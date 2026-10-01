Finnish Comms Awards juhlii 15 vuotta – tässä ovat vuoden 2026 finalistit

Vuoden 2026 kilpailun päätuomarin, Mellakka-yhtiöiden hallituksen puheenjohtajan Santtu Parkkosen mukaan kilpailutöissä näkyy paitsi alan korkea taso myös viestinnän aseman vahvistuminen osana organisaatioiden strategista päätöksentekoa.

”Edellisvuosien tapaan taso oli korkea. Nyrkkisääntönä kilpailussa pidetään, että ensimmäisellä tuomarointikierroksella alle 50 pistettä saanut työ ei voi päästä jatkoon. Tänä vuonna yksikään työ ei mennyt edes lähelle sitä. Kaikkien jatkoon menevien töiden pistemäärät olivat yli 80.

Viestintää on pitkään huudeltu kulmahuoneisiin. Kilpailutöiden perusteella näyttää siltä, että nyt se on siellä, ja viestintätoimistoista on tullut johdon strategisia sparraajia. Toinenkin muutos oli havaittavissa. Tässä ajassa tuotetaan enemmän sisältöä eri kanaviin kuin koskaan ja kaikki voivat tuoda äänensä kuuluviin. Siksi oli ilahduttavaa huomata, että viestintätoimistot eivät tyydy vain lisäämään sisällön määrää vaan tuovat tekoälyn värittämään keskusteluun mukaan faktatietoa ja asiantuntijuutta, joka lähtee ihmisistä, perustuu luomuälyyn.”

Pääkategoria 1:n voittajat valitaan tuomarointipäivässä 20.10.2026, jossa finalistit pitchaavat työnsä tuomaristolle. Pääkategoria 2:n töitä ei pitchata, vaan tuomaristo valitsee kategorioiden voittajat finalistien joukosta erillisessä tuomaristokokouksessa.

Laaja-alainen tuomaristo arvioi vuoden parhaimmiston

Tuomaristoon on valittu tänä vuonna 40 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat suomalaisen viestinnän huippuosaamista eri toimialoilta ja toimistoista. Tuomariston monialaisella kokoonpanolla varmistetaan kilpailutöiden tasapuolinen arviointi sekä riittävä määrä arvioijia jokaiselle työlle. Tuomarit jääväävät itsensä omien sekä lähipiiriinsä kuuluvien töiden arvioinnista. Tuomariston työskentelyä ohjaavat päätuomari Santtu Parkkonen, varapäätuomari Kaija Pohjala ja sääntötuomari Tiinu Wuolio.

Tuomarit arvioivat ja pisteyttävät heille osoitetut kilpailutyöt itsenäisesti näkemättä muiden tuomareiden antamia pisteitä. Satunnaisen vaihtelun vaikutusta vähennetään varmistamalla, että jokaisen työn arvioi riittävä määrä tuomareita. Lisäksi isojen vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta tuomariston yhteinen linja erottuisi.

Juhlavuosi huipentuu Finnish Comms Awards -gaalaan

15. juhlavuoden Finnish Comms Awards -gaala järjestetään upeassa Clarion Hotel Helsingissä, torstaina 5.11.2026. Gaalaliput ovat nyt myynnissä Early Bird -hinnoin 13.10. asti. Yksittäiset gaalaliput ja 10-hengen gaalapöydät ovat varattavissa Eventillasta: https://ssl.eventilla.com/event/a70El.

Vuoden 2026 kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Grano Oy, JCDecaux, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Velox Logistiikka Oy ja Viesti ry.

