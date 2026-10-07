Norjan energiamurros törmää sähköverkon rajoihin – Norelco näkee kasvavaa kysyntää pohjoismaiselle sähkönjakeluosaamiselle
7.10.2026 09:04:00 EEST | Norelco | Tiedote
Norjan sähköntuotanto monipuolistuu ja sähkönkulutus kasvaa nopeasti. Aurinkovoiman asennettu kapasiteetti ylitti syyskuussa ensimmäistä kertaa yhden gigawatin rajan. Teollisuuden sähköistyminen, datakeskukset, liikenne ja puolustus kasvattavat samanaikaisesti sähkön ja verkkokapasiteetin tarvetta.
Norelcon Norjan liiketoiminnan kehittämisestä vastaavan Geir Elsebutangenin mukaan kehityksen suurin haaste ei ole pelkästään uuden sähköntuotannon rakentaminen, vaan sähkön siirtäminen ja jakaminen sinne, missä sitä tarvitaan.
”Norjassa on käynnissä mittava energiajärjestelmän muutos. Uutta tuotantoa, teollisuutta ja suuria sähkönkäyttäjiä voidaan rakentaa vain, jos myös sähköverkko, sähköasemat ja paikalliset jakeluratkaisut kehittyvät samaan tahtiin. Juuri nyt verkon kapasiteetti on monin paikoin kasvun pullonkaula”, Elsebutangen sanoo.
Pohjois-Norjassa teollisuushankkeet odottavat sähköliitäntää
Haaste on erityisen näkyvä Pohjois-Norjassa. Alueen sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan noin 60 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kasvua vauhdittavat muun muassa kalateollisuus, liikenteen sähköistyminen, puolustusvoimien lisääntyvä toiminta ja uudet teolliset investoinnit.
Verkkokapasiteetin puute on jo siirtänyt hankkeita. Noin 30 teollisuusprojektia on joutunut odottamaan mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon. Norjan hallitus on vastannut tilanteeseen toimilla, joiden tavoitteena on puolittaa sähköntuotannon ja sähköverkon rakentamiseen kuluva aika. Suunnitelmiin kuuluvat lupakäsittelyn nopeuttaminen, byrokratian vähentäminen ja Pohjois-Norjan tärkeimpien verkkohankkeiden priorisointi.
”Norjan haasteena ei ole energian puute koko maan tasolla, vaan tuotannon, kulutuksen ja verkkokapasiteetin alueellinen epätasapaino. Pohjoisessa voidaan ajoittain tuottaa runsaasti sähköä, mutta samalla yritykset joutuvat odottamaan verkkoliitäntää. Tämä osoittaa, kuinka ratkaiseva merkitys toimivalla sähkönjakeluinfrastruktuurilla on investoinneille ja alueiden elinvoimalle”, Elsebutangen toteaa.
Aurinkovoima ylitti gigawatin rajan
Norjan aurinkovoimakapasiteetti nousi syyskuun puolivälissä 1 003 megawattiin. Vaikka vesivoima hallitsee edelleen maan sähköntuotantoa, aurinkovoimasta on tullut pysyvä osa norjalaista energiajärjestelmää.
Kasvu ei kuitenkaan ole tasaista. Vuoden 2026 tammi–heinäkuussa Norjaan rakennettiin 43 megawattia uutta aurinkovoimaa. Uudet asennukset painottuvat yritysten ja teollisuuden kohteisiin, kun taas kotitalousmarkkina on hidastunut. Uusiutuvan tuotannon lisääntyminen kasvattaa tarvetta myös joustavalle sähkönjakelulle, varastoinnille ja verkon ohjaukselle.
”Norjan energiamarkkinaa ei pidä tarkastella vain sen perusteella, kuinka monta megawattia uutta tuotantoa rakennetaan. Olennaista on koko järjestelmä: miten sähkö liitetään verkkoon, miten sitä jaetaan luotettavasti ja miten toimitusvarmuus turvataan vaihtelevissa pohjoisissa olosuhteissa”, Elsebutangen sanoo.
Norelco rakentaa asemaa Norjan markkinoilla
Norelco valmistaa sähköasemia, muuntamoita sekä pien- ja keskijännitekojeistoja teollisuuden, energiasektorin, datakeskusten ja yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin tarpeisiin. Yhtiö aloitti vuonna 2026 määrätietoisen laajentumisen Norjan markkinoille.
Elsebutangenin mukaan suomalaiselle osaamiselle on Norjassa kysyntää, mutta markkinoille pääsy edellyttää paikallista läsnäoloa ja pitkäjänteistä yhteistyötä.
”Norjalaiset asiakkaat arvostavat teknistä laatua, toimitusvarmuutta ja kykyä sovittaa ratkaisut kohteen erityistarpeisiin. Norelcon vahvuutena on yhdistää pohjoisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, joustava suunnittelu ja laajojen kokonaisuuksien toimituskyky. Tavoitteemme on rakentaa Norjaan pysyvä asema yhdessä paikallisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa”, Elsebutangen sanoo.
Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläisen mukaan Norja on yhtiölle strategisesti tärkeä kasvumarkkina.
”Norjan sähköverkon uudistaminen on vuosikymmeniä kestävä kokonaisuus. Haluamme olla mukana ratkaisemassa sähkönjakelun kapasiteettiin, toimintavarmuuteen ja teollisuuden sähköistymiseen liittyviä haasteita. Geirin markkinatuntemus ja verkostot yhdistettynä Norelcon tekniseen osaamiseen antavat meille vahvan perustan kasvaa Norjassa”, Hämäläinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Geir ElsebutangenBusiness Development Director, NorwayPuh:+4793428455geir.elsebutangen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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