Selvitys: Tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmatuen laajentamiselle parhaat edellytykset peruna-, vilja- ja naudanliha-aloilla

Toimintaohjelmatukea voitaisiin selvityksen perusteella laajentaa nykyisen hedelmä- ja vihannesalan lisäksi seuraavaksi peruna-, vilja- ja naudanliha-aloille. Näillä aloilla on tällä hetkellä parhaat edellytykset tuen käytölle, ja niillä toimii jo hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita.

”Peruna-alalla edellytykset ovat pisimmällä, vilja-alalla tarve kaupallisen yhteistyön ja tarjonnan kokoamisen kehittämiseen on suuri, ja naudanliha-alalla tuki voisi vahvistaa vasta kehittyvää tuottajaorganisaatiotoimintaa. Tukea voisi laajentaa muillekin aloille, mutta tässä vaiheessa eniten potentiaalia on näillä kolmella”, tiivistää vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, mitkä maataloustuotealat hyötyisivät jatkossa eniten EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP) kuuluvasta tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmatuesta ja millaisiin toimenpiteisiin toimintaohjelmissa pitäisi keskittyä. Nykyisin toimintaohjelmatuen käyttöönotto on Suomessa mahdollista vain hedelmä- ja vihannessektorilla.

Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehty selvitys on osa valmistautumista vuoden 2027 jälkeen alkavaan EU:n monivuotiseen rahoituskauteen ja sitä koskevan kumppanuussuunnitelman valmisteluun.

Toimintaohjelmilla halutaan parantaa tuottajien asemaa arvoketjussa

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotealan tuottajien perustama yhteenliittymä. Suomessa on tällä hetkellä 15 hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota, joista kuusi on hyväksytty EU:n nykyisellä rahoituskaudella. EU:n tuki tuottajaorganisaatioille kanavoidaan monivuotisen toimintaohjelman kautta, jossa hakijana toimiva tuottajaorganisaatio esittää omat tavoitteensa ja toimenpiteensä tuottajaorganisaatioille asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden valikoimasta.

Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa tuottajien kilpailukykyä esimerkiksi tuotannon suunnittelun, tarjonnan keskittämisen, tuottajahintojen parantamisen, markkinoinnin, tuotantokustannusten alentamisen ja tuotteiden laadun parantamisen keinoin. Tukea toimintaohjelmaan hyväksytyille toimenpiteille haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteisesti.

Selvityksen mukaan peruna-alan toimia voisivat olla tuotekehitys, varastointi, käsittely ja pakkaaminen, markkinointi sekä kansainvälistyminen. Vilja-alalla tulisi painottaa yhteistä kaupallista toimintaa, markkinaosaamista, uusien markkinakanavien kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Naudanliha-alalla soveltuvia toimia ovat tuotannon tehokkuutta ja ympäristökestävyyttä parantavat investoinnit, laadunhallinta ja jäljitettävyys sekä markkinointi ja markkinoille pääsy.

Suomessa on kuluvan rahoituskauden aikana käynnissä kolme hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelmaa. Tuki on osaltaan vahvistanut tuottajaorganisaatioiden toimintaa ja jäsenten kaupallista yhteistyötä sekä mahdollistanut investointeja toiminnan kehittämiseksi.

”Kokemukset osoittavat, että tuottajaorganisaatiot voivat vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla, ja toimintaohjelman toimenpiteillä on pystytty parantamaan tuotannon koordinointia ja markkinoille saattamista, kehittämään tuotteiden laatua ja vahvistamaan yhteistä markkinatoimintaa”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Toimintaohjelmatuki itsessään ei synnytä toimivaa tuottajayhteistyötä, se vahvistaa olemassa olevaa kaupallista yhteistyötä, riittävää kaupan pidettävän tuotannon arvoa ja jäsenten sitoutumista.

Tukeen vahvempi kaupallinen painotus ja kevyempi hallinto

Selvityksessä suositellaan toimintaohjelmatuen vahvempaa suuntaamista kaupalliseen toimintaan, markkinoille pääsyyn ja tuottajien markkina-aseman vahvistamiseen. Tuettujen toimenpiteiden tulee tuottaa organisaation jäsenille yhteistä lisäarvoa.

”Lisäksi tuen kansallisessa toimeenpanossa tulee painottaa selkeitä ja ennakoitavia menettelyjä sekä hallinnollisen taakan vähentämistä. Nykyisen toimintaohjelmatuen hakeminen, kustannusten todentaminen, raportointi ja maksatus koetaan raskaiksi”, sanoo Päivi Kujala.

Selvitys on rahoitettu Maatilatalouden kehittämisrahasto Makerasta. Selvitys on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/julkaisut/tuottajaorganisaatioiden-toimintaohjelmatuen-soveltuvuus-ja-kehittamismahdollisuudet-suomessa/