Jenni Vartiainen, Pete Parkkonen, Komiat, Mirella, Aarne Pelkonen ja Janna HelsinkiMission Joulun tähdet -konserttiin
7.10.2026 09:27:44 EEST | HelsinkiMissio | Tiedote
HelsinkiMission Joulun tähdet -konsertin lipunmyynti alkaa tänään. Hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään Aleksanterin teatterissa Helsingissä maanantaina 24.11. klo 19. Konsertin tuotolla tuetaan HelsinkiMission työtä yksinäisyyden vähentämiseksi.
Joulun tähdet -konsertissa esiintyvät Jenni Vartiainen, Pete Parkkonen, Komiat, Mirella, Aarne Pelkonen ja Janna. Konsertin juontaa Jaana Pelkonen. Musiikillisesta toteutuksesta vastaa kapellimestari Leri Leskinen bändeineen. Lavalle artistien kanssa nousee musiikkiopisto Resonaarin oppilaita.
Illan aikana kuullaan rakastettuja joululauluja ja artistien omia kappaleita. Konsertti kokoaa yleisön musiikin ja yhteisen hyvän äärelle.
Arviolta joka kymmenes suomalainen kokee pitkäkestoista, haitallista yksinäisyyttä. Yksinäisyys voi aiheuttaa surua ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä heikentää terveyttä ja hyvinvointia. HelsinkiMission joulukeräyksen ja konsertin tuotoilla mahdollistetaan keskusteluapua, koulutettujen vapaaehtoisten tukea ja lämminhenkisiä kohtaamispaikkoja yksinäisyyttä kokeville ihmisille.
– Joulu on monelle odotettua yhteistä aikaa, mutta toisille se voi korostaa yksinäisyyden kokemusta. Joulun tähdet -konsertilla haluamme tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja samalla mahdollistaa konkreettista apua ihmisille, jotka kaipaavat yhteyttä toisiin,. HelsinkiMission apu on riippuvaista lahjoituksista: ilman lahjoituksia joka toinen apua tarvitseva ihminen jäisi sitä vaille, sanoo HelsinkiMission varainhankintapäällikkö Niina Frösén.
HelsinkiMissio kohtaa vuosittain nuoria, aikuisia, lapsiperheitä ja senioreita yli 155 000 kertaa ammattilaisten ja tuhannen koulutetun vapaaehtoisen voimin.
Konsertti taltioidaan ja esitetään Nelosella joulun aikaan. Ensiesitys nähdään sunnuntaina 20.12. klo 20.
Liput
Liput maksavat 59,50 euroa ja ovat myynnissä Tiketissä.
Televisioesitykset
- Nelonen sunnuntaina 20.12. klo 20, ensiesitys
- Nelonen maanantaina 21.12. klo 18.30
- Liv maanantaina 21.12. klo 21
- Nelonen tiistaina 22.12. klo 17.45
- Nelonen keskiviikkona 23.12. klo 16.40
- Liv torstaina 24.12. klo 20
- Nelonen perjantaina 25.12. klo 18
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina Frösén
Varainhankintapäällikkö
niina.frosen@helsinkimissio.fi
puh. 044 735 5138
Kristiina Backberg
Viestintäpäällikkö
HelsinkiMissio
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
puh. 044 733 1544
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii lähes sadan ammattilaisen ja yli tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#YhdessäYksinäisyysVoitetaan
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