Finnish Comms Awards 2026 finalistit kategorioittain aakkosjärjestyksessä:

Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi

Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen

DNV Cyber: kyberturvapalvelujen tarjoajasta luotetuksi kyberkestävyyden asiantuntijaääneksi

DNV Cyber & Oy SEK Ab

Epäilyistä eturiviin – Coinmotionin strateginen matka ajatusjohtajaksi

Coinmotion & Netprofile Finland Oy

Optikko löysi äänensä: matka julkisen keskustelun eturiviin

Instrumentarium & PHS BBDO

Tuntemattomasta teknologiaosaajasta pilviturvallisuuden valtakunnalliseksi vaikuttajaksi

UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy

Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kaikkien Lidl – monimuotoisuustyö osaksi Lidlin työnantajakuvaa ja arkea

Lidl Suomi Ky & Duunitori Oy

Paremman työn resepti – asiantuntijoiden äänellä rakennettu työnantajakuva

Atria Suomi Oy & Duunitori Oy

Ship Happens – Merenkulkualan uusi työnantajakuva

Suomen Varustamot ry & Viestintätoimisto Kaiku

Tulevaisuus löytyy talon sisältä: Urapolkumalli vahvistaa HUS Diagnostiikkakeskuksen työnantajakuvaa ja osaajien sitoutumista

HUS Diagnostiikkakeskus & Viestintätoimisto Kaiku

Kriisiviestintä ja varautuminen

Tarinan toinen puoli: miten viestintä turvasi Ylvan ravintolaliiketoiminnan jatkuvuuden keskellä kriisiä

Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku

Strategia- tai muutosviestintä

Härmän Kylpylä - Strategiamatka kilpailuetuun, jota ei voi kopioida

Härmän Kylpylä & Alma Media

Kaikkien Lidl – arvopohjaisen strategian jalkauttaminen johtamiskäytännöksi

Lidl Suomi Ky & Duunitori Oy

Koko Suomen ruokastrategia

KESPRO & United Imaginations

Tarinan toinen puoli: miten onnistunut muutosviestintä kantoi Ylvan ravintolaliiketoiminnan ennätystulokseen keskellä kriisiä

Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku

Volyymista vaikuttavuuteen: auditointi muutti ETK:n viestinnän suuntaa

Eläketurvakeskus (ETK) & Brunnen Communications Oy

Strateginen viestintäkonsultointi

Eurooppalaisesta pilviturvallisuudesta kärkipuheenaihe Suomessa

UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy

Intohimotyöryhmä – kuinka Kespro kasvoi tavarantoimittajasta alan äänitorveksi

KESPRO & United Imaginations

Maineesta Coinmontioinin liiketoimintakriittinen voimavara

Coinmotion & Netprofile Finland Oy

Tarinan toinen puoli: miten strateginen viestintä kantoi Ylvan ravintolaliiketoiminnan ennätystulokseen keskellä kriisiä

Ylva Palvelut Oy & Viestintätoimisto Kaiku

Ulkoinen viestintä

Data suojaan! Viestintä herätti organisaatiot Suomessa

UpCloud Oy & Brunnen Communications Oy

DNV Cyber: yhteinen kyberkestävyyden narratiivi kansainväliselle markkina-alueelle

DNV Cyber & Oy SEK Ab

Epäilyistä eturiviin – Coinmotionin matka median valokeilaan

Coinmotion & Netprofile Finland Oy

Intohimotyöryhmä – kuinka ravintola-ala sai äänensä kuuluviin

KESPRO & United Imaginations

Kun viestintä rakentaa siltoja – Hailuodon kiinteän yhteyden viestinnässä kiinnostuksesta luotiin luottamusta

Väylävirasto & Viestintätoimisto Kaiku Tampere

Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat

Kunnon mieheksi ei kasveta yksin – Reissumiehen pitkäjänteinen mieskuvatyö 2024–2027

Fazer Leipomot Oy (Oululainen Reissumies) & Oy SEK Ab

Ratkaisut pintaan – viestinnällä kohti puhtaampaa Saaristomerta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus/Saaristomeri-ohjelma & Ahjo Communications Oy

Samsung Solve for Tomorrow - lasten ja nuorten tiede- ja yhteiskuntaohjelma

Samsung Electronics Nordic Ab & OSG Viestintä

Viestintävalmennus ja simulaatiot





Kohti seuraavaa huippua – ABB:n globaalin johtoryhmän esiintymisvalmiudet tähtitasolle

ABB & Oy SEK Ab

Tavoitteena pysyvä muutos johtamisviestinnässä! - Johdon ja esihenkilöiden valmennukset Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen brändin ja strategian rakentajin

