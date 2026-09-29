VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Sopimusperusteisen palokuntatoiminnan ohjaus on puutteellista

7.10.2026 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

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Sopimusperustainen palokuntatoiminta on merkittävä osa pelastustoiminnan järjestelmää. Toiminnan ohjaus on ollut kuitenkin vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen.

Kuva: Getty Images

Sopimusperusteinen palokuntatoiminta on nähty erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi 
järjestää osa pelastustoimesta. Vuonna 2025 hyvinvointialueiden sopimusperusteisesta 
toiminnasta maksamat korvaukset ja henkilöstökulut olivat noin 40 miljoonaa euroa. Tämä on  alle 10 prosenttia pelastustoimen kokonaiskustannuksista. 

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on 
painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet 
vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut erittäin vähän resursseja toiminnan 
ohjaukseen. 

”Sopimusperusteisen toiminnan ohjaus näyttäytyy pelastusalan toimijoille osin puutteellisena, epäselvänä ja kokonaisuutena pirstaleisena. Esimerkiksi ministeriön antamien ohjeiden sitovuus on jäänyt toimijoille epäselväksi”, toteaa ylitarkastaja Tiina Palonen-Roihupalo.

Hyvinvointialueilla on lähes 600 sopimusta, joista osa päivittämättä 


Hyvinvointialueet vastaavat pelastustoimen järjestämisestä alueellaan ja tekevät sopimukset sopimuspalokuntien sekä sivutoimisen henkilöstön kanssa. Hyvinvointialueilla on voimassa lähes 600 palokuntasopimusta ja lähes 5000 henkilökohtaista sopimusta sivutoimisen henkilöstön kanssa. Suurin osa alueista on päivittänyt palokuntasopimuksensa viimeistään vuonna 2023, mutta osalla sopimukset olivat vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia.

Hyvinvointialueet tekevät monin tavoin yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa. Kuitenkin vain viisi pelastuslaitosta oli toteuttanut erillisen kehittämishankkeen tai laatinut toimintasuunnitelman sopimuspalokuntatoiminnan edistämiseksi.

Sisäministeriön yhteydessä toimii Palosuojelurahasto, joka myöntää avustuksia muun muassa sopimuspalokunnille. Rahaston myöntämät tuet ovat edistäneet yksittäisten sopimuspalokuntien toiminnan jatkumista.

Tarkastuksen perusteella VTV suosittaa, että sisäministeriö vahvistaa sopimusperusteisen palokuntatoiminnan valtakunnallista ohjausta. Hyvinvointialueiden puolestaan tulisi huolehtia palokuntasopimustensa ajantasaisuudesta niiden koko elinkaaren ajan.

Sopimusperusteinen palokuntatoiminta tarkoittaa pelastustoimintaa, jota harjoittavat hyvinvointialueen kanssa sopimuksen tehneet sopimuspalokunnat tai sivutoiminen henkilöstö eli muu kuin pelastuslaitosten päätoiminen henkilöstö. 

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