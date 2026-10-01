Finnish Comms Awards juhlii 15 vuotta – tässä ovat vuoden 2026 finalistit
6.10.2026 11:00:00 EEST | Marketing Finland ry | Tiedote
Finnish Comms Awards on nostanut esiin suomalaisen viestinnän vaikuttavimpia tekoja ja alan parhaita tekijöitä jo 15 vuoden ajan. Nyt juhlavuoden finalistit on valittu: 159 kilpailutyön joukosta loppusuoralle eteni 82 työtä 23 eri toimistosta. Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: United Imaginations (19), SEK (10) Netprofile (7) ja Viestintätoimisto Kaiku (7). Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -gaalassa, Helsingissä, torstaina 5.11.2026. Kilpailun järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Vuoden 2026 kilpailun päätuomarin, Mellakka-yhtiöiden hallituksen puheenjohtajan Santtu Parkkosen mukaan kilpailutöissä näkyy paitsi alan korkea taso myös viestinnän aseman vahvistuminen osana organisaatioiden strategista päätöksentekoa.
”Edellisvuosien tapaan taso oli korkea. Nyrkkisääntönä kilpailussa pidetään, että ensimmäisellä tuomarointikierroksella alle 50 pistettä saanut työ ei voi päästä jatkoon. Tänä vuonna yksikään työ ei mennyt edes lähelle sitä. Kaikkien jatkoon menevien töiden pistemäärät olivat yli 80.
Viestintää on pitkään huudeltu kulmahuoneisiin. Kilpailutöiden perusteella näyttää siltä, että nyt se on siellä, ja viestintätoimistoista on tullut johdon strategisia sparraajia. Toinenkin muutos oli havaittavissa. Tässä ajassa tuotetaan enemmän sisältöä eri kanaviin kuin koskaan ja kaikki voivat tuoda äänensä kuuluviin. Siksi oli ilahduttavaa huomata, että viestintätoimistot eivät tyydy vain lisäämään sisällön määrää vaan tuovat tekoälyn värittämään keskusteluun mukaan faktatietoa ja asiantuntijuutta, joka lähtee ihmisistä, perustuu luomuälyyn.”
Pääkategoria 1:n voittajat valitaan tuomarointipäivässä 20.10.2026, jossa finalistit pitchaavat työnsä tuomaristolle. Pääkategoria 2:n töitä ei pitchata, vaan tuomaristo valitsee kategorioiden voittajat finalistien joukosta erillisessä tuomaristokokouksessa.
Laaja-alainen tuomaristo arvioi vuoden parhaimmiston
Tuomaristoon on valittu tänä vuonna 40 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat suomalaisen viestinnän huippuosaamista eri toimialoilta ja toimistoista. Tuomariston monialaisella kokoonpanolla varmistetaan kilpailutöiden tasapuolinen arviointi sekä riittävä määrä arvioijia jokaiselle työlle. Tuomarit jääväävät itsensä omien sekä lähipiiriinsä kuuluvien töiden arvioinnista. Tuomariston työskentelyä ohjaavat päätuomari Santtu Parkkonen, varapäätuomari Kaija Pohjala ja sääntötuomari Tiinu Wuolio.
Tuomarit arvioivat ja pisteyttävät heille osoitetut kilpailutyöt itsenäisesti näkemättä muiden tuomareiden antamia pisteitä. Satunnaisen vaihtelun vaikutusta vähennetään varmistamalla, että jokaisen työn arvioi riittävä määrä tuomareita. Lisäksi isojen vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta tuomariston yhteinen linja erottuisi.
Juhlavuosi huipentuu Finnish Comms Awards -gaalaan
15. juhlavuoden Finnish Comms Awards -gaala järjestetään upeassa Clarion Hotel Helsingissä, torstaina 5.11.2026. Gaalaliput ovat nyt myynnissä Early Bird -hinnoin 13.10. asti. Yksittäiset gaalaliput ja 10-hengen gaalapöydät ovat varattavissa Eventillasta: https://ssl.eventilla.com/event/a70El.
Vuoden 2026 kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Grano Oy, JCDecaux, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Velox Logistiikka Oy ja Viesti ry.
