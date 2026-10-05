Investoinnit kantavat hedelmää – KSO:n liikevaihto kasvoi ja asiakasomistajia palkittiin ennätyksellisesti

Investointiohjelman valmistuminen ja maailmanmarkkinat vauhdittivat liikevaihdon kasvua

Kymen Seudun Osuuskaupan liikevaihto kehittyi tammi-elokuussa 2026 myönteisesti, vaikka operatiivinen tulos jäikin edellisvuoden tasosta aiempien vuosien investoinneista johtuvien suurempien kiinteiden kustannusten vuoksi.

Vuonna 2025 valmistuneen investointiohjelman, eritoten Kotkan Prismakeskuksen ja Original Sokos Hotel Kotkan Seurahuoneen uudistusten, vaikutukset näkyvät myös kuluvana vuonna myynnin kasvuna. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihdon kasvua vauhdittivat lisäksi polttonesteiden nousseet maailmanmarkkinahinnat.

Investoinnit palveluverkostoon jatkuivat myös vuonna 2026. Elokuussa avattiin uusi polttonesteen jakeluasema Kouvolan S-market Eskolanmäen pysäköintialueelle. S-marketin laajentuneelle tontille sijoitettiin myös uusia asiakasparkkipaikkoja. Lokakuussa aloitetaan uudisrakennushanke Kotkan torilla sekä ABC Anjalankosken myymäläuudistus.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupassa vahvistettiin verkkokaupan palveluita. Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen laajat valikoimat ovat nyt entistä paremmin asiakkaiden saatavilla, kun tilaukset voi noutaa maksutta myös lähimmästä S-marketista, Salesta tai ABC-liikenneasemalta. S-kaupat- ruoan verkkokaupan uusin noutopiste avattiin Kausalan S-markettiin Iittiin, ja Korjalan Oma Keittiö alkoi ottaa vastaan catering-tilauksia omilla verkkosivuillaan.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan investoinnit kohdistuvat 40-vuotisjuhlakesää viettäneeseen Tykkimäen huvipuistoon, jossa avattiin uusi huvipuistolaite, perhevuoristorata Pohjolan Express. Lisäksi juhlavuosi toi tullessaan poikkeuksellisen monipuolisen viihdetarjonnan ja etuja asiakasomistajille. Sateisesta kesästä huolimatta huvipuiston kävijämäärätavoitteet saavutettiin.

KSO:n liiketoimintojen menestys näkyy myös palkintoina. Toukokuussa saatiin juhlia sekä S-ryhmän vuoden hotellia Original Sokos Hotel Vaakunaa että vuoden hotellien ruokaravintolaa Frans & Rosea. Lisäksi Kouvolan Amarillo palkittiin vuoden parhaana omassa ketjussaan. Syyskuussa tunnustusta saatiin päivittäistavarakaupan organisaatioon, kun S-market Jokelan ja Valkealan marketpäällikkö Ville Virtanen palkittiin S-ryhmän Ässäpäällikkönä sujuvan arjen ja prosessien rakentamisesta.

Panostukset työkykyyn ja turvallisuuteen tuottivat tulosta

Kymen Seudun Osuuskaupan maine luotettavana ja vakaana työnantajana näkyi ennätysmääränä kesätyöhakemuksia, joita vastaanotettiin kaikkiaan noin 4 700, yli 20 % enemmän kuin keväällä 2025. Kesätyösuhteisiin palkattiin noin 1 100 henkilöä. Kesätyöntekijätutkimuksessa kesätyökokemus sai kokonaisarvosanaksi 3,58 asteikolla 1–5, mikä kertoo hyvästä kokonaistyytyväisyydestä. Myös työnantajan suositteluhalukkuus oli korkealla tasolla: eNPS-luku oli 59.

