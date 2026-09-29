Emotion Tiiriön toiminta päättyy lokakuun lopussa – tutut myyjät löytyvät jatkossa Goodmanin myymälästä
6.10.2026 11:32:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Prisma Hämeenlinnan yhteydessä toimivan Emotion-myymälän toiminta päättyy 30. lokakuuta. Hämeenlinnassa on kuitenkin myös jatkossa Emotion, sillä kauppakeskus Goodmanin myymälä jatkaa toimintaansa normaalisti. Myös parturi-kampaamo Update muuttaa Tiiriön tiloista Goodmaniin.
”Upea henkilökuntamme palvelee jatkossa yhdessä liikkeessä Goodmanissa. Siellä asiakkaitamme odottaa kattava kauneuden, ihonhoidon, hiustenhoidon, tuoksujen ja meikkien valikoima sekä asiantunteva palvelu”, Hämeenmaan tavaratalopäällikkö Essi Laine sanoo.
Lisäksi asiakkaat voivat hyödyntää sokos.fi-verkkokaupan laajaa valikoimaa. Verkkokauppatuotteiden nouto onnistuu helposti myös myymälästä.
Poistomyynti käynnissä
Tiiriön Emotionissa on alkanut poistomyynti. Alennusviikot jatkuvat toiminnan päättymiseen saakka.
”Aleviikoilla asiakkailla on mahdollisuus saada merkittäviä etuja myymälän koko valikoiman tuotteista. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä tuotteita on saatavilla vain niin kauan kuin niitä riittää”, vinkkaa Laine.
Emotion Goodman sijaitsee kauppakeskus Goodmanissa osoitteessa Kaivokatu 7, 13100 Hämeenlinna.
Yhteyshenkilöt
Essi LaineTavaratalopäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 590 6942essi.laine@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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