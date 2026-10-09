Varha on parantanut potilaiden jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista
12.10.2026 08:58:46 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta potilaat pääsevät viivytyksettä siirtymään jatkohoitoon päivystystarpeen päätyttyä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Akuutin päivystystoimipisteissä. Asia ei anna aihetta Lupa- ja valvontaviraston enempiin toimenpiteisiin. Virasto määräsi maaliskuussa Varhan huolehtimaan asian kuntoon elokuun 2026 loppuun mennessä.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa Varhan antaman selvityksen perusteella, että hyvinvointialue on toteuttanut useita vuodelle 2026 suunniteltuja korjaavia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa 26-paikkaisen akuutin geriatrisen perustason vuodeosaston avaaminen Tyks Mäntymäen sairaalaan toukokuussa, henkilöstöresurssin lisäys Tyks yleislääketieteen suljettujen sairaansijojen avaamiseen, Loimaalle avattava kuntouttava arviointiyksikkö sekä lisäpanostus ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluihin. Näiden lisäksi Tyks-sairaalapalvelut on muun muassa ottanut käyttöön koko sairaalapalveluja koskevan toimintamallin Tyks Akuutissa jatkohoitoa odottavien potilaiden siirrosta osastohoitoon enintään 24 tunnin kuluessa päivystykseen saapumisesta.
Selvityksen perusteella päivystyksessä yli 24 tuntia viipyneiden potilaiden määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, eikä kesän aikana ole esiintynyt merkittäviä ruuhkautumistilanteita. Jatkohoitopaikkojen saatavuus on parantunut ja potilaat on pääsääntöisesti voitu sijoittaa tarkoituksenmukaisiin hoitopaikkoihin päivystyshoidon tarpeen päätyttyä.
Lupa- ja valvontaviraston arvion mukaan Varhan tekemät toimenpiteet ovat saapuneen selvityksen perusteella olleet vaikuttavia. Selvityksen perusteella Varha seuraa päivystyksessä pitkittyneeseen oleskeluun vaikuttavia tekijöitä ja kehittää toimintaa seurannan perusteella edelleen. Lupa- ja valvontavirasto pitää tärkeänä, että Varha jatkaa Tyks Akuutin potilaiden jatkohoitoon pääsyn seurantaa omavalvonnallisesti ja ryhtyy tarvittaessa uusiin toimenpiteisiin.
Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Maria Raitakari, sosiaali- ja terveysalan osasto,
0295 254 000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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