Finnish Comms Awards 2026 finalistit kategorioittain aakkosjärjestyksessä:
Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi
Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen
DNV Cyber: kyberturvapalvelujen tarjoajasta luotetuksi kyberkestävyyden asiantuntijaääneksi
DNV Cyber & Oy SEK Ab
Epäilyistä eturiviin – Coinmotionin strateginen matka ajatusjohtajaksi
Coinmotion & Netprofile Finland Oy
Optikko löysi äänensä: matka julkisen keskustelun eturiviin
Instrumentarium & PHS BBDO
Tuntemattomasta teknologiaosaajasta pilviturvallisuuden valtakunnalliseksi vaikuttajaksi
UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy
Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen
Kaikkien Lidl – monimuotoisuustyö osaksi Lidlin työnantajakuvaa ja arkea
Lidl Suomi Ky & Duunitori Oy
Paremman työn resepti – asiantuntijoiden äänellä rakennettu työnantajakuva
Atria Suomi Oy & Duunitori Oy
Ship Happens – Merenkulkualan uusi työnantajakuva
Suomen Varustamot ry & Viestintätoimisto Kaiku
Tulevaisuus löytyy talon sisältä: Urapolkumalli vahvistaa HUS Diagnostiikkakeskuksen työnantajakuvaa ja osaajien sitoutumista
HUS Diagnostiikkakeskus & Viestintätoimisto Kaiku
Kriisiviestintä ja varautuminen
Tarinan toinen puoli: miten viestintä turvasi Ylvan ravintolaliiketoiminnan jatkuvuuden keskellä kriisiä
Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku
Strategia- tai muutosviestintä
Härmän Kylpylä - Strategiamatka kilpailuetuun, jota ei voi kopioida
Härmän Kylpylä & Alma Media
Kaikkien Lidl – arvopohjaisen strategian jalkauttaminen johtamiskäytännöksi
Lidl Suomi Ky & Duunitori Oy
Koko Suomen ruokastrategia
KESPRO & United Imaginations
Tarinan toinen puoli: miten onnistunut muutosviestintä kantoi Ylvan ravintolaliiketoiminnan ennätystulokseen keskellä kriisiä
Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku
Volyymista vaikuttavuuteen: auditointi muutti ETK:n viestinnän suuntaa
Eläketurvakeskus (ETK) & Brunnen Communications Oy
Strateginen viestintäkonsultointi
Eurooppalaisesta pilviturvallisuudesta kärkipuheenaihe Suomessa
UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy
Intohimotyöryhmä – kuinka Kespro kasvoi tavarantoimittajasta alan äänitorveksi
KESPRO & United Imaginations
Maineesta Coinmontioinin liiketoimintakriittinen voimavara
Coinmotion & Netprofile Finland Oy
Tarinan toinen puoli: miten strateginen viestintä kantoi Ylvan ravintolaliiketoiminnan ennätystulokseen keskellä kriisiä
Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku
Ulkoinen viestintä
Data suojaan! Viestintä herätti organisaatiot Suomessa
UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy
DNV Cyber: yhteinen kyberkestävyyden narratiivi kansainväliselle markkina-alueelle
DNV Cyber & Oy SEK Ab
Epäilyistä eturiviin – Coinmotionin matka median valokeilaan
Coinmotion & Netprofile Finland Oy
Intohimotyöryhmä – kuinka ravintola-ala sai äänensä kuuluviin
KESPRO & United Imaginations
Kun viestintä rakentaa siltoja – Hailuodon kiinteän yhteyden viestinnässä kiinnostuksesta luotiin luottamusta
Väylävirasto & Viestintätoimisto Kaiku Tampere
Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat
Kunnon mieheksi ei kasveta yksin – Reissumiehen pitkäjänteinen mieskuvatyö 2024–2027
Fazer Leipomot Oy (Oululainen Reissumies) & Oy SEK Ab
Ratkaisut pintaan – viestinnällä kohti puhtaampaa Saaristomerta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus/Saaristomeri-ohjelma & Ahjo Communications Oy
Samsung Solve for Tomorrow - lasten ja nuorten tiede- ja yhteiskuntaohjelma
Samsung Electronics Nordic Ab & OSG Viestintä
Viestintävalmennus ja simulaatiot
Kohti seuraavaa huippua – ABB:n globaalin johtoryhmän esiintymisvalmiudet tähtitasolle
ABB & Oy SEK Ab
Tavoitteena pysyvä muutos johtamisviestinnässä! - Johdon ja esihenkilöiden valmennukset Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen brändin ja strategian rakentajin
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) & Ahjo Communications Oy
Valmius paineen alla: Visma Solutionsin kybersimulaatiot
Visma Solutions Oy & Netprofile Finland Oy
Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä
Holvista hoviin: Talouspulssi toi yritysten todellisen tilanteen talouskeskusteluun
Visma Solutions / Netvisor & Netprofile Finland Oy
Sanoja syötäväksi – pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ravintola-alan puolesta
KESPRO & United Imaginations
Pro Bono
PrideBot – Vihasta avuksi
Helsinki Pride -yhteisö ry & Impact Agency Fabrik Oy
Bonus: Consider it done!
