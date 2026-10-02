Lappeen koulu on vuoden 2026 KiVa-koulu

Vuoden KiVa-koulu -kilpailun arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten koulu toteuttaa ohjelmaa KiVan laatusuositusten mukaisesti. Lappeen koulu sai hakemuksen ja KiVan vuosittaisista oppilas- ja henkilöstökyselyistä saatujen tulosten perusteella yhteensä 83 pistettä 85 mahdollisesta.

Lappeen koulu rakentaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisöä, jossa jokainen oppilas voi kokea tulevansa hyväksytyksi. Koulu on ollut KiVa-toiminnassa mukana kymmenen vuoden ajan.

Rehtori Mikko Tilli kertoo, että pitkään jatkunut kiusaamisen vastainen työ on tullut tärkeäksi osaksi koulun toimintakulttuuria.

– Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka on tehnyt ansiokasta työtä kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä ja kiusaamiseen puuttumisessa. Tiimin lisäksi tietysti koko henkilökunnan sitoutuminen asiaan on tärkeää. Henkilökunta ja KiVa-tiimi hoitavat tuota kokonaisuutta ihailtavan hienosti, Tilli kiittää.

– KiVa-toiminta on ennen kaikkea ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää työtä, jossa panostamme yhteishenkeen ja siihen, että oppilaat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Nämä ovat merkittäviä hyvinvoinnin, työrauhan ja turvallisuuden tekijöitä, hän sanoo.

KiVa näkyy koko koulupolun ajan



Lappeen koulussa KiVa-oppitunnit toteutetaan laatusuositusten mukaisesti ohjelman kohdeluokilla 1 ja 4. Työ ei kuitenkaan rajoitu näihin vuosiluokkiin, vaan KiVa-teemoja käsitellään ylimääräisillä oppitunneilla myös muilla vuosiluokilla. Näin turvalliseen kouluyhteisöön, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä taitoja vahvistetaan läpi koulupolun.

Myös kiusaamistilanteisiin puututaan järjestelmällisesti KiVa-ohjelman toimintamallien mukaisesti ja tapausten seurantaan kiinnitetään huomiota. Vastuut on määritelty selkeästi, toimintaa ohjaa suunnitelma ja kouluyhteisölle sekä huoltajille viestitään aktiivisesti KiVa-ohjelmasta ja koulun kiusaamisen vastaisesta työstä.

Ohjelman näkyvyydestä koulun arjessa kertoo myös vuosittainen oppilaskysely: 93 prosenttia Lappeen koulun oppilaista tiesi, että heidän koulussaan toteutetaan KiVa-ohjelmaa. Tulos osoittaa, että kiusaamisen vastainen työ on oppilaille tunnistettava osa koulun toimintaa.

– Laadukkaan kiusaamisen vastaisen työn ytimessä on jatkuvuus. Lappeen koulussa turvalliseen yhdessäoloon tarvittavia taitoja ja asenteita rakennetaan jo koulupolun alussa ja vahvistetaan järjestelmällisesti vuosien varrella. Koulu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka KiVa ei jää yksittäisiksi oppitunneiksi tai tapahtumiksi, vaan siitä tulee osa koko kouluyhteisön toimintakulttuuria, KiVa Koulu -ohjelman projektikoordinaattori Anna Murgo kertoo.

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.

Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana 730 rekisteröitynyttä koulua tai toimipistettä Suomessa, ja Suomen lisäksi ohjelma on käytössä 31 eri maassa.