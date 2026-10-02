Kaakkois-Suomessa päällystettiin yli 200 kilometriä teitä, tulevien vuosien näkymät ovat niukat

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueen tämän vuoden viimeiset tienpäällystystyöt valmistuivat lokakuun alussa. Tänä vuonna Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on pystytty uusimaan päällysteitä erillisen korjausvelkarahoituksen turvin yli 200 kilometriä. Ensi vuonna päällystysmäärän arvioidaan kuitenkin jäävän alle 100 kilometriin.



Tänä vuonna Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä päällystettiin noin 215 kilometriä maanteitä, josta kävely- ja pyöräteiden osuus oli noin 10 kilometriä. Lisäksi yksi huonokuntoinen, 4,5 km pitkä päällystetty tie Kärkölässä (mt 13877 Myllykyläntie) on muutettu soratieksi.

Kulunut päällystyskausi on sujunut Kaakkois-Suomessa hyvin

”Kesän päällystystyöt on saatu valmiiksi. Työt ovat sujuneet suunnitellusti aikatauluissa, eikä onnettomuuksia tai tapaturmia ole työmailla sattunut”, kertoo projektipäällikkö Jaakko Ilkka.



Ilkan mukaan päällystystyömaat on tänä vuonna huomioitu liikenteessä aiempaa paremmin. "Työmailla rakennetaan parempia ja turvallisempia väyliä juuri tienkäyttäjiä varten. Siksi on tärkeää, että työmaiden kohdalla maltetaan noudattaa ohjeita ja rajoituksia."

Korjausvelkarahoitus päättyy ja perusväylänpidon rahoitustaso on muutoinkin hyvin niukka

Vuoden 2026 päällystysrahoitus sisälsi vielä kahden edellisen vuoden tapaan valtion myöntämää lisärahoitusta tieverkon korjausvelan vähentämiseen. Tarpeellinen lisärahoitus on kuitenkin päättymässä, ja tulevien vuosien 2027–2029 rahoitusnäkymät ovat erittäin niukat. Tämä heijastuu väistämättä päällystyskohteiden määrään sekä tieverkon kunnon kehitykseen tulevina vuosina.



“Kolmena edellisenä vuonna päällysteisiin on ollut käytössä korjausvelkarahoitusta, minkä myötä päällystysten vuosittaiset kilometrimäärät ovat olleet alueellisestikin hyvällä tasolla”, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen.



Lehtosen mukaan vilkkain tieverkko pyritään pitämään jatkossakin kunnossa, mutta alempi tieverkko joustaa rahoituksen vähyyden vuoksi. “Nähtäväksi jää, riittääkö tulevien vuosien niukka rahoitus edes päätieverkon pitämiseen nykyisessä kuntotilassa, ja miten paljon päällysteiden korjausvelka kokonaisuudessaan kasvaa.”



Kun tänä vuonna Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on uusittu päällysteitä yli 200 kilometriä, niin ensi vuonna määrä voi Lehtosen mukaan tippua alle puoleen tästä.