Määrätietoista työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi jatkettiin myös kuluvana vuonna. Fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä työskentelevien hyvinvointia on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon, esihenkilöiden, työntekijöiden, työsuojelun ja työeläkeyhtiö Elon kanssa. Yksi näkyvimmistä ratkaisuista on ollut fyysistä kuormitusta myymälöiden hyllytystyössä keventävät eksoskeletonit eli ulkoiset tukirangat. Kehittämistyön tuloksia voidaan jo nähdä sairauspoissaolojen määrän ja niihin liittyvien kustannusten laskuna.

Maaliskuun alusta lähtien kaikilla KSO:n työntekijöillä on ollut mahdollisuus käyttää sydäniskuria elvytystilanteissa, kun laiteverkosto laajeni kaikkiin toimipaikkoihimme. Tiheän sydäniskuriverkoston ansiosta elvytys defibrillaattorilla on mahdollista aloittaa riittävän nopeasti, mikä moninkertaistaa äkillisestä sydänpysähdyksestä selviytymisen mahdollisuudet. Laitteet on rekisteröity julkiseen defi.fi-palveluun, jonka kautta lähimmän sydäniskurin sijainnin voi selvittää. KSO:n henkilökunta on saanut koulutuksen sydäniskurien käyttöön, ja laitteita esiteltiin asiakkaille Sydänturvallisuus-teemapäivässä Kotkan ja Kouvolan Prismoilla huhtikuussa.

Asiakasomistajia palkittiin ennätyssummalla

KSO:n asiakasomistajien määrä kasvaa tasaista tahtia. Tammi-elokuun aikana Kymen Seudun Osuuskauppa sai 2 705 uutta jäsentä ja elokuun lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 91 808.

Menestyksekäs liiketoiminta mahdollistaa myös asiakasomistajien palkitsemisen. Huhtikuussa KSO:n edustajisto päätti maksaa vuoden 2025 tuloksesta asiakasomistajille 11,4 miljoonaa euroa ylijäämänpalautuksena. Asiakasomistajat saivat 3 % palautuksen vuoden 2025 bonusostoistaan. Palautusprosentti oli KSO:n historian korkein. KSO:n asiakasomistajuus kannattaa, sillä elokuussa Osuustoiminta-lehdessä julkaistun vertailun mukaan asiakasomistajamme saivat vuonna 2025 toiseksi eniten Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta S-ryhmässä.

Vuoden 2026 alussa KSO:n asiakasomistajaviestintä siirtyi aiempaa vahvemmin digitaalisiin kanaviin. Perinteinen Osuuskauppasi Omat Sivut -lehti ilmestyi viimeisen kerran marraskuussa 2025 ja tammikuusta lähtien asiakasomistajat ovat saaneet ajankohtaiset kuulumiset osuuskaupastaan kuukausittain sähköisessä uutiskirjeessä. Uutiskirje lähetetään kaikille sähköisen markkinointiluvan antaneille asiakasomistajille.

Uusi toimitusjohtaja aloitti työssään

KTM, EMBA Laura Koistinen valittiin Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajaksi syksyllä 2025. Tehtävässään hän aloitti 1.3.2026, kun osuuskauppaa lähes yhdeksän vuoden ajan luotsannut kauppaneuvos Harri Miettinen luopui sovitusti tehtävästä.

- Toimitusjohtajakauteni alku KSO:ssa on ollut vauhdikas ja antoisa. Olen kiertänyt yhdessä toimialajohtajien kanssa kaikki toimipaikkamme, ja merkitykselliset kohtaamiset henkilöstön kanssa ovat vahvistaneet käsitystäni osuuskauppamme vahvuuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Seuraavaksi tutustun myös alueemme julkisyhteisöihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Elokuussa käynnistimme osuuskaupan strategian päivitystyön. Seuraavien kuukausien aikana rakennamme suuntaa tuleville vuosille yhdessä asiakasomistajien, henkilöstön ja hallinnon kanssa. Uuden strategian on tarkoitus valmistua ensi kesään mennessä, kertoo toimitusjohtaja Laura Koistinen.

Tunnuslukuja 1.1.–31.8.2026