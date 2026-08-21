Danfoss Editronin uusi tehdas käyttöön Lappeenrannassa – vahvistaa alueen asemaa sähköistymisen keskuksena
16.10.2026 12:00:10 EEST | Danfoss | Tiedote
Lappeenrannan kaupungin toteuttama uusi tuotanto-, tuotekehitys- ja toimistorakennus luovutetaan Danfoss Editronin käyttöön perjantaina 16. lokakuuta 2026. Hanke valmistui suunnitellussa aikataulussa ja alle budjetin. Uusi tehdas kokoaa Danfoss Editronin Lappeenrannan toiminnot saman katon alle ja vahvistaa kaupungin asemaa raskaan kaluston sähköistymisen osaamiskeskuksena.
Luovutuksen jälkeen Danfoss Editron aloittaa toimintojensa siirtämisen rakennukseen. Pienmoottorituotanto ja osa toimistoista muuttavat uusiin tiloihin ensimmäisinä, ja tuotannon muuton on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
”Uuden tehtaan käyttöönotto ei voisi tapahtua Lappeenrannan näkökulmasta parempaan aikaan. Raskaan liikenteen ja suurten työkoneiden sähköistyminen lähtee pian etenemään vauhdilla. Viimeaikainen positiivinen talousvire ja maailman geopoliittiset tapahtumat vauhdittavat osaltaan sähköistymisen seuraavaa askelta”, sanoo Danfoss Editronin toimitusjohtaja Teemu Heikkilä.
Lappeenrannan toiminnot saman katon alle
Uuteen rakennukseen keskitetään Danfoss Editronin tähän asti viidessä eri toimipisteessä sijainneet Lappeenrannan toiminnot. Vaikka toimitilojen yhteispinta-ala ei merkittävästi kasva, uuden tehtaan järjestelyt, tuotantoteknologia ja toimintojen yhdistäminen mahdollistavat tuotantokapasiteetin likimääräisen kaksinkertaistamisen.
Saman katon alle sijoittuminen tiivistää tuotannon, tuotekehityksen, testauksen ja muiden toimintojen yhteistyötä. Samalla uusi rakennus vähentää toimipisteiden välisiä siirtoja ja parantaa sekä tiedonkulkua että tuotannon tehokkuutta.
Lappeenrantaan on keskitetty myös yhtiön tuotekehitystä. Yhtiö kehittää ja valmistaa sähkömoottoreita, inverttereitä, latureita ja sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä keskiraskaisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin, työkoneisiin ja merialuksiin.
”Uuden tehtaan käyttöönotto on meille valtava askel. Kun tuotanto, tuotekehitys ja testaus työskentelevät saman katon alla, pystymme toimimaan aikaisempaa tehokkaammin ja vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Olemme nyt valmiita seuraavaan sähköistymisen kasvuaaltoon”, sanoo Heikkilä.
Raskaiden koneiden sähköistyminen etenee
Raskaiden ajoneuvojen, työkoneiden ja meriliikenteen sähköistyminen on pitkäaikainen maailmanlaajuinen kehityssuunta. Polttoaineiden hinnan nousu, akkuteknologian kehittyminen sekä yritysten päästövähennystavoitteet parantavat sähköisten voimalinjojen kilpailukykyä yhä useammissa käyttökohteissa.
Danfoss Editron näkee raskaiden koneiden sähköistymisen jälleen kiihtyvän viime vuosien epävarman talouskehityksen jälkeen. Uuden tehtaan tuotanto-, kehitys- ja testausvalmiudet mahdollistavat uusien sähköistysratkaisujen kehittämisen ja teollisen käyttöönoton Lappeenrannassa.
”Sähköistyminen ei ole yksittäinen teknologiamuutos, vaan koko teollisuutta muokkaava megatrendi. Kun akkujen kustannukset alenevat ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kallistuu, sähköiset ratkaisut muuttuvat taloudellisesti houkutteleviksi yhä suuremmissa koneissa ja vaativammissa käyttökohteissa. Lappeenrannassa meillä on osaaminen ja nyt myös tilat, joiden avulla voimme hyödyntää tämän kehityksen”, Teemu Heikkilä sanoo.
Investointi Lappeenrannan teolliseen tulevaisuuteen
Uusi tehdas vahvistaa Lappeenrannan asemaa sähkö- ja energiatekniikan osaamiskeskittymänä. Kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja alueen yritykset muodostavat kokonaisuuden, jossa tutkimus, koulutus, tuotekehitys ja teollinen tuotanto tukevat toisiaan.
Oppilaitokset ovat Danfoss Editronille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja rekrytointikanavia. Korkeakoulujen sähkötekniikan osaaminen ja kyky kouluttaa yritysten tarvitsemia insinöörejä ja diplomi-insinöörejä olivat myös keskeisiä tekijöitä Lappeenrannan valinnassa uuden tehtaan sijaintipaikaksi.
”Tehtaan valmistuminen on merkittävä myönteinen uutinen Lappeenrannalle pitkän epävarman talousjakson jälkeen. Hanke vahvistaa kaupungin teollista perustaa, luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja osoittaa, että Lappeenranta on kilpailukykyinen sijoittumispaikka kansainväliselle korkean teknologian teollisuudelle”, sanoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.
Lentokentäntiellä sijaitsevan rakennuksen bruttopinta-ala on n. 8 200 neliömetriä ja rakennusinvestoinnin arvo 18,6 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuvat tuotannon ja toimistojen lisäksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot sekä korkeajännitteisten sähköistysratkaisujen testauskeskus. Uusi tehdas käyttää sataprosenttisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettua, alkuperätakuilla varmennettua sähköä sekä paikallisesti Lappeenrannassa uusiutuvalla biomassalla tuotettua kaukolämpöä.
Yhteyshenkilöt
Teemu HeikkilätoimitusjohtajaDanfoss Editron SuomiPuh:0408371712teemu.heikkila@danfoss.com
Danfoss lyhyesti
Danfoss Editron on osa tanskalaista Danfoss-konsernia ja kuuluu sen suurimpaan liiketoiminta-alueeseen, Danfoss Power Solutionsiin. Danfoss Editron kehittää ja valmistaa sähkömoottoreita, inverttereitä ja latureita keskiraskaisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin. Tuotantoyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Tanskassa. Vuonna 2025 Editronin liikevaihto oli 84 miljoonaa euroa.
Emoyhtiö Danfoss on vuonna 1933 perustettu perheyhtiö. Se kehittää teknologiaratkaisuja, jotka parantavat koneiden ja järjestelmien tehokkuutta, vähentävät päästöjä, pienentävät energiankulutusta ja tukevat sähköistämistä.
Tuotteitamme ja ratkaisujamme käytetään laajasti eri toimialoilla, kuten kylmätekniikassa, ilmastoinnissa, lämmityksessä, tehonmuokkauksessa, moottorinohjauksessa, teollisuuskoneissa, meriteollisuudessa, datakeskuksissa ja liikkuvissa työkoneissa. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja uusiutuvaan energiaan – aurinko- ja tuulivoimaan, energian varastointiin ja lämmön talteenottoon – sekä tuemme kaupunkien energiatehokkaita kaukolämpöratkaisuja.
Danfoss-konserni työllistää noin 39 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.
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