Keski-Suomessa. Jos perusrahoitus ja niin sanottu jälkikäteistarkastus toimisivat niin kuin oli tarkoitettu, emme olisi tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, Leppä painottaa.
Omahoitaja ja omalääkäri kaikille keskisuomalaisille vuoden 2027 aikana
Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2027 aikana kaikille keskisuomalaisille nimetään omahoitaja ja omalääkäri. Tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti oikeaan palveluun. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistetään edelleen, digitaalisia hoitopolkuja, etävastaanottoja ja tekoälypohjaista virtuaalikirjaamista laajennetaan sekä kotiin vietäviä liikkuvia palveluja kehitetään.
Vuodelle 2027 ei esitetä uusia terveydenhuollon palveluverkon muutoksia. Jämsän uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen aloitetaan. Jämsän kiirevastaanotto olisi jatkossa avoinna päivittäin kello 8–18, koska käyntimäärät kello 18 jälkeen ovat olleet vähäiset.
Sairaala Novan toimintaa tehostetaan edelleen, jonojen purkamisessa saavutettuja tuloksia vahvistetaan ja palveluja kohdennetaan vaikuttavaan hoitoon. Kirurgian palveluseteleistä luovutaan.
Ikääntyneiden palveluissa tavoitteena on mahdollisimman pitkä ja turvallinen kotona asuminen. Ennaltaehkäisyn, asiakasohjauksen, kotihoidon, kuntouttavien arviointijaksojen, perhehoidon ja yhteisöllisen asumisen vaikuttavuutta parannetaan selkeyttämällä ikääntyneiden palvelurakenteen kokonaisuutta sekä palveluiden sisällöllisiä tavoitteita. Omaishoidon tukeen varataan 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Etäpäivätoimintaa lisätään, ja kotihoidossa sekä yhteisöllisessä asumisessa otetaan käyttöön sensoriteknologiaa.
Vammaisten palveluissa jatketaan uuden vammaispalvelulain toimeenpanoa. Erityisen osallisuuden tuen vähimmäismäärä nousee vuoden 2027 alussa 20 tunnista 30 tuntiin kuukaudessa. Oman asumispalvelutuotannon osuutta vahvistetaan, päivätoimintaa siirretään omaan tuotantoon ja sähköistä asiointia sekä etäpalveluja lisätään.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja kotiin vietäviin palveluihin. Lastensuojelussa lisätään perhehoitoa. Talousarvioesityksessä on otettu huomioon myös hyvinvointialueen oman laitoshoidon lisääminen. Lisäksi perheenyhdistämisten määrää pyritään kasvattamaan ja ehkäisemään sijoituksia. Aikuisten sosiaalipalveluissa asumisen tukea siirretään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisista palveluista tuettuun ja yhteisölliseen asumiseen sekä kotiin vietävään intensiiviseen tukeen. Lisäksi valmistellaan työikäisten uusi toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelukokonaisuus.
- Vuoden 2027 keskeisinä painopisteinä ovat hoidon jatkuvuuden parantaminen, yhteisten asiakkuuksien sujuva hallinta ja yhteistyö sekä varhaisen tuen lisääminen, millä ennaltaehkäisemme raskaampien palvelujen tarvetta ja vähennämme palveluiden hajanaisuutta. Näin voimme parantaa kustannusvaikuttavuutta myös jatkossa, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.
Pelastustoimessa palvelutasoa vahvistetaan. Jyväskylän Savelassa aloittaa joulukuussa 2026 ympärivuorokautisessa valmiudessa toimiva kärkiyksikkö, ja Keuruulla vastaava yksikkö aloittaa alkuvuoden 2027 aikana. Samalla pelastustoimi vähentää varallaoloa ja tarkastelee sijaisjärjestelyjä, hankintoja sekä leasing-menoja.
Konsernipalveluissa tehostetaan muun muassa tukipalveluiden toimintamalleja ja prosesseja sekä tietohallinnon toimintaa. Lisäksi hyvinvointialueen tilankäyttöä tehostetaan edelleen. Hyvinvointialueen järjestöavustuksiin esitetään nykytason mukaisesti noin 1 miljoonaa euroa.
