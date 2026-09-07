Jenni Vartiainen, Pete Parkkonen, Komiat, Mirella, Aarne Pelkonen ja Janna HelsinkiMission Joulun tähdet -konserttiin

Joulun tähdet -konsertissa esiintyvät Jenni Vartiainen, Pete Parkkonen, Komiat, Mirella, Aarne Pelkonen ja Janna. Konsertin juontaa Jaana Pelkonen. Musiikillisesta toteutuksesta vastaa kapellimestari Leri Leskinen bändeineen. Lavalle artistien kanssa nousee musiikkiopisto Resonaarin oppilaita.

Illan aikana kuullaan rakastettuja joululauluja ja artistien omia kappaleita. Konsertti kokoaa yleisön musiikin ja yhteisen hyvän äärelle.

Arviolta joka kymmenes suomalainen kokee pitkäkestoista, haitallista yksinäisyyttä. Yksinäisyys voi aiheuttaa surua ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä heikentää terveyttä ja hyvinvointia. HelsinkiMission joulukeräyksen ja konsertin tuotoilla mahdollistetaan keskusteluapua, koulutettujen vapaaehtoisten tukea ja lämminhenkisiä kohtaamispaikkoja yksinäisyyttä kokeville ihmisille.

– Joulu on monelle odotettua yhteistä aikaa, mutta toisille se voi korostaa yksinäisyyden kokemusta. Joulun tähdet -konsertilla haluamme tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja samalla mahdollistaa konkreettista apua ihmisille, jotka kaipaavat yhteyttä toisiin,. HelsinkiMission apu on riippuvaista lahjoituksista: ilman lahjoituksia joka toinen apua tarvitseva ihminen jäisi sitä vaille, sanoo HelsinkiMission varainhankintapäällikkö Niina Frösén.

HelsinkiMissio kohtaa vuosittain nuoria, aikuisia, lapsiperheitä ja senioreita yli 155 000 kertaa ammattilaisten ja tuhannen koulutetun vapaaehtoisen voimin.

Konsertti taltioidaan ja esitetään Nelosella joulun aikaan. Ensiesitys nähdään sunnuntaina 20.12. klo 20.

Liput

Liput maksavat 59,50 euroa ja ovat myynnissä Tiketissä.

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