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) & Ahjo Communications Oy

Valmius paineen alla: Visma Solutionsin kybersimulaatiot

Visma Solutions Oy & Netprofile Finland Oy

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä

Holvista hoviin: Talouspulssi toi yritysten todellisen tilanteen talouskeskusteluun

Visma Solutions / Netvisor & Netprofile Finland Oy

Sanoja syötäväksi – pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ravintola-alan puolesta

KESPRO & United Imaginations

Pro Bono





PrideBot – Vihasta avuksi

Helsinki Pride -yhteisö ry & Impact Agency Fabrik Oy

Bonus: Consider it done!

Insight Track – trendiraportti viestintäalan ja liiketoiminnan asialla

Netprofile Finland Oy

Suomalainen ruokakulttuuri maailmankartalle – näin syntyi Suomen ensimmäinen kansallismenu

KESPRO ja Visit Finland & United Imaginations

Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat

Lanseeraus



Mieli iholla – Päävalmentaja toi nuorten mielen hyvinvoinnin Suomen urheilukentille

OP Pohjola ja MIELI ry & United Imaginations

Museomatkat – lanseeraus, jossa elämyksellisyys viritettiin huippuunsa

Museokortti (FMA Creations Oy) & Oy SEK Ab

The Midnight Sun Hunt

Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations

Verkkokaupasta kivijalkaan - Fiksuruoan vyöry toi kaupan alalle kaivatun toimijan

Fiksuruoka & Mellakka Helsinki

Mediaviestintä (kansainvälinen)

Hideout Villas goes Oscars

Hideout Villas Ltd. & Drama Queen Communications Py

Näin suomalainen teknologiapalkinto valjastettiin rakentamaan Suomen maakuvaa

Business Finland & Mellakka Helsinki

Operation: Make Pamela a Hyytiäinen

Helsinki Partners & United Imaginations

The Midnight Sun Hunt

Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations

Visit K-Supermarket – Tarttuminen ilmiöön keräsi miljardi silmäparia ympäri maailmaa

K-Supermarket & United Imaginations

Mediaviestintä (Suomi)

Optikosta uutislähteeksi: nousu uutisnäkyvyyden nelosesta ykköseksi

Instrumentarium & PHS BBDO

Syöpä ei ole kiveen hakattu: Docrates Mehiläinen nosti miesten intiimiterveyden valokeilaan

Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala & NoA | Bob the Robot

Tuulilasista tuli liikenteen tärkein näyttöruutu

Carglass Finland & Republic of Communications

Vedetään pultit – Varainhankintakampanja, joka kasvatti suomalaisten merenpuolustustahtoa ja lähes tuplasi tavoitteensa

John Nurmisen Säätiö & United Imaginations

Vuoden huonoimmat tuotteet – kun kaupan tärkein viesti on ”jätä ostamatta”

Verkkokauppa.com & Miltton

PR-tilaisuus

“Halpa, laadukas ja loppuunmyyty – oliko Lidlerie syksyn kovin markkinointitempaus?”

Lidl Suomi Ky & Mellakka Helsinki

Itärannikon menestystarina: PR-tilaisuudet siivittivät Kotka-Haminan matkailun nousuun

Visit Kotka-Hamina (Cursor Oy) & Oy SEK Ab

Tapahtuma, tempaus tai repäisy

Case Lakula – eli kuinka Kouvola katosi kartalta ja Lakula löytyi otsikoista

Kouvolan Lakritsi & Nitro

Helsinki SAUNAVISION löi löylyä lauteille ja otsikoihin

saunat.fi ja Helsingin kaupunki & Viestintätoimisto Drum

Operation: Make Pamela a Hyytiäinen

Helsinki Partners & United Imaginations

The Doggy Route to Happiness

Helsinki Partners & United Imaginations

The Midnight Sun Hunt

Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations

Podcast

Pääasia-podcast – Kuinka puhe riippuvuudesta kantoi vastaanotolle saakka

Mehiläinen & NoA | Bob the Robot

Johtoajatuksia-podcast teki yritysjohdon tavoittamisesta suhdetyötä

DNA Oyj & Netprofile Finland Oy

Natiivi- ja sisältömarkkinointi

City of Triplan pormestarivaalit – Kuinka Triplasta tuli kaupunki, jonka vaalit kiinnostivat koko Suomea