Palveluverkossa rajattuja muutoksia
Vuodelle 2027 esitetään palveluverkkomääritelmän mukaisiin palveluihin rajattuja muutoksia ikääntyneiden palvelujen toimipisteisiin. Äänekosken Suolahdessa sijaitsevan Kotisataman sekä Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan Liisan ja Antin pirtin vuokrasopimukset päättyvät kiinteistöjen omistajien aloitteesta. Asiakkaiden ympärivuorokautinen asuminen on tarkoitus järjestää heidän tarpeidensa mukaisesti muissa toimipisteissä. Konneveden Konnelan lyhytaikainen asuminen on tarkoitus järjestää jatkossa muissa toimipisteissä, pääasiassa Äänekoskella.
Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan erillisistä tiloista Luhangassa, Pihtiputaan Muurasjärvellä, Kannonkoskella ja Petäjävedellä on tarkoitus luopua, koska asiakasmäärä on ollut suhteellisen pieni. Palvelu järjestetään lähimmissä muissa päivätoiminnan toimipisteessä, joihin hyvinvointialue järjestää kuljetuksen.
Lisäksi esimerkiksi yhteisöllisen asumisen toimipisteisiin tulee muutoksia ja eri palvelujen toimipisteissä on esimerkiksi tilojen tiivistämistä ja osoitteiden muutoksia. Asiakkaille kerrotaan muutoksista ja palvelun käytännön järjestelyistä tarkemmin valmistelun edetessä.
Muutokset toteutetaan ensisijaisesti henkilöstön luonnollista vaihtuvuutta hyödyntäen
Ensi vuoden henkilöstövähennyksen arvioidaan olevan 492 henkilötyövuotta. Vähennys on pienempi kuin hyvinvointialueen vuosittainen, noin 600 henkilön vaihtuvuus. Henkilöstövaikutuksissa pyritään hyödyntämään luonnollista poistumaa ja päättyviä määräaikaisuuksia sekä tällä hetkellä täyttämättä olevia tehtäviä. Jatkossa koko hyvinvointialueen henkilöstöllä työskentelyalueena olisi yhdenmukaisesti hyvinvointialue. Yhteistoimintamenettely jatkuu marraskuulle saakka. Samoin johtamisjärjestelmän arvioinnista tulevat muutokset lisätään talousarvioon marraskuun aikana.
Talousarvioesityksen lähtökohtana on, ettei henkilöstöä lomauteta vuonna 2027, jos talous toteutuu suunnitellusti. Jos talousarvio uhkaa ylittyä, lomautuksia voidaan käyttää tarvittaessa vuoden 2026 periaatteiden mukaisesti.
Taloustilanteen parantumisen myötä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaseteli palautetaan. Etu on 100 euroa työntekijää kohden, ja siihen varataan 1,1 miljoonaa euroa.
Menot vuoden 2026 tasolla
Vuoden 2027 talousarvioesityksen toimintakulut ovat noin 1,43 miljardia euroa, eli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2026 muutetussa talousarviossa. Valtion yleiskatteista rahoitusta arvioidaan saatavan noin 1,33 miljardia euroa. Talouden sopeuttamistoimenpiteistä 48,54 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, 11,71 miljoonaa euroa konsernipalveluihin ja 1,04 miljoonaa euroa pelastustoimeen.
Talousarvio etenee päätöksentekoon
Lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet antavat hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksestä lausuntonsa loka–marraskuussa. Aluevaltuusto käy talousarviosta lähetekeskustelun 10.11. Aluehallitus käsittelee talousarviota seminaarissaan 24.–25.11. ja antaa esityksensä aluevaltuustolle 25.11. Aluevaltuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta 8.12.
Liitteet:
- Keski-Suomen hyvinvointialue talousarvioesitys 2027 ja taloussuunnitelma 2027–2030 (pdf)
- Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys 2027, esitysmateriaali (pdf)
- Keski-Suomen hyvinvointialue päivitetty investointisuunnitelma 2027–2030 (pdf)
- Keski-Suomen hyvinvointialue investointisuunnitelma 2028–2031 (pdf)
Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Johanna Aaltovs. konsernipalveluiden toimialajohtaja, lakiasiainjohtajaPuh:050 434 6544johanna.aalto@hyvaks.fi
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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