Insight Track – trendiraportti viestintäalan ja liiketoiminnan asialla
Netprofile Finland Oy
Suomalainen ruokakulttuuri maailmankartalle – näin syntyi Suomen ensimmäinen kansallismenu
KESPRO ja Visit Finland & United Imaginations
Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat
Lanseeraus
Mieli iholla – Päävalmentaja toi nuorten mielen hyvinvoinnin Suomen urheilukentille
OP Pohjola ja MIELI ry & United Imaginations
Museomatkat – lanseeraus, jossa elämyksellisyys viritettiin huippuunsa
Museokortti (FMA Creations Oy) & Oy SEK Ab
The Midnight Sun Hunt
Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations
Verkkokaupasta kivijalkaan - Fiksuruoan vyöry toi kaupan alalle kaivatun toimijan
Fiksuruoka & Mellakka Helsinki
Mediaviestintä (kansainvälinen)
Hideout Villas goes Oscars
Hideout Villas Ltd. & Drama Queen Communications Py
Näin suomalainen teknologiapalkinto valjastettiin rakentamaan Suomen maakuvaa
Business Finland & Mellakka Helsinki
Operation: Make Pamela a Hyytiäinen
Helsinki Partners & United Imaginations
The Midnight Sun Hunt
Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations
Visit K-Supermarket – Tarttuminen ilmiöön keräsi miljardi silmäparia ympäri maailmaa
K-Supermarket & United Imaginations
Mediaviestintä (Suomi)
Optikosta uutislähteeksi: nousu uutisnäkyvyyden nelosesta ykköseksi
Instrumentarium & PHS BBDO
Syöpä ei ole kiveen hakattu: Docrates Mehiläinen nosti miesten intiimiterveyden valokeilaan
Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala & NoA | Bob the Robot
Tuulilasista tuli liikenteen tärkein näyttöruutu
Carglass Finland & Republic of Communications
Vedetään pultit – Varainhankintakampanja, joka kasvatti suomalaisten merenpuolustustahtoa ja lähes tuplasi tavoitteensa
John Nurmisen Säätiö & United Imaginations
Vuoden huonoimmat tuotteet – kun kaupan tärkein viesti on ”jätä ostamatta”
Verkkokauppa.com & Miltton
PR-tilaisuus
“Halpa, laadukas ja loppuunmyyty – oliko Lidlerie syksyn kovin markkinointitempaus?”
Lidl Suomi Ky & Mellakka Helsinki
Itärannikon menestystarina: PR-tilaisuudet siivittivät Kotka-Haminan matkailun nousuun
Visit Kotka-Hamina (Cursor Oy) & Oy SEK Ab
Tapahtuma, tempaus tai repäisy
Case Lakula – eli kuinka Kouvola katosi kartalta ja Lakula löytyi otsikoista
Kouvolan Lakritsi & Nitro
Helsinki SAUNAVISION löi löylyä lauteille ja otsikoihin
saunat.fi ja Helsingin kaupunki & Viestintätoimisto Drum
Operation: Make Pamela a Hyytiäinen
Helsinki Partners & United Imaginations
The Doggy Route to Happiness
Helsinki Partners & United Imaginations
The Midnight Sun Hunt
Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations
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Johtoajatuksia-podcast teki yritysjohdon tavoittamisesta suhdetyötä
DNA Oyj & Netprofile Finland Oy
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City of Triplan pormestarivaalit – Kuinka Triplasta tuli kaupunki, jonka vaalit kiinnostivat koko Suomea
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John Nurmisen Säätiö & United Imaginations
Yhdessä Supersankareiden rinnalla: Flying Tiger Copenhagen x we4you ry
we4you ry ja Flying Tiger Copenhagen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santtu ParkkonenFinnish Comms Awards 2026 Päätuomari ja Mellakka-yhtiöiden (Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Kollab) hallituksen puheenjohtajaMellakkaPuh:+358 40 091 1130santtu@mellakkahelsinki.fi
Riikka-Maria LemminkiToimitusjohtajaMarketing FinlandPuh:0405781974riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi
Pia TornikoskiPääsihteeriVaLa ryPuh:040 596 3763paasihteeri@vala.fi
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Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
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