Mall of Tripla & NoA | Bob the Robot

Pieni pala Suomea

Fazer (Fazerin Sininen / Fazer Makeiset) & Oy SEK Ab

Sosiaalinen media

Chill Like a Finn: Maailman onnellisimman kansan kesäloma nousi somen kautta matkailuilmiöksi

Visit Finland & Oy SEK Ab

OP Money Challenge, Rahareality joka opetti taloustaitoja nuorille viihteen keinoin

OP Pohjola & Gimme Ya Wallet

TikTok Currency – Katselukerroista valuutta

Verkkokauppa.com & NoA | Bob the Robot

Vaikuttajamarkkinointi

City of Triplan pormestarivaalit – Kuinka Triplasta tuli kaupunki, jonka vaalit kiinnostivat koko Suomea

Mall of Tripla & NoA | Bob the Robot

Lukuboost – somevaikuttajat lukemisen kulttuurin rakentajina

WSOY, Messukeskus, Storytel, Suomen Kustannusyhdistys, Lukukeskus, Euroopan komission Suomen-edustusto, Alfred Kordelinin säätiö & PING Helsinki

Luota itseesi: epävarmuus sai kahdet kasvot

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) & Avidly

OP Money Challenge, Rahareality joka opetti taloustaitoja nuorille viihteen keinoin

OP Pohjola & Gimme Ya Wallet

Viestintäkampanja: B2C

Operation: Make Pamela a Hyytiäinen

Helsinki Partners & United Imaginations

Syöpä ei ole kiveen hakattu: Docrates Mehiläinen nosti miesten intiimiterveyden valokeilaan

Docrates Mehiläinen Syöpäsairaala & NoA | Bob the Robot

The Midnight Sun Hunt

Visit Levi, Levi Ski Resort ja Agnico Eagle Finland & United Imaginations

Viestintäkampanja: julkishallinto

Kun viestintä rakentaa siltoja – Hailuodon kiinteän yhteyden viestinnässä kiinnostuksesta luotiin luottamusta

Väylävirasto & Viestintätoimisto Kaiku Tampere

Luota itseesi: epävarmuus sai kahdet kasvot

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) & Avidly

Pitkäjänteinen viestintä teki turkulaisista Turku–Kupittaa-hankkeen puolestapuhujia

Väylävirasto ja Turun kaupunki & Ahjo Communications Oy

Viestintäkampanja: järjestöt ja muut tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot

HelsinkiMissio Sylikaveri: kun muut pyysivät rahaa, me pyysimme aikaa.

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UNICEF toi Ukrainan ilmahälytykset keskelle Helsinkiä

Suomen UNICEF & United Imaginations

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Poissaolon syy – sama ääni, toinen todellisuus

Ronald McDonald Lastentalosäätiö & BAD Agency

Haaste isille - Tiedätkö mitä poikasi ajattelee naisista?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Avidly

Bonus: Wow-kategoria!

MadWe – Harjoitteluohjelma, joka teki monimuotoisuudesta kilpailuedun

Oy SEK Ab

Kantsun Karhut – Mainoskilpailu, jossa kuluttaja on tuomari.

N2 Creative

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Suomi juosten – 1 500 kilometriä ja 164 465 euroa nuorten mielenterveydelle

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry

UNICEF toi Ukrainan ilmahälytykset Helsinkiin ja kuusinkertaisti lahjoitukset

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Vedetään pultit – Varainhankintakampanja, joka kasvatti suomalaisten merenpuolustustahtoa ja lähes tuplasi tavoitteensa

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Yhdessä Supersankareiden rinnalla: Flying Tiger Copenhagen x we4you ry

we4you ry ja Flying Tiger Copenhagen