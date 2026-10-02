Lappeen koulu on vuoden 2026 KiVa-koulu
6.10.2026 12:47:17 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Lappeenrantalainen Lappeen koulu on valittu vuoden 2026 KiVa-kouluksi. Tunnustus myönnetään koululle pitkäjänteisestä, suunnitelmallisesta ja näkyvästä kiusaamisen vastaisesta työstä. KiVa Koulu -ohjelma on Lappeen koulussa kiinteä osa koulun arkea, ja ohjelmaa toteutetaan esimerkillisesti niin kiusaamisen ennaltaehkäisyssä kuin kiusaamistilanteisiin puuttumisessa.
Vuoden KiVa-koulu -kilpailun arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten koulu toteuttaa ohjelmaa KiVan laatusuositusten mukaisesti. Lappeen koulu sai hakemuksen ja KiVan vuosittaisista oppilas- ja henkilöstökyselyistä saatujen tulosten perusteella yhteensä 83 pistettä 85 mahdollisesta.
Lappeen koulu rakentaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisöä, jossa jokainen oppilas voi kokea tulevansa hyväksytyksi. Koulu on ollut KiVa-toiminnassa mukana kymmenen vuoden ajan.
Rehtori Mikko Tilli kertoo, että pitkään jatkunut kiusaamisen vastainen työ on tullut tärkeäksi osaksi koulun toimintakulttuuria.
– Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka on tehnyt ansiokasta työtä kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä ja kiusaamiseen puuttumisessa. Tiimin lisäksi tietysti koko henkilökunnan sitoutuminen asiaan on tärkeää. Henkilökunta ja KiVa-tiimi hoitavat tuota kokonaisuutta ihailtavan hienosti, Tilli kiittää.
– KiVa-toiminta on ennen kaikkea ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää työtä, jossa panostamme yhteishenkeen ja siihen, että oppilaat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Nämä ovat merkittäviä hyvinvoinnin, työrauhan ja turvallisuuden tekijöitä, hän sanoo.
KiVa näkyy koko koulupolun ajan
Lappeen koulussa KiVa-oppitunnit toteutetaan laatusuositusten mukaisesti ohjelman kohdeluokilla 1 ja 4. Työ ei kuitenkaan rajoitu näihin vuosiluokkiin, vaan KiVa-teemoja käsitellään ylimääräisillä oppitunneilla myös muilla vuosiluokilla. Näin turvalliseen kouluyhteisöön, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä taitoja vahvistetaan läpi koulupolun.
Myös kiusaamistilanteisiin puututaan järjestelmällisesti KiVa-ohjelman toimintamallien mukaisesti ja tapausten seurantaan kiinnitetään huomiota. Vastuut on määritelty selkeästi, toimintaa ohjaa suunnitelma ja kouluyhteisölle sekä huoltajille viestitään aktiivisesti KiVa-ohjelmasta ja koulun kiusaamisen vastaisesta työstä.
Ohjelman näkyvyydestä koulun arjessa kertoo myös vuosittainen oppilaskysely: 93 prosenttia Lappeen koulun oppilaista tiesi, että heidän koulussaan toteutetaan KiVa-ohjelmaa. Tulos osoittaa, että kiusaamisen vastainen työ on oppilaille tunnistettava osa koulun toimintaa.
– Laadukkaan kiusaamisen vastaisen työn ytimessä on jatkuvuus. Lappeen koulussa turvalliseen yhdessäoloon tarvittavia taitoja ja asenteita rakennetaan jo koulupolun alussa ja vahvistetaan järjestelmällisesti vuosien varrella. Koulu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka KiVa ei jää yksittäisiksi oppitunneiksi tai tapahtumiksi, vaan siitä tulee osa koko kouluyhteisön toimintakulttuuria, KiVa Koulu -ohjelman projektikoordinaattori Anna Murgo kertoo.
KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.
Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana 730 rekisteröitynyttä koulua tai toimipistettä Suomessa, ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä 31 eri maassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna MurgoProjektikoordinaattoriTurun yliopistoPuh:050 565 8592anna.murgo@utu.fi
Mikko TilliRehtoriLappeen kouluPuh:040 652 6587mikko.tilli@edu.lappeenranta.fi
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Lauri Tuomi Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan globaalin elinikäisen oppimisen työelämäprofessoriksi2.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Toimitusjohtaja, KTT Lauri Tuomi on kutsuttu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan työelämäprofessoriksi 1.10.2026 alkaen. Professuuri on osa-aikainen ja hän jatkaa Kvs-säätiön toimitusjohtajana.
Pyhimykset olivat keskiajan suomalaisille tärkeitä lähimmäisiä28.9.2026 12:45:25 EEST | Tiedote
Turun kirjamessuilla keskustellaan sunnuntaina 4.10. suomalaisesta pyhimyskulttuurista sekä Pyhästä Birgitasta. Juontajana toimii Turun yliopiston rehtori, kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Mukana keskustelemassa ovat tutkijat Anna-Stina Hägglund, Sofia Lahti ja Marika Räsänen.
Etsitkö haastateltavaksi tekoälyn asiantuntijaa? Kokosimme listan toimittajien käyttöön25.9.2026 10:11:42 EEST | Tiedote
Turun yliopistosta löytyy paljon tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy tekoälyyn. Tutkijat antavat mielellään haastatteluja omaan asiantuntijuusalueeseensa liittyen.
Tuore väitöstutkimus ehdottaa uutta menetelmää oikeustieteen binäärisen ajattelun haastamiseksi23.9.2026 12:26:04 EEST | Tiedote
Juho Aallon tuore oikeustieteen väitöskirja kyseenalaistaa totuttuja kaksinapaisuuteen perustuvia käsityksiä sukupuolesta ja oikeuden subjektista.
Väitös: Laaja PET-aineisto tarkensi kuvaa dopamiinitoiminnasta neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä23.9.2026 09:51:17 EEST | Tiedote
Tuoreessa väitöstutkimuksessa yhdistettiin aiemmin kerättyjä aivokuvia poikkeuksellisen laajaksi aineistoksi dopamiinitoiminnan tarkasteluun. Parkinsonin tauti oli selvästi yhteydessä madaltuneeseen dopamiinitoimintaan, kun taas muissa tarkastelluissa ryhmissä lepotilan reseptoritiheys ei eronnut verrokeista. Lisäksi ikä ja sukupuoli vaikuttivat dopamiinitoimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme