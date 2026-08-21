Danfoss Editronin uusi tehdas käyttöön Lappeenrannassa – vahvistaa alueen asemaa sähköistymisen keskuksena

Luovutuksen jälkeen Danfoss Editron aloittaa toimintojensa siirtämisen rakennukseen. Pienmoottorituotanto ja osa toimistoista muuttavat uusiin tiloihin ensimmäisinä, ja tuotannon muuton on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

”Uuden tehtaan käyttöönotto ei voisi tapahtua Lappeenrannan näkökulmasta parempaan aikaan. Raskaan liikenteen ja suurten työkoneiden sähköistyminen lähtee pian etenemään vauhdilla. Viimeaikainen positiivinen talousvire ja maailman geopoliittiset tapahtumat vauhdittavat osaltaan sähköistymisen seuraavaa askelta”, sanoo Danfoss Editronin toimitusjohtaja Teemu Heikkilä.

Lappeenrannan toiminnot saman katon alle

Uuteen rakennukseen keskitetään Danfoss Editronin tähän asti viidessä eri toimipisteessä sijainneet Lappeenrannan toiminnot. Vaikka toimitilojen yhteispinta-ala ei merkittävästi kasva, uuden tehtaan järjestelyt, tuotantoteknologia ja toimintojen yhdistäminen mahdollistavat tuotantokapasiteetin likimääräisen kaksinkertaistamisen.

Saman katon alle sijoittuminen tiivistää tuotannon, tuotekehityksen, testauksen ja muiden toimintojen yhteistyötä. Samalla uusi rakennus vähentää toimipisteiden välisiä siirtoja ja parantaa sekä tiedonkulkua että tuotannon tehokkuutta.

Lappeenrantaan on keskitetty myös yhtiön tuotekehitystä. Yhtiö kehittää ja valmistaa sähkömoottoreita, inverttereitä, latureita ja sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä keskiraskaisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin, työkoneisiin ja merialuksiin.

”Uuden tehtaan käyttöönotto on meille valtava askel. Kun tuotanto, tuotekehitys ja testaus työskentelevät saman katon alla, pystymme toimimaan aikaisempaa tehokkaammin ja vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Olemme nyt valmiita seuraavaan sähköistymisen kasvuaaltoon”, sanoo Heikkilä.

Raskaiden koneiden sähköistyminen etenee

Raskaiden ajoneuvojen, työkoneiden ja meriliikenteen sähköistyminen on pitkäaikainen maailmanlaajuinen kehityssuunta. Polttoaineiden hinnan nousu, akkuteknologian kehittyminen sekä yritysten päästövähennystavoitteet parantavat sähköisten voimalinjojen kilpailukykyä yhä useammissa käyttökohteissa.

Danfoss Editron näkee raskaiden koneiden sähköistymisen jälleen kiihtyvän viime vuosien epävarman talouskehityksen jälkeen. Uuden tehtaan tuotanto-, kehitys- ja testausvalmiudet mahdollistavat uusien sähköistysratkaisujen kehittämisen ja teollisen käyttöönoton Lappeenrannassa.

”Sähköistyminen ei ole yksittäinen teknologiamuutos, vaan koko teollisuutta muokkaava megatrendi. Kun akkujen kustannukset alenevat ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kallistuu, sähköiset ratkaisut muuttuvat taloudellisesti houkutteleviksi yhä suuremmissa koneissa ja vaativammissa käyttökohteissa. Lappeenrannassa meillä on osaaminen ja nyt myös tilat, joiden avulla voimme hyödyntää tämän kehityksen”, Teemu Heikkilä sanoo.

Investointi Lappeenrannan teolliseen tulevaisuuteen

Uusi tehdas vahvistaa Lappeenrannan asemaa sähkö- ja energiatekniikan osaamiskeskittymänä. Kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja alueen yritykset muodostavat kokonaisuuden, jossa tutkimus, koulutus, tuotekehitys ja teollinen tuotanto tukevat toisiaan.

Oppilaitokset ovat Danfoss Editronille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja rekrytointikanavia. Korkeakoulujen sähkötekniikan osaaminen ja kyky kouluttaa yritysten tarvitsemia insinöörejä ja diplomi-insinöörejä olivat myös keskeisiä tekijöitä Lappeenrannan valinnassa uuden tehtaan sijaintipaikaksi.

”Tehtaan valmistuminen on merkittävä myönteinen uutinen Lappeenrannalle pitkän epävarman talousjakson jälkeen. Hanke vahvistaa kaupungin teollista perustaa, luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja osoittaa, että Lappeenranta on kilpailukykyinen sijoittumispaikka kansainväliselle korkean teknologian teollisuudelle”, sanoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.

Lentokentäntiellä sijaitsevan rakennuksen bruttopinta-ala on n. 8 200 neliömetriä ja rakennusinvestoinnin arvo 18,6 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuvat tuotannon ja toimistojen lisäksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot sekä korkeajännitteisten sähköistysratkaisujen testauskeskus. Uusi tehdas käyttää sataprosenttisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettua, alkuperätakuilla varmennettua sähköä sekä paikallisesti Lappeenrannassa uusiutuvalla biomassalla tuotettua kaukolämpöä.